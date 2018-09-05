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  • Бабаев: «Лужники»? На «ВЭБ Арене» не все смогли бы попасть на матчи ЛЧ. Особенно с «Реалом»

Бабаев: «Лужники»? На «ВЭБ Арене» не все смогли бы попасть на матчи ЛЧ. Особенно с «Реалом»

5 сентября 2018, 20:51
20

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил информацию о том, что армейцы могут провести домашние матчи Лиги чемпионов в «Лужниках».

«Действительно, мы обратились в УЕФА с просьбой рассмотреть возможность сыграть все наши домашние матчи ЛЧ в «Лужниках».

Категорически не представляется возможным сыграть матчи на разных стадионах — все три матча должны пройти на одной арене. Мы ожидаем окончательного решения УЕФА, но не думаю, что будут сложности.

Основная причина – на поверхности: очевидно, что не все болельщики смогли бы попасть на матчи Лиги чемпионов, особенно с «Реалом», на «ВЭБ Арене». Мы уже сталкивались с такой ситуацией, когда играли с «МЮ», лондонским «Арсеналом». Тогда огромное количество людей не смогло попасть на матчи.

С одной стороны, было огромное желание сыграть матчи на своем родном стадионе. С другой стороны, мы предоставим возможность посмотреть всем желающим на матч ЦСКА с лучшим на данный момент клубом мира.

Не каждый год в Россию приезжает «Реал». К тому же во внимание принимались вопросы комфорта и безопасности зрителей. «Лужники» недавно принимали финал чемпионата мира. Этот стадион идеально подходит для проведения матчей топ-категории. Будет заключен договор аренды, предварительные переговоры уже проведены.

Наша основная задача — чтобы все желающие смогли посетить матч с «Реалом». Да, на «Рому» придет чуть меньше народу, возможно. Надеюсь, что и на «Викторию» люди придут. Это не самый именитый соперник, декабрь месяц. Но тут все зависит от нас», – сказал Бабаев.

УЕФА подтвердил, что получил от ЦСКА запрос на проведение матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Реал Рома Виктория Бабаев Роман
Комментарии (20)
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prezent2017
1536170644
Много, много народу придет полюбоваться на 0-8 с Реалом. Гарик новый рекорд поставит, которого еще ни видывала Европа!
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Asbjorn
1536170808
Строить стал, чтоб играть лч на арендованом
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movie
1536170812
лучше ВЭБ Арена переполненная, чем Лужа полупустая
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Ubuntu
1536175384
Правильное решение. Я год назад не смог попасть на матч ЛЧ из-за отсутствия билетов (продажа была организована ужасно) Клуб играет для своих болельщиков, а у них должна быть возможность попасть на стадион
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APchelov
1536176404
А что ещё лужникам делать после перестройки? Пусть и спартак и локомотив туда же отправляются
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Тraumtanzеr
1536177657
АХАХАХАХАХ))))Вы ВЭБ арену то не разу не собрали xD
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rammax fcsm
1536178614
курчавый еврейчик должен чётко понимать, что придут не на белогвардейских кобыл, а на реал.... позор забивать лужу на интересе к сопернику, на интересе, на сколько крупным будет вынос..
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Parham
1536179186
Я вижу один плюс - меньше нагрузки на поле ВЭБ Арены!!!
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Рубик Докоян
1536180362
"Лужники" почти в 3 раза превышают по вместительности "ВЭБ-Арену". Поэтому посмотреть матчи ЛЧ смогут больше болельщиков, да и ЦСКА имеет возможность отбить аренду и немного заработать на домашних матчах.
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Drezden85
1536730705
Теперь и ЦСКА стал о своих болелах думать, гуд!
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