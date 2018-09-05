Бабаев: «Лужники»? На «ВЭБ Арене» не все смогли бы попасть на матчи ЛЧ. Особенно с «Реалом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил информацию о том, что армейцы могут провести домашние матчи Лиги чемпионов в «Лужниках».

«Действительно, мы обратились в УЕФА с просьбой рассмотреть возможность сыграть все наши домашние матчи ЛЧ в «Лужниках».

Категорически не представляется возможным сыграть матчи на разных стадионах — все три матча должны пройти на одной арене. Мы ожидаем окончательного решения УЕФА, но не думаю, что будут сложности.

Основная причина – на поверхности: очевидно, что не все болельщики смогли бы попасть на матчи Лиги чемпионов, особенно с «Реалом», на «ВЭБ Арене». Мы уже сталкивались с такой ситуацией, когда играли с «МЮ», лондонским «Арсеналом». Тогда огромное количество людей не смогло попасть на матчи.

С одной стороны, было огромное желание сыграть матчи на своем родном стадионе. С другой стороны, мы предоставим возможность посмотреть всем желающим на матч ЦСКА с лучшим на данный момент клубом мира.

Не каждый год в Россию приезжает «Реал». К тому же во внимание принимались вопросы комфорта и безопасности зрителей. «Лужники» недавно принимали финал чемпионата мира. Этот стадион идеально подходит для проведения матчей топ-категории. Будет заключен договор аренды, предварительные переговоры уже проведены.

Наша основная задача — чтобы все желающие смогли посетить матч с «Реалом». Да, на «Рому» придет чуть меньше народу, возможно. Надеюсь, что и на «Викторию» люди придут. Это не самый именитый соперник, декабрь месяц. Но тут все зависит от нас», – сказал Бабаев.

УЕФА подтвердил, что получил от ЦСКА запрос на проведение матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»