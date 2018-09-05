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    Бабаев: «Лужники»? На «ВЭБ Арене» не все смогли бы попасть на матчи ЛЧ. Особенно с «Реалом»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил информацию о том, что армейцы могут провести домашние матчи Лиги чемпионов в «Лужниках».

    «Действительно, мы обратились в УЕФА с просьбой рассмотреть возможность сыграть все наши домашние матчи ЛЧ в «Лужниках».

    Категорически не представляется возможным сыграть матчи на разных стадионах — все три матча должны пройти на одной арене. Мы ожидаем окончательного решения УЕФА, но не думаю, что будут сложности.

    Основная причина – на поверхности: очевидно, что не все болельщики смогли бы попасть на матчи Лиги чемпионов, особенно с «Реалом», на «ВЭБ Арене». Мы уже сталкивались с такой ситуацией, когда играли с «МЮ», лондонским «Арсеналом». Тогда огромное количество людей не смогло попасть на матчи.

    С одной стороны, было огромное желание сыграть матчи на своем родном стадионе. С другой стороны, мы предоставим возможность посмотреть всем желающим на матч ЦСКА с лучшим на данный момент клубом мира.

    Не каждый год в Россию приезжает «Реал». К тому же во внимание принимались вопросы комфорта и безопасности зрителей. «Лужники» недавно принимали финал чемпионата мира. Этот стадион идеально подходит для проведения матчей топ-категории. Будет заключен договор аренды, предварительные переговоры уже проведены.

    Наша основная задача — чтобы все желающие смогли посетить матч с «Реалом». Да, на «Рому» придет чуть меньше народу, возможно. Надеюсь, что и на «Викторию» люди придут. Это не самый именитый соперник, декабрь месяц. Но тут все зависит от нас», – сказал Бабаев.

    УЕФА подтвердил, что получил от ЦСКА запрос на проведение матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2018 20:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 12 сентября 2018, 08:38

      Теперь и ЦСКА стал о своих болелах думать, гуд!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец 6 сентября 2018, 08:51

      Вчера на сайте цсковском появились цены на дерби со "Спартаком". На центр нижний ярус 4500, верхний центр 3000. Это какой же тогда ценники будет на "Реал" и "Рому"??? И Бабаеев хочет сказать что Лужники будут под завязку? Понятно что гранды, понятно что афиша, но как-то сомнительно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > Ивантеевец 6 сентября 2018, 11:20

      Не дружишь с экономикой??? При большем количестве - цены и ниже могут быть!! Или такие же - т.к. это ЛЧ!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 сентября 2018, 23:46

      "Лужники" почти в 3 раза превышают по вместительности "ВЭБ-Арену". Поэтому посмотреть матчи ЛЧ смогут больше болельщиков, да и ЦСКА имеет возможность отбить аренду и немного заработать на домашних матчах.

      4
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      Рейтинг: +1423

      Parham 5 сентября 2018, 23:26

      Я вижу один плюс - меньше нагрузки на поле ВЭБ Арены!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 5 сентября 2018, 23:19

      А денег хватит на стадион? Всё-таки аренда вещь дорогая.

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 5 сентября 2018, 23:16

      курчавый еврейчик должен чётко понимать, что придут не на белогвардейских кобыл, а на реал.... позор забивать лужу на интересе к сопернику, на интересе, на сколько крупным будет вынос..

      -3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 сентября 2018, 23:00

      АХАХАХАХАХ))))Вы ВЭБ арену то не разу не собрали xD

      -1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Тraumtanzеr 6 сентября 2018, 09:09

      Читай текст, Р.Бабаев все по этому вопросу осветил.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 сентября 2018, 22:40

      А что ещё лужникам делать после перестройки? Пусть и спартак и локомотив туда же отправляются

      1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 5 сентября 2018, 22:23

      Правильное решение.
      Я год назад не смог попасть на матч ЛЧ из-за отсутствия билетов (продажа была организована ужасно)
      Клуб играет для своих болельщиков, а у них должна быть возможность попасть на стадион

      1
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 > Ubuntu 5 сентября 2018, 22:35

      а если 0/10 получиться с Реалом,не обидно будет смотреть на этот кошмар.

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > Serjio82 5 сентября 2018, 22:39

      Лучше один раз проиграть 0:10 чем десять раз по 0:1

      5
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      ...
      Рейтинг: +818

      Serjio82 > Ubuntu 5 сентября 2018, 22:52

      удачи вашей команде в этом турнире!

      3
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      Рейтинг: +876

      movie 5 сентября 2018, 21:06

      лучше ВЭБ Арена переполненная, чем Лужа полупустая

      4
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