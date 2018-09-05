УЕФА подтвердил, что получил от ЦСКА запрос на проведение матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

Сегодня стало известно, что ЦСКА рассматривает вариант с проведением домашних матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». В УЕФА подтвердили, что получили от московского клуба соответствующий вопрос.

«Мы можем подтвердить, что получили запрос от ЦСКА о проведении матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Прежде чем будет принято окончательное решение по данному запросу, инспекторы посетят стадион и проведут его осмотр.

Дополнительная информация по данному вопросу будет предоставлена со временем», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

На групповом этапе Лиги чемпионов ЦСКА встретится с «Реалом», «Ромой» и чешской «Викторией».