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    УЕФА подтвердил, что получил от ЦСКА запрос на проведение матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

    Сегодня стало известно, что ЦСКА рассматривает вариант с проведением домашних матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». В УЕФА подтвердили, что получили от московского клуба соответствующий вопрос.

    «Мы можем подтвердить, что получили запрос от ЦСКА о проведении матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Прежде чем будет принято окончательное решение по данному запросу, инспекторы посетят стадион и проведут его осмотр.

    Дополнительная информация по данному вопросу будет предоставлена со временем», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

    На групповом этапе Лиги чемпионов ЦСКА встретится с «Реалом», «Ромой» и чешской «Викторией».

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2018 18:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 сентября 2018, 20:05

      Ору. Вы для начала свой то заполните, клоуны.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Тraumtanzеr 6 сентября 2018, 08:45

      Петруша, без тебя разберутся Р.Бабаев и Е.Гинер, что
      сначала делать, а что потом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 сентября 2018, 19:26

      Р. Бабаев, не делай глупостей с этими Лужниками, погонишься за
      количеством людей и, как следствие, заработать больше денег, а
      на самом деле будет финансовый проигрыш из-за АРЕНДЫ этого
      стадиона, а болельщиков не будет больше, чем на ВЭБ Арене.
      С.Собянину нужно показать необходимость стадиона в Луже и он
      в бесплатную аренду не отдаст и будет всем командам предлагать
      проводить игры ЛЧ и ЛЕ на стадионе Лужники.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 5 сентября 2018, 19:32

      Лужники можно рассматривать только, как резервный
      стадион и не более.

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