Мората: «Прошлый год был катастрофой для меня. Я хотел вернуться в Испанию или Италию»

Нападающий «Челси» Альваро Мората поделился мнением о невызове в сборную Испании на ЧМ-2018. Новый главный тренер испанцев Луис Энрике вызвал игрока на ближайшие матчи команды в Лиге наций – с Англией (8 сентября) и Хорватией (11 сентября).

«Я хотел вернуться в Испанию или Италию. Я перешел в АПЛ, чтобы попасть на ЧМ и не попал туда.

В прошлом году я был несчастен, это была катастрофа. Я выходил на поле и не понимал, где нахожусь.

Это было сложное время для меня, но не стоит думать о прошлом. Я сделаю все возможное, чтобы поехать на следующий ЧМ», – сказал Мората.

В прошлом сезоне АПЛ Мората забил 11 голов в 31 матче.