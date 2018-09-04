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    Мората: «Прошлый год был катастрофой для меня. Я хотел вернуться в Испанию или Италию»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората поделился мнением о невызове в сборную Испании на ЧМ-2018. Новый главный тренер испанцев Луис Энрике вызвал игрока на ближайшие матчи команды в Лиге наций – с Англией (8 сентября) и Хорватией (11 сентября).

    «Я хотел вернуться в Испанию или Италию. Я перешел в АПЛ, чтобы попасть на ЧМ и не попал туда.

    В прошлом году я был несчастен, это была катастрофа. Я выходил на поле и не понимал, где нахожусь.

    Это было сложное время для меня, но не стоит думать о прошлом. Я сделаю все возможное, чтобы поехать на следующий ЧМ», – сказал Мората.

    В прошлом сезоне АПЛ Мората забил 11 голов в 31 матче.

    Источник: Marca

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    04.09.2018 23:42
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