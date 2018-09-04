Бабаев: «ЦСКА потратил на летние трансферы 10 миллионов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что трансферная кампания армейского клуба прошедшим летом обошлась в 10 миллионов евро.

«Да, примерно такая сумма. Но нельзя забывать, что несколько футболистов пришли к нам бесплатно. Это и аренда Влашича, и Бекао, и Эрнандес.

Да, сумма, которая фигурирует в СМИ, примерно соответствует действительности. Но, надеюсь, и по количеству игроков, и по качеству мы не прогадали.

Мы подписали девять игроков, а, по сути, заплатили за них как за одного футболиста. Так что учитывали свой бюджет.

Ни для кого не секрет, мы всегда стараемся аккуратно расходовать свои средства, соблюдать финансовый фэйр-плэй и какую-то разумность при трансферной оценке новичка», – сказал Бабаев.