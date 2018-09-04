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Бабаев: «ЦСКА потратил на летние трансферы 10 миллионов»

4 сентября 2018, 07:08
16

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что трансферная кампания армейского клуба прошедшим летом обошлась в 10 миллионов евро.

«Да, примерно такая сумма. Но нельзя забывать, что несколько футболистов пришли к нам бесплатно. Это и аренда Влашича, и Бекао, и Эрнандес.

Да, сумма, которая фигурирует в СМИ, примерно соответствует действительности. Но, надеюсь, и по количеству игроков, и по качеству мы не прогадали.

Мы подписали девять игроков, а, по сути, заплатили за них как за одного футболиста. Так что учитывали свой бюджет.

Ни для кого не секрет, мы всегда стараемся аккуратно расходовать свои средства, соблюдать финансовый фэйр-плэй и какую-то разумность при трансферной оценке новичка», – сказал Бабаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Эрнандес Абель Влашич Никола Бекао Родриго Бабаев Роман
Комментарии (16)
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Dominator777
1536034596
Армейцы лучше всех клубов РФПЛ провели летнюю трансферную компанию, заплатив за трансферы мизерную сумму. Теперь ждем от Гончаренко, когда он "слепит" из купленных игроков команду.
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gladkovkolya
1536036109
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог]]]] ---- http://xx.org.ua/blogdk
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bset
1536038296
Да вы вообще красавчики. Всегда радовались вашему умению грамотно тратить деньги. А теперь, когда вы еще за небольшие деньги практически новые состав купили, это вообще бомба. Как бы другие болельщики ни относились к ЦСКА, думаю, на такую трансферную политику они с завистью смотрят. Ну а мы в свою очередь гордимся.
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Cromathaar
1536038804
Ну, если честно, последняя игра армейцев порадовала. Понятно, что не все новички еще даже появились на поле, что игровые связи еще надо наигрывать, но Гончаренко *уже* удалось слепить из этого интересную атакующую команду. По крайней мере для уровня РПЛ. В обороне только проходной двор по-прежнему, увы.
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RotBerg
1536039812
Кони всегда умели работать на трансферном рынке. Болел бы ещё научились привлекать, а то ходят три калеки
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Nerlinger
1536040347
Не густо!!!
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+50/-50
1536040756
Дайти ЦСКА приз "Фэйр Плей". Явно не чета ПСЖ, где тратят по 400 "лимонов". У нас всё по-честному. Мир-Дружба-Прекратить огонь.
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OBOLEV
1536040773
Так может только ЦСКА) Посмотрим какое место конце сезона они займут
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VSt
1536041815
Грамотная работа. В пример другим "звёздным клубам"
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a-rakhmatov
1536044442
А сколько ЦСКА приобрел?!...только один Головин принес клубу 30 лямов..))
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