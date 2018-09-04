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    Бабаев: «ЦСКА потратил на летние трансферы 10 миллионов»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что трансферная кампания армейского клуба прошедшим летом обошлась в 10 миллионов евро.

    «Да, примерно такая сумма. Но нельзя забывать, что несколько футболистов пришли к нам бесплатно. Это и аренда Влашича, и Бекао, и Эрнандес.

    Да, сумма, которая фигурирует в СМИ, примерно соответствует действительности. Но, надеюсь, и по количеству игроков, и по качеству мы не прогадали.

    Мы подписали девять игроков, а, по сути, заплатили за них как за одного футболиста. Так что учитывали свой бюджет.

    Ни для кого не секрет, мы всегда стараемся аккуратно расходовать свои средства, соблюдать финансовый фэйр-плэй и какую-то разумность при трансферной оценке новичка», – сказал Бабаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2018 07:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 4 сентября 2018, 12:39

      Не х/я себе,вот это да!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 сентября 2018, 10:00

      А сколько ЦСКА приобрел?!...только один Головин принес клубу 30 лямов..))

      1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > a-rakhmatov 4 сентября 2018, 17:34

      А сколько денег нужно отдавать банку за стадион. Долги
      нужно гасить, ты знал об этом?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 5 сентября 2018, 08:09

      и где они победы у ЦСКА, может быть ты имел
      ввиду Спартак?

      0
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 4 сентября 2018, 09:17

      То есть Бабай подвел итог летней трансферной компании и больше никого не будет.

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 4 сентября 2018, 09:16

      Грамотная работа. В пример другим "звёздным клубам"

      2
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 4 сентября 2018, 08:59

      Так может только ЦСКА) Посмотрим какое место конце сезона они займут

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 4 сентября 2018, 08:59

      Дайти ЦСКА приз "Фэйр Плей". Явно не чета ПСЖ, где тратят по 400 "лимонов". У нас всё по-честному. Мир-Дружба-Прекратить огонь.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 сентября 2018, 08:52

      Не густо!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 4 сентября 2018, 08:43

      Кони всегда умели работать на трансферном рынке. Болел бы ещё научились привлекать, а то ходят три калеки

      4
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      Рейтинг: +370

      splint1989 > RotBerg 4 сентября 2018, 13:14

      Может с сэкономленные деньги потратят на болельщиков... врятли(((

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 сентября 2018, 08:31

      Да

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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 4 сентября 2018, 08:26

      Ну, если честно, последняя игра армейцев порадовала. Понятно, что не все новички еще даже появились на поле, что игровые связи еще надо наигрывать, но Гончаренко *уже* удалось слепить из этого интересную атакующую команду. По крайней мере для уровня РПЛ. В обороне только проходной двор по-прежнему, увы.

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