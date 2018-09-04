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    Семин: «Хеведес – чемпион мира? Это было четыре года назад. Если выдержит конкуренцию в «Локо», будет играть»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о защитнике Бенедикте Хеведесе.

    «Первая проблема Хеведес в том, что он приехал слишком поздно, мне сложно судить о его физической форме. У нас есть два центральных защитника, Кверквелия и Чорлука, они классные игроки.

    В дальнейшем Хеведес будет конкурировать с ними, там и будем определять, кто будет играть. В любом хорошем клубе новый футболист должен быть готов к конкуренции, а в чемпионе страны – тем более. Если Бенедикт выдержит эту конкуренцию, то будет играть, нет так нет. Он чемпион мира? Это было четыре года назад», – сказал Семин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2018 01:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 4 сентября 2018, 12:32

      Как раз это не проблема, через какой-то срок Чорлука со своими хроническими болячками травмируется.

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 4 сентября 2018, 11:56

      Чемпион мира?! Это звание уже плесенью покрылось. У нас тоже есть игроки, которые отсидев на скамейке, получили ЗМС. Так они ещё свеженькие, в самом соку.

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 4 сентября 2018, 10:24

      Верно.Чарли лучший

      0
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      Рейтинг: +2390

      baden69 4 сентября 2018, 10:05

      Очередная покупка игрока без согласования с Палычем. Теперь Палыч помаринует его на скамейке, чтобы показать руководству "кто в команде главный", а после, может быть даст Хеведесу немного поиграть. Правда все это случится только в том случае, если Палыча самого не попросят из команды, а руководство Локо на это способно, тем более начало чемпионата у клуба не самое лучшее...

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 4 сентября 2018, 08:56

      Не спрашивают Семина о том, кто ему нужен, Геркус покупает игроков со Штофелем самостоятельно. От этого и результата нет. Чувствую, в очередной раз избавятся от Палыча. Что же нам так с руководителями не везет?

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Антибиотик 4 сентября 2018, 17:46

      ... и не говори... Может не явный слив, но Геркус будет потом валить на Палыча, мол вот я ему и чемпионов купил, и нападающего, а он все равно не смог стать чемпионом повторно....

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