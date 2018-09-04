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  • Семин: «Хеведес – чемпион мира? Это было четыре года назад. Если выдержит конкуренцию в «Локо», будет играть»

Семин: «Хеведес – чемпион мира? Это было четыре года назад. Если выдержит конкуренцию в «Локо», будет играть»

4 сентября 2018, 01:51
6

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о защитнике Бенедикте Хеведесе.

«Первая проблема Хеведес в том, что он приехал слишком поздно, мне сложно судить о его физической форме. У нас есть два центральных защитника, Кверквелия и Чорлука, они классные игроки.

В дальнейшем Хеведес будет конкурировать с ними, там и будем определять, кто будет играть. В любом хорошем клубе новый футболист должен быть готов к конкуренции, а в чемпионе страны – тем более. Если Бенедикт выдержит эту конкуренцию, то будет играть, нет так нет. Он чемпион мира? Это было четыре года назад», – сказал Семин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Хеведес Бенедикт Семин Юрий
Комментарии (6)
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Антибиотик
1536040611
Не спрашивают Семина о том, кто ему нужен, Геркус покупает игроков со Штофелем самостоятельно. От этого и результата нет. Чувствую, в очередной раз избавятся от Палыча. Что же нам так с руководителями не везет?
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baden69
1536044705
Очередная покупка игрока без согласования с Палычем. Теперь Палыч помаринует его на скамейке, чтобы показать руководству "кто в команде главный", а после, может быть даст Хеведесу немного поиграть. Правда все это случится только в том случае, если Палыча самого не попросят из команды, а руководство Локо на это способно, тем более начало чемпионата у клуба не самое лучшее...
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bumer_moscow
1536045899
Верно.Чарли лучший
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Т34
1536051367
Чемпион мира?! Это звание уже плесенью покрылось. У нас тоже есть игроки, которые отсидев на скамейке, получили ЗМС. Так они ещё свеженькие, в самом соку.
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тщмек 19
1536053566
Как раз это не проблема, через какой-то срок Чорлука со своими хроническими болячками травмируется.
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