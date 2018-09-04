Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о защитнике Бенедикте Хеведесе.

«Первая проблема Хеведес в том, что он приехал слишком поздно, мне сложно судить о его физической форме. У нас есть два центральных защитника, Кверквелия и Чорлука, они классные игроки.

В дальнейшем Хеведес будет конкурировать с ними, там и будем определять, кто будет играть. В любом хорошем клубе новый футболист должен быть готов к конкуренции, а в чемпионе страны – тем более. Если Бенедикт выдержит эту конкуренцию, то будет играть, нет так нет. Он чемпион мира? Это было четыре года назад», – сказал Семин.