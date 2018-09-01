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Семин: «У Смолова ушиб коленного сустава. Ему сделают МРТ»

1 сентября 2018, 22:05
6

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2) прокомментировал ситуацию с травмой нападающего Федора Смолова.

– Получил микротравму. Надо посмотреть, день пройдет, сделают МРТ. Там ушиб коленного сустава, это всегда болезненно.

– Как вам Смолов?

– Очень хороший игрок, уже оказывает большую помощь команде. В атаке у нас не очень много игроков, а играть надо на трех турнирах. А оценивать его будем по голам.

Смолов покинул поле на 57-й минуте. Его заменил Антон Миранчук.

Очередная неудача Смолова. Теперь – травма

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор Семин Юрий
Комментарии (6)
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Axe111
1535831707
Бедняжка (
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Serg919
1535832782
Здоровья
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BRO_football
1535833311
Да всё нормально будет. К ушибленному месту повязку с мочой приложат и через несколько дней всё пройдёт.
Ответить
Krasnodar 123
1535834232
Федя здоровья тебе и удачи!
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пряник929
1535835796
или все тянется черная полоса или он решил специально отдохнуть....
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Томик
1535850402
Набирается сил. Планы на Европу то не забыты.
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