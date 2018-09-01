Семин: «У Смолова ушиб коленного сустава. Ему сделают МРТ»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2) прокомментировал ситуацию с травмой нападающего Федора Смолова.

– Получил микротравму. Надо посмотреть, день пройдет, сделают МРТ. Там ушиб коленного сустава, это всегда болезненно.

– Как вам Смолов?

– Очень хороший игрок, уже оказывает большую помощь команде. В атаке у нас не очень много игроков, а играть надо на трех турнирах. А оценивать его будем по голам.

Смолов покинул поле на 57-й минуте. Его заменил Антон Миранчук.

Очередная неудача Смолова. Теперь – травма