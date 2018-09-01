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    Семин: «У Смолова ушиб коленного сустава. Ему сделают МРТ»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 6-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2) прокомментировал ситуацию с травмой нападающего Федора Смолова.

    – Получил микротравму. Надо посмотреть, день пройдет, сделают МРТ. Там ушиб коленного сустава, это всегда болезненно.

    – Как вам Смолов?

    – Очень хороший игрок, уже оказывает большую помощь команде. В атаке у нас не очень много игроков, а играть надо на трех турнирах. А оценивать его будем по голам.

    Смолов покинул поле на 57-й минуте. Его заменил Антон Миранчук.

    Очередная неудача Смолова. Теперь – травма

    Источник: Sports.ru

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    01.09.2018 22:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7878

      Томик 2 сентября 2018, 04:06

      Набирается сил. Планы на Европу то не забыты.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 сентября 2018, 00:03

      или все тянется черная полоса или он решил специально отдохнуть....

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 1 сентября 2018, 23:37

      Федя здоровья тебе и удачи!

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 сентября 2018, 23:21

      Да всё нормально будет. К ушибленному месту повязку с мочой приложат и через несколько дней всё пройдёт.

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      Рейтинг: +203

      Serg919 1 сентября 2018, 23:13

      Здоровья

      0
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 1 сентября 2018, 22:55

      Бедняжка (

      0
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