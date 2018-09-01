Семин: «Хеведес? А вы думаете пора?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 6-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2) объяснил, почему защитник Бенедикт Хеведес не появился на поле.

«Хеведес? А вы думаете пора? У нас есть группа других игроков, а мы смотрим на его кондиции. Наверное, пока не имеем права его выпускать. Надеемся, что за вот этот перерыв он наберет кондиции и будет готов к следующему матчу чемпионата», – сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

В этом сезоне Хеведес принял участие в одном матче РПЛ.