Дайер: «Встреча с «Барселоной» – невероятное испытание для «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер выделил «Барселону» в группе В по итогам жеребьевки Лиги чемпионов. Англичанам предстоит встретиться в ней еще с «Интером» и ПСВ.

«Мы играем в Лиге чемпионов, чтобы встречаться с лучшими командами, и «Барселона» точно одна из них. Это невероятное испытание для нас, мы с нетерпением его ждем и будем к нему готовы. Но мы хотим не просто испытать себя, а достойно противостоять им.

Последние годы «Интер» пребывал в статусе спящего гиганта. «Тоттенхэм» и «Интер» играли между собой в прошлом, так что здорово будет встретиться с ними вновь, как и с ПСВ – еще одной, хорошо известной в Европе командой.

Клубы из Нидерландов всегда крепки и демонстрируют интересный футбол. Каждая встреча будет чем-то отличаться от предыдущей, и это захватывает. Мы будем готовы», – сказал Дайер.

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