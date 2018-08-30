Лига Европы. «Зенит» проиграл «Мольде», но вышел в групповой этап

Состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы между «Мольде» и «Зенитом». Россияне проиграли, но засчет результата первого поединка прошли в групповой этап.

У зенитовцев единственный гол забил полузащитник Далер Кузяев. Победный мяч у норвежцев принадлежит Эрлингу Халанду.

Лига Европы. 4-й раунд. Ответный матч

Мольде (Норвегия) – Зенит (Россия) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кузяев, 21; 1:1 – Хестад, 65; 2:1 – Халанд, 76.

«Мольде»: Линде, Габриэльсен, Форрен, Сарр, Странд (Эйкрем, 61), Хуссайн, Эурснес (Цибицки, 71), Хестад, Реммер (Джеймс, 90), Хеуген, Холанн.

«Зенит»: Лунев, Анюков (Нету, 86), Иванович, Мевля, Смольников, Паредес, Кузяев (Краневиттер, 76), Ерохин, Эрнани, Дриусси (Мак, 67), Заболотный.

Предупреждения: Халанд, 75; Форрен, 90 – нет.

Первый матч: 1:3.

Результаты Лиги Европы