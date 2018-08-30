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  • Лига Европы. «Зенит» проиграл «Мольде», но вышел в групповой этап

Лига Европы. «Зенит» проиграл «Мольде», но вышел в групповой этап

30 августа 2018, 21:51
80

Состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы между «Мольде» и «Зенитом». Россияне проиграли, но засчет результата первого поединка прошли в групповой этап.

У зенитовцев единственный гол забил полузащитник Далер Кузяев. Победный мяч у норвежцев принадлежит Эрлингу Халанду.

Лига Европы. 4-й раунд. Ответный матч

Мольде (Норвегия) – Зенит (Россия) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кузяев, 21; 1:1 – Хестад, 65; 2:1 – Халанд, 76.

«Мольде»: Линде, Габриэльсен, Форрен, Сарр, Странд (Эйкрем, 61), Хуссайн, Эурснес (Цибицки, 71), Хестад, Реммер (Джеймс, 90), Хеуген, Холанн.

«Зенит»: Лунев, Анюков (Нету, 86), Иванович, Мевля, Смольников, Паредес, Кузяев (Краневиттер, 76), Ерохин, Эрнани, Дриусси (Мак, 67), Заболотный.

Предупреждения: Халанд, 75; Форрен, 90 – нет.

Первый матч: 1:3.

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига Европы Мольде Зенит
Комментарии (80)
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Shaitan.
1535655311
Очередной привоз от Мевли. В атаке бездарь Заболотный. Другого результата сложно было ожидать... Как эти бревна попали в команду непонятно, еще сложнее понять как они в состав проходят. Скорее бы уже Маммана с Кокориным восстановились и эти в резерв улетели наконец.
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GoldPlayFIFARus9
1535655319
Мевля и Заболотный, это что-то с чем-то. Поменяй их местами и тоже самое будет,один впереди ничего не сможет сделать,а другой сзади кукурузу будет охранять
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makdim2906
1535655372
"Уфа" возит многократного чемпиона Шотландии, но вылетает. "Зенит" проигрывает деревенской команде из страны лыжников, но выходит в группу. Боже, как стыдно за бомжей, как позорно болеть за питерскую команду, как жаль, что в великой стране есть такое недостойное стадо бомжей-миллионеров.
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Мары
1535655391
Зенит прижался к воротам и играл безобразно.Но то что вытворял рефери, это просто запредельно.Нужно подавать протест на такое судейство.Заболотного в штрафной на последних минутах завалили.Нарушения норвежцев практически не фиксировались.Любой тычок питерцев, сразу штрафной.Так судить нельзя. Питерцев с выходом в групповой этап.
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Рубик Докоян
1535655598
Идут года, меняются тренеры и футболисты, но неизменным остаётся одно --- валидольная игра "Зенита" на выезде в еврокубках.
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BarStep
1535655640
Поехали потренироваться в Норвегии... Тренировка не удалась.. Спасибо Луневу - в первом тайме как минимум три раза спас... Заболотный и в правду полный ноль... От просмотра остался неприятный осадок..
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ARTHUR19
1535656085
Я не понимаю, зачем мы держим Смольникова? он умеет только пас назад центральному защитнику отдавать, если защитник закрыт вратарю, креатива никакого, забегать/обыгрывать игроков не умеет, что на текущий момент обязан уметь делать боковой защитник. Если Зенит атакует и у него мяч, то это обязательно пас назад, и стоит при этом 6,5 миллионов евро.
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Рубик Докоян
1535656377
И чтобы про Дзюбу не говорили, но мы видим каков "Зенит" в игре с ним и без него уже которую игру...
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_Marqella_
1535656455
Прошли и слава богу, Заболотный совсем не хочет играть....))
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Project Бабангида
1535657001
я да же не знаю что для здоровья безопасней - наглотаться жареных гвоздей на ночь, или матч зенит в еврокубках посмотреть
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