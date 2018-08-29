Кутепов отправился в Рим. Игроку сделают операцию по удалению грыжи

Защитник «Спартака» Илья Кутепов отправился в Рим, где ему сделают операцию на грыже.

– Верна ли информация, что вы летите на операцию? Когда вы восстановитесь?

– Пока не знаю, через какой промежуток времени вернусь. Еще предстоит более глубокое обследование. Станет ясно уже по факту. Сейчас про сроки не могу говорить.

– Примерно – месяц?

– Даже примерно ничего не могу сказать. Это уже станет ясно там.

– В Риме?

– Да.

В этом сезоне Кутепов не провел в РПЛ ни одного матча.