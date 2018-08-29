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  • Кутепов отправился в Рим. Игроку сделают операцию по удалению грыжи

Кутепов отправился в Рим. Игроку сделают операцию по удалению грыжи

29 августа 2018, 21:31
20

Защитник «Спартака» Илья Кутепов отправился в Рим, где ему сделают операцию на грыже.

– Верна ли информация, что вы летите на операцию? Когда вы восстановитесь?

– Пока не знаю, через какой промежуток времени вернусь. Еще предстоит более глубокое обследование. Станет ясно уже по факту. Сейчас про сроки не могу говорить.

– Примерно – месяц?

– Даже примерно ничего не могу сказать. Это уже станет ясно там.

– В Риме?

– Да.

В этом сезоне Кутепов не провел в РПЛ ни одного матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (20)
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werty
1535567938
А в сборную опять Граната вызовут?
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Olanare99
1535567992
в РИМ для удаления грыжи? Шикарно слишком будет, в Москве что не могут прооперировать, да и 2 недели и как новенький будет, какой месяц
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piligrim1986
1535568141
ну твою ж дивизию
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Рубик Докоян
1535569455
Речь идёт об операции по поводу паховой грыжи. Лететь оперироваться с такой проблемой в Рим ?... В 1967г в августе мне удалили аппендикс, а через две недели я во дворе гонял в дыр-дыр, пока батя не увидел. )))
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Мары
1535570400
Чё то как то мутно. У нас такие операции на раз делают и без всяких осложнений.Это не лейкемию лечить или что нить по сложнее.
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oyabun
1535570815
История просто детективная уже вырисовывается. Играл себе парень неплохо за сборную, после чего ни разу не сыграв за Спартак заработал себе травму. Не играл месяц и вдруг выясняется, что теперь необходима операция. А на каком тогда основании Черчесов вызывает его в сборную? Очень сомневаюсь что он не в курсе состояния здоровья Ильи. Если это и детектив, то очень низкого пошиба.
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zigbert
1535571877
Как то все завуалировано и засекречено. Здоровья Илье.
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OfaZavr
1535612208
только вроде восстановился от травмы паха а тут еще грыжа. и Черчесов ведь в сборную его вызвал почему-то. здоровья!
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Полная Канистра
1535616080
прямо беда с ним ну что ж пусть лечится только вот когда в строй то вернётся
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SPARTAK 85
1535622271
Мутная история. Мне кажется Илью не скоро на поле в Спартаке увидим.
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