Кутепов отправился в Рим. Игроку сделают операцию по удалению грыжи

Защитник «Спартака» Илья Кутепов отправился в Рим, где ему сделают операцию на грыже.
– Верна ли информация, что вы летите на операцию? Когда вы восстановитесь?
– Пока не знаю, через какой промежуток времени вернусь. Еще предстоит более глубокое обследование. Станет ясно уже по факту. Сейчас про сроки не могу говорить.
– Примерно – месяц?
– Даже примерно ничего не могу сказать. Это уже станет ясно там.
– В Риме?
– Да.
В этом сезоне Кутепов не провел в РПЛ ни одного матча.
Источник: «Спорт-Экспресс»