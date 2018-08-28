УЕФА проведет встречу топ-тренеров. Гвардиола, Зидан и Симеоне не получили приглашений

УЕФА 4 сентября в Ньоне проведет встречу топ-тренеров Европы. Приглашения не получили Зинедин Зидан, Хосеп Гвардиола и Диего Симеоне.

В мероприятии примут участие следующие тренеры:

Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Карло Анчелотти («Наполи»), Рафаэль Бенитес («Ньюкасл»), Арсен Венгер (без клуба), Руди Гарсия («Марсель»), Сенол Гюнеш («Бешикташ»), Сержиу Консейсау («Порту»), Хулен Лопетеги («Реал»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Томас Тухель («Пари Сен-Жермен»), Паулу Фонсека («Шахтер») и Унаи Эмери («Арсенал»).