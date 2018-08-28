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  • УЕФА проведет встречу топ-тренеров. Гвардиола, Зидан и Симеоне не получили приглашений

УЕФА проведет встречу топ-тренеров. Гвардиола, Зидан и Симеоне не получили приглашений

28 августа 2018, 17:37
27

УЕФА 4 сентября в Ньоне проведет встречу топ-тренеров Европы. Приглашения не получили Зинедин Зидан, Хосеп Гвардиола и Диего Симеоне.

В мероприятии примут участие следующие тренеры:

Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Карло Анчелотти («Наполи»), Рафаэль Бенитес («Ньюкасл»), Арсен Венгер (без клуба), Руди Гарсия («Марсель»), Сенол Гюнеш («Бешикташ»), Сержиу Консейсау («Порту»), Хулен Лопетеги («Реал»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Томас Тухель («Пари Сен-Жермен»), Паулу Фонсека («Шахтер») и Унаи Эмери («Арсенал»).

Источник: УЕФА
Европа Гвардиола Хосеп Симеоне Диего Зидан Зинедин
Комментарии (27)
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ASG
1535467160
а Черчесов где? LOL
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Project Бабангида
1535467799
меня тоже звали, список прочёл, моих кентов там нет, ну я их послал, и поехал с зиданом, гвардиолой, и симеоне в малинки
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серега кашин
1535468241
просто в уефа такие же дебилы сидят как у нас в рфпл, а если честно то они трое и есть топ
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BRO_football
1535468356
Почему Григоряна не позвали?
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Полная Канистра
1535470732
эти 3-е к нам поедут мы умеем праздники устраивать хлеб соль а там что чипсы сникерсы скука голимая
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омск55
1535471476
Эта троица настолько хороша что им там делать нечего
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Cules2013
1535473036
Ну что за вбросы, господа? Все эти собрания носят весьма относительный характер. Приглашение/ не приглашение кого-то туда ничего абсолютно не значит. Там постоянно кого-то не вызывают из титанов.
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OfaZavr
1535474715
они слишком хороши чтобы толочь воду в ступе на этой встрече))
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Сержтир
1535475611
Тогда надо внести поправку не топ- тренеров .а просто тренеров.
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zigbert
1535482783
Странное решение.
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