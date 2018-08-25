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    РПЛ. ЦСКА ушел от поражения в матче с «Рубином». Чалов забил во второй игре подряд

    «Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в матче пятого тура РПЛ.

    Казанцы открыли счет в дебюте встречи усилиями полузащитника Дмитрия Полоза. Московская команда отыгралась на 67-й минуте благодаря голу нападающего Федора Чалова.

    Этой второй гол 20-летнего футболиста в последних двух матчах. В предыдущем туре Премьер-лиги Чалов поразил ворота тульского «Арсенала».

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Полоз, 10; 1:1 – Чалов, 67.

    «Рубин»: Иван Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико, Камболов, Могилевец (Подберезкин, 83), Игорь Коновалов, Полоз (Бухаров, 73), Азмун.

    ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Ефремов, Ахметов (Гордюшенко, 77), Бийол (Бистрович, 34), Влашич, Жамалетдинов (Чалов, 62), Эрнандес.

    Предупреждения: Азмун, 71 – Бекао, 41; Ефремов, 74; Бистрович, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2018 18:28
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 11:18

      жаль Рубин не додержался и не преподнес подарок Бердыеву)

      2
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 26 августа 2018, 00:43

      ЦСКА, вам надо готовность №1 объявлять, или сами проснётесь?

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 22:32

      Чалов конечно выделялся в этой игре.

      4
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 25 августа 2018, 20:34

      Не все потеряно в чемпионате. Что то начинает вырисовываться.
      Можно тупо орать верим в команду, но тут именно тот случай , что надо верить команде.

      0
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 25 августа 2018, 19:59

      Радует,что ЦСКА практически с нуля строит новую боевитую конкурентную команду.Браво Гончаренко,игрокам зачёт!Разговоры про кабинеты и про Гинера,который якобы всё купил,тщетны.

      6
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 25 августа 2018, 19:49

      Хороший стабильный дог.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 августа 2018, 19:16

      Рубин разочаровывает, как старый импотент, которому один раз удаётся "поставить"... а уж, если кончить, то это вообще верх мечтаний.....
      ЗАБИЛИ ГОЛ И ЖДЁМ ОТВЕТКИ В СВОИ ВОРОТА....

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > семёнычев 25 августа 2018, 19:54

      +)))

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 августа 2018, 19:09

      И, что теперь скажет КДК о не назначенном пенальти?

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 25 августа 2018, 18:56

      Судя по всему бригада судей была приглашена на банкет к Курбану. Отсюда и результат. Но я не в обиде. ЦСКА играет соответственно своему статусу. Дайте время и всё встанет на свои места..

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 августа 2018, 18:46

      Парни мою просьбу выполнили. ))) И игра была интересной, и голы мы увидели. Вот только травмы ребят расстраивают. Познакомились и с молодым вратарём "Рубина." Надо по гуглить и посмотреть откуда и что за парень. Но задатки для надёжного вратаря есть у него.

      8
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Рубик Докоян 25 августа 2018, 19:02

      Ты по одному мячу это сделал ?? Ну ну

      1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > все_будет_AUDI 25 августа 2018, 21:09

      Я заказывал результативную игру, но вышло как вышло. )))

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