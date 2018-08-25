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  • РПЛ. ЦСКА ушел от поражения в матче с «Рубином». Чалов забил во второй игре подряд

РПЛ. ЦСКА ушел от поражения в матче с «Рубином». Чалов забил во второй игре подряд

25 августа 2018, 18:28
38

«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в матче пятого тура РПЛ.

Казанцы открыли счет в дебюте встречи усилиями полузащитника Дмитрия Полоза. Московская команда отыгралась на 67-й минуте благодаря голу нападающего Федора Чалова.

Этой второй гол 20-летнего футболиста в последних двух матчах. В предыдущем туре Премьер-лиги Чалов поразил ворота тульского «Арсенала».

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Полоз, 10; 1:1 – Чалов, 67.

«Рубин»: Иван Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико, Камболов, Могилевец (Подберезкин, 83), Игорь Коновалов, Полоз (Бухаров, 73), Азмун.

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Ефремов, Ахметов (Гордюшенко, 77), Бийол (Бистрович, 34), Влашич, Жамалетдинов (Чалов, 62), Эрнандес.

Предупреждения: Азмун, 71 – Бекао, 41; Ефремов, 74; Бистрович, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин
Комментарии (38)
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батог
1535211110
Ни кому не нужная ничья.
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омск55
1535211371
ЦСКА место в стыках ждёт
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Project Бабангида
1535211477
увидев в старте фамилию вратаря рубина, мелькнула мысль - должен помочь ЦСКА!
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cska-62
1535211494
Жду комментариев горлопанов, твердящих о том, что судьи якобы московским командам подсуживают...?! 58 минута матча. Марио Фернандес прокидывает себе мяч и выходит в штрафной площади казанцев на ударную позицию. Его откровенно и очевидно сбивают. Свисток судьи молчит, хотя даже симулянтам (а Фернандес не из них!) падать в такой ситуации не имеет смысла... :-)))
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ilichkadr
1535211653
Чалов радует. Не останавливаться на достигнутом.
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dddolphin
1535211974
Признаться, очень боялся за нашу команду перед выездом в Казань... Этот матч, на мой взгляд, должен был стать той самой, пресловутой, лакмусовой бумажкой, говорящей о состоянии команды и ее готовности играть какую либо роль в чемпионате... И вот..не беря в расчет травму Яки, в целом, мне не страшно за будущее команды Умеют, могут, обнадеживают! Да, много ошибок, недопонимания, спешки, но! Многие из основы только пришли в клуб, сыгранности мало... А потенциал есть, нужно просто потерпеть и подождать..ЦВБП! ЗЫ: Кричащим, что Чалов дно, следите за его игрой и карьерой, боюсь, удивитесь прогрессу парня)
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Рубик Докоян
1535211984
Парни мою просьбу выполнили. ))) И игра была интересной, и голы мы увидели. Вот только травмы ребят расстраивают. Познакомились и с молодым вратарём "Рубина." Надо по гуглить и посмотреть откуда и что за парень. Но задатки для надёжного вратаря есть у него.
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за ЦСКА с 1980г
1535212617
Судя по всему бригада судей была приглашена на банкет к Курбану. Отсюда и результат. Но я не в обиде. ЦСКА играет соответственно своему статусу. Дайте время и всё встанет на свои места..
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Муруал
1535216375
Радует,что ЦСКА практически с нуля строит новую боевитую конкурентную команду.Браво Гончаренко,игрокам зачёт!Разговоры про кабинеты и про Гинера,который якобы всё купил,тщетны.
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zigbert
1535225547
Чалов конечно выделялся в этой игре.
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