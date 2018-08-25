РПЛ. ЦСКА ушел от поражения в матче с «Рубином». Чалов забил во второй игре подряд

«Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в матче пятого тура РПЛ.

Казанцы открыли счет в дебюте встречи усилиями полузащитника Дмитрия Полоза. Московская команда отыгралась на 67-й минуте благодаря голу нападающего Федора Чалова.

Этой второй гол 20-летнего футболиста в последних двух матчах. В предыдущем туре Премьер-лиги Чалов поразил ворота тульского «Арсенала».

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Полоз, 10; 1:1 – Чалов, 67.

«Рубин»: Иван Коновалов, Кудряшов, Устинов, Навас, Сорокин, Чико, Камболов, Могилевец (Подберезкин, 83), Игорь Коновалов, Полоз (Бухаров, 73), Азмун.

ЦСКА: Акинфеев, Чернов, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Ефремов, Ахметов (Гордюшенко, 77), Бийол (Бистрович, 34), Влашич, Жамалетдинов (Чалов, 62), Эрнандес.

Предупреждения: Азмун, 71 – Бекао, 41; Ефремов, 74; Бистрович, 86.

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