Гендиректор «Балтики»: «Задержки по зарплате есть, но команда не будет бойкотировать матч с «Шинником»

Генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая заявил, что команда не намерена бойкотировать матч восьмого тура ФНЛ с «Шинником». При этом он не стал отрицать, что клуб испытывает финансовые проблемы.

Ранее сообщалось, что «Балтика» не платит зарплату футболистам на протяжении четырех месяцев.

«Действительно, задержка по зарплате и премиальным есть, но она не составляет четыре месяца.

Финансовые поступления от спонсоров, в частности «Янтарного Комбината» нами ожидались ещe в июне, но, к сожалению, из-за независящих от клуба причин, процесс согласования деталей контракта затянулся и должен быть решeн в ближайшее время.

Хотя проблемы достаточно серьезные, мы уверены – с приходом средств от спонсора, они будут разрешены. Учредители клуба делают всe возможное, чтобы это состоялось, как можно раньше.

Пока команда живет в привычном графике. Сегодня у футболистов выходной, а завтра состоится встреча с руководством области, на которой мы постараемся решить большинство вопросов.

Речи о бойкоте игры с «Шинником» нет. Ждeм всех на стадионе», – сказал Лепсая.

Встреча «Балтика» – «Шинник» состоится в воскресенье, 26 августа. Начало – в 18:00 по московскому времени.