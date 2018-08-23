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    Гендиректор «Балтики»: «Задержки по зарплате есть, но команда не будет бойкотировать матч с «Шинником»

    Генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая заявил, что команда не намерена бойкотировать матч восьмого тура ФНЛ с «Шинником». При этом он не стал отрицать, что клуб испытывает финансовые проблемы.

    Ранее сообщалось, что «Балтика» не платит зарплату футболистам на протяжении четырех месяцев.

    «Действительно, задержка по зарплате и премиальным есть, но она не составляет четыре месяца.

    Финансовые поступления от спонсоров, в частности «Янтарного Комбината» нами ожидались ещe в июне, но, к сожалению, из-за независящих от клуба причин, процесс согласования деталей контракта затянулся и должен быть решeн в ближайшее время.

    Хотя проблемы достаточно серьезные, мы уверены – с приходом средств от спонсора, они будут разрешены. Учредители клуба делают всe возможное, чтобы это состоялось, как можно раньше.

    Пока команда живет в привычном графике. Сегодня у футболистов выходной, а завтра состоится встреча с руководством области, на которой мы постараемся решить большинство вопросов.

    Речи о бойкоте игры с «Шинником» нет. Ждeм всех на стадионе», – сказал Лепсая.

    Встреча «Балтика» – «Шинник» состоится в воскресенье, 26 августа. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Балтика»

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    23.08.2018 18:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:37

      А че же вы кричали "Премьер-лига, премьер лига"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +261

      salexeich 23 августа 2018, 19:46

      Задержка с зарплатой - первая ступень к банкротству. Но, думаю, до этого не дойдет. В Москве не разрешат.

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 23 августа 2018, 19:13

      Ещё одну команду хоронят??

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