Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Уфа» отклонила предложение ЦСКА по Облякову в размере 3 миллионов евро

«Уфа» отклонила предложение ЦСКА по Облякову в размере 3 миллионов евро

23 августа 2018, 12:32
14

ЦСКА пока не может договориться с «Уфой» по поводу трансфера полузащитника Ивана Облякова.

В последние дни переговоры между клубами вновь активизировались. Руководители московского и башкирского клуба провели встречу. ЦСКА предложил за 20-летнего футболиста 3 миллиона евро, но получил отказ.

Несмотря на это, ЦСКА не собирается выходить из переговоров. Москвичи видят в Облякове потенциальную замену часто травмирующемуся Алану Дзагоеву.

В нынешнем сезоне Обляков принял участие в восьми матчах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Обляков Иван
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
talgatnurzhanov2006
1535017271
пример для анжи. Уфа в последнее врямя прям Аяксом стал, одни таланты.
Ответить
ivanthebest
1535017847
Типичный Гинер... Зажимает на любом трансфере... Продали Головина за 30 лямов, взяли бесплатно Эрнандеса и Влашича, за копейки в районе 1-2 лямов Бекао, Бийола и Бистровича, и около 5 лямов за Магнуссона... Хоть бы раз потратился... Мне как болельщику, который мягко скажем недолюбливает коней и то стрёмно за всё происходящее) Нельзя же быть таким жмотом...
Ответить
Всем привет, я тут время
1535019532
Замена Алану нужна, хотя бы на время травм...
Ответить
Муруал
1535020260
Где-то читал,что Уфа отказала до окончания своего выступления в ЛЕ.
Ответить
Фотон
1535024135
Чуть оперился, давай сюда.
Ответить
sprint5
1535026547
пусть еще немножко себя покажет
Ответить
amazonaws
1535037686
Иван от силы стоит 500 тысяч евро, а его хотят ВПАРИТЬ ЦСКА за 3 лимона. Рауш игрок сборной стоил Динамо 1.5 лимона в евро, а за этого середняка ТРЕБУЮТ ТРИ!!! В Уфе там совсем потеряли трансферные ориентиры, да и с мозгами большая проблема, раз выкидывают такие трансферные НЕАДЕКВАТНЫЕ номера. Для Ивана это повышение и его надо отпускать за реальные деньги и не ломать игроку успешную карьеру в другом клубе. Уфе надо радоваться, что их игрока пригласил топовый клуб и помочь ******** с переходом. Тут фамилию Ивана забанили такими значками -********. Пришлось исправлять на имя ИВАН.
Ответить
momentofox
1535711300
По прогнозу Муруала)
Ответить
momentofox
1535711452
В ЛЧ заявить хоть смогут,после того как играл за Уфу в ЛЕ?
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+