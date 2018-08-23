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    «Уфа» отклонила предложение ЦСКА по Облякову в размере 3 миллионов евро

    ЦСКА пока не может договориться с «Уфой» по поводу трансфера полузащитника Ивана Облякова.

    В последние дни переговоры между клубами вновь активизировались. Руководители московского и башкирского клуба провели встречу. ЦСКА предложил за 20-летнего футболиста 3 миллиона евро, но получил отказ.

    Несмотря на это, ЦСКА не собирается выходить из переговоров. Москвичи видят в Облякове потенциальную замену часто травмирующемуся Алану Дзагоеву.

    В нынешнем сезоне Обляков принял участие в восьми матчах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: YouTube

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    23.08.2018 12:32
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +29

      momentofox 31 августа 2018, 13:30

      В ЛЧ заявить хоть смогут,после того как играл за Уфу в ЛЕ?

      0
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      Рейтинг: +29

      momentofox 31 августа 2018, 13:28

      По прогнозу Муруала)

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 23 августа 2018, 18:21

      Иван от силы стоит 500 тысяч евро, а его хотят ВПАРИТЬ ЦСКА за 3 лимона.
      Рауш игрок сборной стоил Динамо 1.5 лимона в евро, а за этого середняка ТРЕБУЮТ ТРИ!!!
      В Уфе там совсем потеряли трансферные ориентиры, да и с мозгами большая проблема, раз выкидывают такие трансферные НЕАДЕКВАТНЫЕ номера.
      Для Ивана это повышение и его надо отпускать за реальные деньги и не ломать игроку успешную карьеру в другом клубе.
      Уфе надо радоваться, что их игрока пригласил топовый клуб и помочь ******** с переходом.
      Тут фамилию Ивана забанили такими значками -********.
      Пришлось исправлять на имя ИВАН.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 23 августа 2018, 15:15

      пусть еще немножко себя покажет

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 августа 2018, 14:35

      Чуть оперился, давай сюда.

      0
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 23 августа 2018, 13:31

      Где-то читал,что Уфа отказала до окончания своего выступления в ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +29

      momentofox > Муруал 23 августа 2018, 15:07

      Тогда осталось 2 недели.

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > momentofox 23 августа 2018, 18:13

      Трансферное окно закроется 1 сентября.

      -1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 23 августа 2018, 13:18

      Замена Алану нужна, хотя бы на время травм...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 августа 2018, 12:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Типичный Гинер... Зажимает на любом трансфере... Продали Головина за 30 лямов, взяли бесплатно Эрнандеса и Влашича, за копейки в районе 1-2 лямов Бекао, Бийола и Бистровича, и около 5 лямов за Магнуссона... Хоть бы раз потратился... Мне как болельщику, который мягко скажем недолюбливает коней и то стрёмно за всё происходящее) Нельзя же быть таким жмотом...

      -8
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > ivanthebest 23 августа 2018, 13:08

      Тебя, как болельщика, который мягко скажем недолюбливает коней, вообще не должна интересовать трансферная политика ЦСКА.

      7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ivanthebest 23 августа 2018, 19:01

      Ты чужие деньги не считай, считай свои. Е.Гинер и Р.Бабаев
      все делают правильно и свою молодежь внедряют в основу,
      и покупают игроков, и с долгами расплачиваются, и клуб
      содержат и все за свои деньги, без помощи извне. При этом,
      ПФК ЦСКА всегда в верхней части турнирной таблицы и он
      участвует в ЛЧ и ЛЕ, почти ежегодно. Не завидуй, работать надо. Ты свои рекомендации отправь Федуну.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > ivanthebest 23 августа 2018, 20:01

      о как бомбануло)) всегда знал, что правда глаза колет, но что настолько...

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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 23 августа 2018, 12:41

      пример для анжи. Уфа в последнее врямя прям Аяксом стал, одни таланты.

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