«Уфа» отклонила предложение ЦСКА по Облякову в размере 3 миллионов евро

ЦСКА пока не может договориться с «Уфой» по поводу трансфера полузащитника Ивана Облякова.

В последние дни переговоры между клубами вновь активизировались. Руководители московского и башкирского клуба провели встречу. ЦСКА предложил за 20-летнего футболиста 3 миллиона евро, но получил отказ.

Несмотря на это, ЦСКА не собирается выходить из переговоров. Москвичи видят в Облякове потенциальную замену часто травмирующемуся Алану Дзагоеву.

В нынешнем сезоне Обляков принял участие в восьми матчах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.