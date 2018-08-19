РФС поддержал решение Безбородова об удалении Григалавы

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о работе бригады Владислава Безбородова на матче 4-го тура РПЛ ЦСКА – «Арсенал» (3:0).

«Я полностью поддержку решение Влада Безбородова. Сам эпизод получился сложным, потому что он начался чуть раньше, когда была другая спорная ситуация в другом месте – судье нужно было принять решение был там фол или, а тут следом случился момент с Григаловой.

Так вот я поддерживаю Влада в обеих ситуация – в первой, что не остановил игру, во второй, что наказал игрока красной карточкой. Я видел, что удаление вызвало споры. Но! По нашим требованиям и рекомендациям Влад поступил абсолютно правильно, когда удалил футболиста за срыв той атаки», – сказал Егоров.

Грузинский защитник получил прямое удаление на 67-й минуте за игру рукой в центре поля.