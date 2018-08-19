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РФС поддержал решение Безбородова об удалении Григалавы

19 августа 2018, 15:20
15

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о работе бригады Владислава Безбородова на матче 4-го тура РПЛ ЦСКА«Арсенал» (3:0).

«Я полностью поддержку решение Влада Безбородова. Сам эпизод получился сложным, потому что он начался чуть раньше, когда была другая спорная ситуация в другом месте – судье нужно было принять решение был там фол или, а тут следом случился момент с Григаловой.

Так вот я поддерживаю Влада в обеих ситуация – в первой, что не остановил игру, во второй, что наказал игрока красной карточкой. Я видел, что удаление вызвало споры. Но! По нашим требованиям и рекомендациям Влад поступил абсолютно правильно, когда удалил футболиста за срыв той атаки», – сказал Егоров.

Грузинский защитник получил прямое удаление на 67-й минуте за игру рукой в центре поля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Григалава Гиа Безбородов Владислав
Комментарии (15)
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Рубик Докоян
1534682924
А я в обоих случаях не поддерживаю. Мне корпоративная этика до одного места. В первом случае было нарушение и Безбородов не остановил игру, а в эпизоде с Григолавой жёлтая карточка. Там не было акцентированной умышленной игры рукой, мяч угодил в туловище и руку. Смотрю Егоров будет по хлеще Будогосского...
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portero
1534683395
главное нагло врать. какая там умышленная игра рукой?
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Krasnodar 123
1534685242
Смотри молодец какой! Врет и не краснеет!
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Retiremen_VMF
1534687311
Скажите, а по вашим требованиям назначать одного и того же судью в пару к Спартаку и Краснодару? И вот почему то всегда свисток и правила у этого судьи работают только в пользу Спартака. Ваша фирма себя изжила, вы превращаетесь в коммерческую организацию и даже перестали это скрывать.
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starche
1534703401
"Рука руку моет"...........)))))
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R015RK
1534766684
Всё по делу, прямая красная карточка. И хватит сопли жевать по этому поводу, головой надо было думать, когда мяч рукой останавливал. Не могу понять, причем тут судья? Ещё раз повторюсь, наказание судьи верное.
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