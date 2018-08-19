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    РФС поддержал решение Безбородова об удалении Григалавы

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о работе бригады Владислава Безбородова на матче 4-го тура РПЛ ЦСКА«Арсенал» (3:0).

    «Я полностью поддержку решение Влада Безбородова. Сам эпизод получился сложным, потому что он начался чуть раньше, когда была другая спорная ситуация в другом месте – судье нужно было принять решение был там фол или, а тут следом случился момент с Григаловой.

    Так вот я поддерживаю Влада в обеих ситуация – в первой, что не остановил игру, во второй, что наказал игрока красной карточкой. Я видел, что удаление вызвало споры. Но! По нашим требованиям и рекомендациям Влад поступил абсолютно правильно, когда удалил футболиста за срыв той атаки», – сказал Егоров.

    Грузинский защитник получил прямое удаление на 67-й минуте за игру рукой в центре поля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2018 15:20
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +388

      R015RK 20 августа 2018, 15:04

      Всё по делу, прямая красная карточка. И хватит сопли жевать по этому поводу, головой надо было думать, когда мяч рукой останавливал. Не могу понять, причем тут судья? Ещё раз повторюсь, наказание судьи верное.

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      Рейтинг: +67326

      portero > R015RK 20 августа 2018, 19:02

      в какое место руки попал мяч? я вижу в плечо, а это уже явно не умышленная игра рукой

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      Рейтинг: +388

      R015RK > portero 21 августа 2018, 13:47

      Глаза открой, плечо тебе. Тем более было умышленное движение рукой. Хватит ныть

      -1
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      Рейтинг: +67326

      portero > R015RK 21 августа 2018, 20:45

      ты видишь что хочешь видеть я. я вижу что я хочу видеть... а про ныть? ты дитё наверное хамоватое

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      Рейтинг: +388

      R015RK > portero 21 августа 2018, 23:42

      А вот про дитя хамоватое ты зря, на личности тебе никто права не давал переходить. Раз ты такое пишешь, то не понятно кто из нас хам и кого плохо воспитывали родители. Как вы привыкли не видя человека писать про него всякую чушь, а в деле лопаетесь как пузыри. Так что сиди и думай, что следующий раз написать.

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 19 августа 2018, 21:30

      "Рука руку моет"...........)))))

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 19 августа 2018, 17:01

      Скажите, а по вашим требованиям назначать одного и того же судью в пару к Спартаку и Краснодару? И вот почему то всегда свисток и правила у этого судьи работают только в пользу Спартака.
      Ваша фирма себя изжила, вы превращаетесь в коммерческую организацию
      и даже перестали это скрывать.

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 19 августа 2018, 16:27

      Смотри молодец какой! Врет и не краснеет!

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      Рейтинг: +67326

      portero 19 августа 2018, 15:56

      главное нагло врать.

      какая там умышленная игра рукой?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 августа 2018, 15:48

      А я в обоих случаях не поддерживаю. Мне корпоративная этика до одного места. В первом случае было нарушение и Безбородов не остановил игру, а в эпизоде с Григолавой жёлтая карточка. Там не было акцентированной умышленной игры рукой, мяч угодил в туловище и руку. Смотрю Егоров будет по хлеще Будогосского...

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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > Рубик Докоян 19 августа 2018, 16:13

      Судя по скандалам в первых играх ясно за кого топит господин Егоров. Зеня с ЦСКА довольны....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Sanirin79 19 августа 2018, 16:19

      Да можно и другие клубы перечислить в чью сторону арбитры ошибались и "Спартак " тоже будет среди них. Я думаю по судейству бригады Лапочкина будет разбор. Они там не заметили и игру руками воротника "Спартака" за пределами штрафной площади и т.д. Качество судейства не столько предвзято, сколько малоквалифицированное.

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > Рубик Докоян 19 августа 2018, 17:03

      Лапочкин ошибался в сторону Спартака? Это же анекдот...
      Он вчера еле сдержался, что бы не начать праздновать прям на поле его победу.

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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > Retiremen_VMF 19 августа 2018, 17:59

      Фол Зидана никого не красит.... мозгом надо думать что делаешь, а не бросать команду в меньшинстве.... а виноват почему то арбитр...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Retiremen_VMF 19 августа 2018, 18:33

      Анекдоты я в другом месте рассказываю, а здесь про футбол речь виду.

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