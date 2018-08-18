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    Промес: «Я коснулся ноги Ари, но это точно не пенальти»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал эпизод матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0), в котором хавбек столкнулся с нападающим Ари.

    – Что скажете о моменте, когда после вашего столкновения с Ари в штрафной «Спартака» соперник стал требовать пенальти?

    – Я думаю, у меня не было действительно серьезного контакта с ним. Удара не было, я перепрыгивал его. Да, я коснулся ноги Ари, но это точно не пенальти.

    Я не видел все, потому что мои глаза смотрели на мяч. Я просто говорю свое мнение. Я не пытался ударить его или коснуться специально, но он упал. Думаю, что рефери принял отличное решение.

    – Красная карточка для Ари, – что думаете?

    – Это грустно, потому что он отличный игрок. Очень глупо получить так прямую красную карточку. Не только для него, для каждого футболиста.

    Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

    Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

    Источник: Rusfootball.info

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    18.08.2018 23:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 19 августа 2018, 08:11

      Рефери принял очень много "отличных" решений. Настолько, что концовка матча прошла без его участия.
      Кому выгодно такое судейство, всем известно. Почему не устанавливают систему видеоповторов, тоже известно. Почему закрыли программу "Свисток" из той же оперы.
      За задержку вброса аута, красная карточка, за задержку выноса мяча минуты на 2, тишина. Потому и бутылки полетели. А может кто то сомневается, что если бы Ари так коснулся Промеса в штрафной, пенальти поставили или как?
      Но все это в пользу бедных. Надо забивать и "лапочкиным" останется просто смотреть футбол.

      2
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 19 августа 2018, 01:03

      Наступить на ногу и коснуться разные вещи Хотя в пределах штрафной это однозначный пенальти.

      2
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > ZAITZEFF2011 19 августа 2018, 02:12

      Наступить на ногу в воздухе ?
      Да вы батенька большой оригинал.......

      4
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      ...
      Рейтинг: +443

      foreverorthodox > ZAITZEFF2011 19 августа 2018, 07:29

      он наступил на ногу ПРИЗЕМЛЯЯСЬ ПОСЛЕ ПРЫЖКА, а не специально. Ты разницу видишь??

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > foreverorthodox 19 августа 2018, 09:42

      а какая разница???

      в мяч Промес не сыграл, игрока "коснулся" - читай сбил!! это чистый пенальци!!

      1
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox > belarus-gomel 19 августа 2018, 11:32

      Разница большая! Это игровой момент, он ФИЗИЧЕСКИ не мог не наступить ему на ногу, потому что падал по инерции, по ЗАКОНУ ПРИТЯЖЕНИЯ, а не с умыслом. Точно так же НЕ ДАЮТ пенальти, если мяч попадёт в руку, если рука не вытянута, а находится в естественном положении.

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 19 августа 2018, 00:55

      Промес признался, что контакт был!!

      на повторах это точно видно!!


      это чистый пенальци!!!


      как и в первом эпизоде можно было ставить пеналь...

      1
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox > belarus-gomel 19 августа 2018, 07:32

      Ты разницу видишь??он наступил на ногу ПРИЗЕМЛЯЯСЬ ПОСЛЕ ПРЫЖКА, а не специально.

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 августа 2018, 00:22

      касание? значит пенальти

      4
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox > Garrincha58 19 августа 2018, 07:32

      Касание? это КОНТАКТНЫЙ вид спорта, там все друг друга касаются

      3
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