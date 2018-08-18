Промес: «Я коснулся ноги Ари, но это точно не пенальти»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал эпизод матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:0), в котором хавбек столкнулся с нападающим Ари.

– Что скажете о моменте, когда после вашего столкновения с Ари в штрафной «Спартака» соперник стал требовать пенальти?

– Я думаю, у меня не было действительно серьезного контакта с ним. Удара не было, я перепрыгивал его. Да, я коснулся ноги Ари, но это точно не пенальти.

Я не видел все, потому что мои глаза смотрели на мяч. Я просто говорю свое мнение. Я не пытался ударить его или коснуться специально, но он упал. Думаю, что рефери принял отличное решение.

– Красная карточка для Ари, – что думаете?

– Это грустно, потому что он отличный игрок. Очень глупо получить так прямую красную карточку. Не только для него, для каждого футболиста.

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