Ривалдо: «Погба – хороший игрок. Но не думаю, что сейчас он нужен «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо считает, что каталонцам не нужен хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Вариант с приобретением француза рассматривают спортивный директор сине-гранатовых Ариедо Брайда и президент клуба Жозеп Бартомеу.

«Поль Погба – очень хороший игрок, но я не думаю, что сейчас он нужен «Барселоне». Клуб подписал в цент поля двух отличных игроков – Артуро Видаля и Артура.

Думаю, у них хорошая команда, чтобы начать предстоящий сезон», – сказал Ривалдо.

Ранее сообщалось, что у Погба конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.