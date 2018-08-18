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    Ривалдо: «Погба – хороший игрок. Но не думаю, что сейчас он нужен «Барселоне»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо считает, что каталонцам не нужен хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

    Вариант с приобретением француза рассматривают спортивный директор сине-гранатовых Ариедо Брайда и президент клуба Жозеп Бартомеу.

    «Поль Погба – очень хороший игрок, но я не думаю, что сейчас он нужен «Барселоне». Клуб подписал в цент поля двух отличных игроков – Артуро Видаля и Артура.

    Думаю, у них хорошая команда, чтобы начать предстоящий сезон», – сказал Ривалдо.

    Ранее сообщалось, что у Погба конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Источник: Tribalfootball

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    18.08.2018 12:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 августа 2018, 13:12

      Вариант с приобретением француза рассматривают спортивный директор сине-гранатовых Ариедо Брайда и президент клуба Жозеп Бартомеу.
      ----
      Откуда такая инфа? Пару дней назад Барселона официально выступила с заявлением, что никакой работы по трансферу Погба не ведёт. И вроде как и не собирается. Так что разговор ни о чём.

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