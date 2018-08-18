Ривалдо: «Погба – хороший игрок. Но не думаю, что сейчас он нужен «Барселоне»

Вариант с приобретением француза рассматривают спортивный директор сине-гранатовых Ариедо Брайда и президент клуба Жозеп Бартомеу.
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Откуда такая инфа? Пару дней назад Барселона официально выступила с заявлением, что никакой работы по трансферу Погба не ведёт. И вроде как и не собирается. Так что разговор ни о чём.
Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо считает, что каталонцам не нужен хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.
Вариант с приобретением француза рассматривают спортивный директор сине-гранатовых Ариедо Брайда и президент клуба Жозеп Бартомеу.
«Поль Погба – очень хороший игрок, но я не думаю, что сейчас он нужен «Барселоне». Клуб подписал в цент поля двух отличных игроков – Артуро Видаля и Артура.
Думаю, у них хорошая команда, чтобы начать предстоящий сезон», – сказал Ривалдо.
Ранее сообщалось, что у Погба конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.