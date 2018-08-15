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  • Глушаков: «Повторы не убеждают, что удаление Адриано в игре с ПАОКом справедливо»

Глушаков: «Повторы не убеждают, что удаление Адриано в игре с ПАОКом справедливо»

15 августа 2018, 20:22
11

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал удаление форварда команды Луиса Адриано в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0).

«То, что удаление Луиса Адриано сыграло большую роль, отрицать бессмысленно. Пришлось тактически перестраиваться, прибавлять в движении, больше уделять внимания обороне, где могли появиться свободные зоны. Обо всем этом Каррера и сказал нам в перерыве, акцентировав внимание на возможных контратаках ПАОКа.

Заслужил ли он удаление? Какое-то касание нашим форвардом, возможно, и было. Хотя даже несколько повторов не заставят никого убедиться, что это был удар соперника, за которым должно последовать удаление», – сказал игрок.

Спартаковцы сыграют в группе Лиги Европы.

Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

Этот момент добил «Спартак»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ПАОК Спартак Глушаков Денис Адриано Луис
Комментарии (11)
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Shotlandets86
1534354160
Теперь понятно, почему в ворота не попадали, раз на повторе не видит удара от Адриано, к окулисту пора , ну или карьеру завершать.
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oyabun
1534355091
Вот что хотите говорите, но сколько повторов не было, я тоже так и не увидет точной картинки, что Адриано ударил соперника на красную карточку.
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Zidanishe
1534357472
За то в игре с Анжи увидели две красных левых.все бумерангом возвращается.на этот раз сразу
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polt
1534359222
Конечно, обкакались в обоих матчах, надо как-то оправдываться. Сыграли откровенно слабо, ни как не на ЛЧ.
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Зенит 12
1534360016
Ну а что он еще может сказать конечно своего будет выгораживать
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zigbert
1534362947
Не каждый судья решиться на такое удаление. Плохо то что главный судья не видел этого эпизода.
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Мары
1534363192
Движение было и этого хватило.Не важно был удар или нет.Важно, что Адриано по глупому и бездарно подвёл команду.Учитывая отношение к нашим командам в Европе, это не допустимо. Луис должен быть наказан.
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ВетеR
1534363452
Не ной,позорник (((
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ilichkadr
1534400131
Ну, да Андриано конечно виноват, что Спартак за весь матч ни разу не попал в створ ворот. Видать с Антохой до матча не договорились. Цирк продолжается.........
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OfaZavr
1534403948
без мяча в неигровом эпизоде Адриано позволил себе дать волю эмоциям и глупо подвел команду. вот и все что можно сказать. на видео может это так уж очевидно не наблюдается но боковой все видел похоже хорошо вот и сигнализировал главному.
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