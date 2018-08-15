Глушаков: «Повторы не убеждают, что удаление Адриано в игре с ПАОКом справедливо»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал удаление форварда команды Луиса Адриано в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0).

«То, что удаление Луиса Адриано сыграло большую роль, отрицать бессмысленно. Пришлось тактически перестраиваться, прибавлять в движении, больше уделять внимания обороне, где могли появиться свободные зоны. Обо всем этом Каррера и сказал нам в перерыве, акцентировав внимание на возможных контратаках ПАОКа.

Заслужил ли он удаление? Какое-то касание нашим форвардом, возможно, и было. Хотя даже несколько повторов не заставят никого убедиться, что это был удар соперника, за которым должно последовать удаление», – сказал игрок.

Спартаковцы сыграют в группе Лиги Европы.

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