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    Глушаков: «Повторы не убеждают, что удаление Адриано в игре с ПАОКом справедливо»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал удаление форварда команды Луиса Адриано в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0).

    «То, что удаление Луиса Адриано сыграло большую роль, отрицать бессмысленно. Пришлось тактически перестраиваться, прибавлять в движении, больше уделять внимания обороне, где могли появиться свободные зоны. Обо всем этом Каррера и сказал нам в перерыве, акцентировав внимание на возможных контратаках ПАОКа.

    Заслужил ли он удаление? Какое-то касание нашим форвардом, возможно, и было. Хотя даже несколько повторов не заставят никого убедиться, что это был удар соперника, за которым должно последовать удаление», – сказал игрок.

    Спартаковцы сыграют в группе Лиги Европы.

    Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

    Этот момент добил «Спартак»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2018 20:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 10:19

      без мяча в неигровом эпизоде Адриано позволил себе дать волю эмоциям и глупо подвел команду. вот и все что можно сказать. на видео может это так уж очевидно не наблюдается но боковой все видел похоже хорошо вот и сигнализировал главному.

      3
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      Рейтинг: +17857

      ilichkadr 16 августа 2018, 09:15

      Ну, да Андриано конечно виноват, что Спартак за весь матч ни разу не попал в створ ворот. Видать с Антохой до матча не договорились. Цирк продолжается.........

      0
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 15 августа 2018, 23:04

      Не ной,позорник (((

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 августа 2018, 22:59

      Движение было и этого хватило.Не важно был удар или нет.Важно, что Адриано по глупому и бездарно подвёл команду.Учитывая отношение к нашим командам в Европе, это не допустимо. Луис должен быть наказан.

      6
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 22:55

      Не каждый судья решиться на такое удаление. Плохо то что главный судья не видел этого эпизода.

      5
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 15 августа 2018, 22:06

      Ну а что он еще может сказать конечно своего будет выгораживать

      4
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      Рейтинг: +4934

      polt 15 августа 2018, 21:53

      Конечно, обкакались в обоих матчах, надо как-то оправдываться. Сыграли откровенно слабо, ни как не на ЛЧ.

      6
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      Рейтинг: +14

      Zidanishe 15 августа 2018, 21:24

      За то в игре с Анжи увидели две красных левых.все бумерангом возвращается.на этот раз сразу

      2
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      Рейтинг: +33446

      oyabun 15 августа 2018, 20:44

      Вот что хотите говорите, но сколько повторов не было, я тоже так и не увидет точной картинки, что Адриано ударил соперника на красную карточку.

      7
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > oyabun 15 августа 2018, 23:08

      А как это "ударить соперника на красную карточку"?
      Удар ногой был?
      Несомненно.
      Рукой бил (ну, или коснулся с малого замаха, если так удобнее)?
      Тоже БЫЛО!
      Всё справедливо.
      Здесь можно бы шуметь о том, почему судья не удалил грека в эпизоде ранее. когда тот НАМЕРЕННО нашего ударил в борьбе за мяч.
      А в эпизоде с Адриано лично у меня нет сомнений.

      Это сам Адриано - КОЗЁЛ и нечего тут егго таки образом ("было- не было) выгораживать!
      Он - профессиональный футболист, поигравший и в Шахтёре на самом высоком уровне, и в хорошей команде чемпионата Италии.
      Опыта у него - выше крыши.
      Поэтому мне и непонятна его бурная реакция на провокацию хрека.

      6
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 15 августа 2018, 20:29

      Теперь понятно, почему в ворота не попадали, раз на повторе не видит удара от Адриано, к окулисту пора , ну или карьеру завершать.

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