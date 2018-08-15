Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Дриусси счастлив в «Зените» и мечтает о победе в чемпионате России»

    Густаво Педрозо, агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, опроверг информацию о возможном уходе своего клиента из петербургского клуба.

    «Себастьян счастлив в «Зените» и мечтает о победе в чемпионате России. Это его мечта! Ему комфортно в Санкт-Петербурге, он привык к городу и к фанатам.

    Ему нужно только играть и демонстрировать то, что он умеет лучше всего. Я уверен, что скоро мы увидим, как Себастьян будет забивать голы», – сказал Педрозо.

    Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему аргентинцу со стороны «Сампдории». Сегодня «Бомбардир» писал об отказе «Зенита» генуэзскому клубу.

    Дриусси пополнил состав сине-бело-голубых в июле 2017 года, перейдя из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро. В дебютном сезоне он забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач в 40 играх всех турниров.

    В трех матчах нового сезона форвард не отличился результативными действиями.

    После трех туров чемпионата России команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2018 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 15 августа 2018, 17:54

      Мечтатели! Пусть с Дзюбой поговорит, он мечтатель со стажем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 августа 2018, 16:57

      Он и в том году мечтал. В футболе забивать надо , а не мечтать и игру показывать более активную. Мечтают пусть болельщики о победах своих команд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2018, 15:46

      в 22 года валять дурака и получать хорошие бабки, что может быть лучше в этом возрасте поэтому руководители Зенита сами виноваты, что приглашают таких юнцов и дают им хорошие контракты ничего из этого как правило хорошего не получается думаю свой воспитанник был бы полезен больше и дешевле

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11