Агент: «Дриусси счастлив в «Зените» и мечтает о победе в чемпионате России»

Густаво Педрозо, агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, опроверг информацию о возможном уходе своего клиента из петербургского клуба.

«Себастьян счастлив в «Зените» и мечтает о победе в чемпионате России. Это его мечта! Ему комфортно в Санкт-Петербурге, он привык к городу и к фанатам.

Ему нужно только играть и демонстрировать то, что он умеет лучше всего. Я уверен, что скоро мы увидим, как Себастьян будет забивать голы», – сказал Педрозо.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему аргентинцу со стороны «Сампдории». Сегодня «Бомбардир» писал об отказе «Зенита» генуэзскому клубу.

Дриусси пополнил состав сине-бело-голубых в июле 2017 года, перейдя из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро. В дебютном сезоне он забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач в 40 играх всех турниров.

В трех матчах нового сезона форвард не отличился результативными действиями.

После трех туров чемпионата России команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу.