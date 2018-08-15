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    «Зенит» отказал «Сампдории» в аренде Дриусси

    Руководство «Зенита» не собирается отдавать в аренду нападающего команды Себастьяна Дриусси «Сампдории» с последующим правом выкупа.

    Российский клуб может пойти на полноценную продажу 22-летнего аргентинца, если получит достойное предложение. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.

    Дриусси перешел в «Зенит» летом прошлого года из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро. В текущем сезоне футболист провел три матча, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    15.08.2018 09:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 августа 2018, 11:49

      Пацан нормальный игрок, молодой еще только. Пусть Семак даст ему побольше практики, хотя бы по тайму или половине. Сейчас игры косяком пойдут, по две в неделю.

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 15 августа 2018, 11:06

      Честно говоря как игрок он себя не показал..можно отдать в аренду чтобы зарпл.не платить....но ..провал руководства на трансферном рынке ..и оказалось что при огромном количестве футболистов играть то и некому ..надо разгонять руководство и менеджеров ..люди тупо получают зарплату ..нахлебники ..всё это видно и по молодёжке и по Зениту - 2

      1
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol > Путник 13 15 августа 2018, 11:50

      Ему 22, да и практики мало дают. Где показывать? А языком трепать сколько хошь можно, как помелом.

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > paracetamol 15 августа 2018, 11:59

      Практику не дают из-за его игры..и выбирай выражения когда общаешься с незнакомыми людьми..а то могут легко нах..послать..

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      Рейтинг: +111

      baddy 15 августа 2018, 09:55

      Ну и платите тогда ему з/п и пусть на лавке сидит.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 августа 2018, 09:53

      Похоже туфта это всё. Сам игрок наверно и знать не ведает, что жёлторотая пресса на него уже устроила аукцион.

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 15 августа 2018, 09:37

      Еще чего захотели у нас и так Кокошка травмирован, а еще Друсси захотели забрать

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2018, 09:18

      опять тупое решение

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 августа 2018, 09:08

      Достойное предложение будет когда будет достойная игра, а пока...

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