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«Зенит» отказал «Сампдории» в аренде Дриусси

15 августа 2018, 09:04
9

Руководство «Зенита» не собирается отдавать в аренду нападающего команды Себастьяна Дриусси «Сампдории» с последующим правом выкупа.

Российский клуб может пойти на полноценную продажу 22-летнего аргентинца, если получит достойное предложение. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.

Дриусси перешел в «Зенит» летом прошлого года из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро. В текущем сезоне футболист провел три матча, не отметившись результативными действиями.

Источник: Gianlucadimarzio
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Сампдория Дриусси Себастьян
Комментарии (9)
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Рубик Докоян
1534313297
Достойное предложение будет когда будет достойная игра, а пока...
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Garrincha58
1534313901
опять тупое решение
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FCZenit is Ivanovo
1534315052
Еще чего захотели у нас и так Кокошка травмирован, а еще Друсси захотели забрать
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woyser
1534316018
Похоже туфта это всё. Сам игрок наверно и знать не ведает, что жёлторотая пресса на него уже устроила аукцион.
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baddy
1534316106
Ну и платите тогда ему з/п и пусть на лавке сидит.
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Путник 13
1534320397
Честно говоря как игрок он себя не показал..можно отдать в аренду чтобы зарпл.не платить....но ..провал руководства на трансферном рынке ..и оказалось что при огромном количестве футболистов играть то и некому ..надо разгонять руководство и менеджеров ..люди тупо получают зарплату ..нахлебники ..всё это видно и по молодёжке и по Зениту - 2
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paracetamol
1534322993
Пацан нормальный игрок, молодой еще только. Пусть Семак даст ему побольше практики, хотя бы по тайму или половине. Сейчас игры косяком пойдут, по две в неделю.
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