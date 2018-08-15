«Зенит» отказал «Сампдории» в аренде Дриусси

Руководство «Зенита» не собирается отдавать в аренду нападающего команды Себастьяна Дриусси «Сампдории» с последующим правом выкупа.

Российский клуб может пойти на полноценную продажу 22-летнего аргентинца, если получит достойное предложение. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.

Дриусси перешел в «Зенит» летом прошлого года из «Ривер Плейта» за 15 миллионов евро. В текущем сезоне футболист провел три матча, не отметившись результативными действиями.