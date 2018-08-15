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  • Алексей Миранчук: «Головин принял правильное решение, выбрав «Монако»

Алексей Миранчук: «Головин принял правильное решение, выбрав «Монако»

15 августа 2018, 11:42
15

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук назвал правильным решение Александра Головина перейти из ЦСКА в «Монако».

«По моему мнению, он принял правильное решение, выбрав для продолжения своей карьеры монегасков, так как это был для него самый подходящий вариант.

Рад за Александра и желаю ему как можно меньше травм и показать себя с лучшей стороны и в новой команде», – сказал Миранчук.

«Монегаски» объявили о покупке Головина 27 июля. Сумма сделки с ЦСКА составила 30 миллионов евро. В начале августа футболист получил травму, из-за которой может пропустить около месяца.

Источник: RT
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Монако Миранчук Алексей Головин Александр
Комментарии (15)
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Рубик Докоян
1534322741
Уж в финансовом плане и игровом точно. А как у Саши сложится карьера время покажет.
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exreporter
1534323593
не очень нравятся мне ситуации, когда полтора месяца идут обсуждения - без игры как таковой.
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vladimir-7
1534323948
А.Головину, здоровья, удачи в играх и без травм. Будем болеть за тебя.
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нейтральныйкакникто
1534324412
Теперь все будут год обсуждать этот трансфер , пока Головин не обо...тся.А реалии таковы - месяц в лазарете , потом подготовка 2 месяца , выйдет на поле к концу года , если наберёт форму , а там...в аренду ЦСКА
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серега кашин
1534324675
скорей всего он не сможет заиграть даже в монако
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OfaZavr
1534325944
ну это только время покажет правильный ли это был шаг, пока так рассуждать преждевременно.
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МЯСНОЙ Я
1534330049
Лавочка ждет) а зимой в аренду в конюшню еврей приволокет
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Вальдемар IV
1534330912
а смолов нет
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МЯСНОЙ Я
1534333022
в кобылятнике банкрот,вот и голова ушел лавочку протирать,вытянул все таки паспорт у жени харьковского! хах
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zigbert
1534352204
Так то оно верно ,но это процесс не одного дня.
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