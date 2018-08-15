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    Алексей Миранчук: «Головин принял правильное решение, выбрав «Монако»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук назвал правильным решение Александра Головина перейти из ЦСКА в «Монако».

    «По моему мнению, он принял правильное решение, выбрав для продолжения своей карьеры монегасков, так как это был для него самый подходящий вариант.

    Рад за Александра и желаю ему как можно меньше травм и показать себя с лучшей стороны и в новой команде», – сказал Миранчук.

    «Монегаски» объявили о покупке Головина 27 июля. Сумма сделки с ЦСКА составила 30 миллионов евро. В начале августа футболист получил травму, из-за которой может пропустить около месяца.

    Источник: RT

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    15.08.2018 11:42
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 19:56

      Так то оно верно ,но это процесс не одного дня.

      2
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      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 15 августа 2018, 14:37

      в кобылятнике банкрот,вот и голова ушел лавочку протирать,вытянул все таки паспорт у жени харьковского! хах

      0
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    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 15 августа 2018, 14:01

      а смолов нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 15 августа 2018, 13:47

      Лавочка ждет) а зимой в аренду в конюшню еврей приволокет

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > МЯСНОЙ Я 15 августа 2018, 14:20

      Ты, действительно мясной из свинарника и злой, и завистливый.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас > МЯСНОЙ Я 15 августа 2018, 14:34

      Ну не в свинарник же. В свинарник только пупсиков волокут. А те потом в Л.Ч. класс показывают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 12:39

      ну это только время покажет правильный ли это был шаг, пока так рассуждать преждевременно.

      3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 15 августа 2018, 12:17

      скорей всего он не сможет заиграть даже в монако

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > серега кашин 15 августа 2018, 14:21

      И почему?

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 15 августа 2018, 12:13

      Теперь все будут год обсуждать этот трансфер , пока Головин не обо...тся.А реалии таковы - месяц в лазарете , потом подготовка 2 месяца , выйдет на поле к концу года , если наберёт форму , а там...в аренду ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 августа 2018, 12:05

      А.Головину, здоровья, удачи в играх и без травм. Будем болеть за тебя.

      1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 15 августа 2018, 11:59

      не очень нравятся мне ситуации, когда полтора месяца идут обсуждения - без игры как таковой.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 августа 2018, 11:48

      Вариант оптимальный. Основная проблема наших игроков была в том, что они слишком широко шагали - тот же Жирков из ЦСКА в Челси. А тут шаг меньше и есть возможность расти.

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