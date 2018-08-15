Алексей Миранчук: «Головин принял правильное решение, выбрав «Монако»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук назвал правильным решение Александра Головина перейти из ЦСКА в «Монако».

«По моему мнению, он принял правильное решение, выбрав для продолжения своей карьеры монегасков, так как это был для него самый подходящий вариант.

Рад за Александра и желаю ему как можно меньше травм и показать себя с лучшей стороны и в новой команде», – сказал Миранчук.

«Монегаски» объявили о покупке Головина 27 июля. Сумма сделки с ЦСКА составила 30 миллионов евро. В начале августа футболист получил травму, из-за которой может пропустить около месяца.