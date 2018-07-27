Головин перешeл в «Монако»

«Монако» объявил о переходе полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Срок контракта рассчитан до июня 2023 года.

Как сообщалось ранее, сумма трансфера 22-летнего футболиста в монегаскский клуб составит более 30 миллионов евро. В борьбе за Головина «Монако» опередил «Ювентус» и «Челси».

Владельцем «Монако» является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который не раз заявлял, что хотел бы пригласить своих соотечественников выступать за команду княжества.

В сезоне-2017/18 Головин провел за ЦСКА 43 матча, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

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