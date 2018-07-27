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Головин перешeл в «Монако»

27 июля 2018, 16:05
83

«Монако» объявил о переходе полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Срок контракта рассчитан до июня 2023 года.

Как сообщалось ранее, сумма трансфера 22-летнего футболиста в монегаскский клуб составит более 30 миллионов евро. В борьбе за Головина «Монако» опередил «Ювентус» и «Челси».

Владельцем «Монако» является российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который не раз заявлял, что хотел бы пригласить своих соотечественников выступать за команду княжества.

В сезоне-2017/18 Головин провел за ЦСКА 43 матча, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.

«Лучшая покупка со времен Фалькао и Хамеса». Что фанаты «Монако» говорят про Головина

Источник: ФК «Монако»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако ЦСКА Головин Александр
Комментарии (83)
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Сильвербой
1532697034
Похоже это случилось наконец-то! Саши удачи! Надеюсь ЦСКА не превратит участие в ЛЧ в формальность и усилится!
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Smithy
1532697090
Удачи, Саня!
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hevbn 28
1532697933
Очень хорошая новость думаю для всех, ЦСКА получает 30 млн. что не мало (когда последний раз нашего игрока продавали за такие деньги) для Головина это шанс сделать шаг вперёд в профессиональном плане .Монако и Франция вообще идеальное место для прогресса молодых талантов, а Монако получает очередного талантливого игрока , с которыми там умеют работать . Самое главное ,что он там будет получать точно игровую практику , а заиграет он там или нет будет зависеть только от него самого. Желаю Александру быстро стать важным игроком Монако.
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Untitled-1
1532698079
Удачи! Покажи им там!
Ответить
fortune-bva
1532698163
буду теперь пристальнее смотреть за чемпионатом Франции))
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Куртуазные манеры
1532698429
Есть хреновое предчувствие.
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Приус
1532699262
Опять сибиряки во Франции.
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1532707083
Удачи Саня!!!ЦСКА с тобой!!!
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Рубик Докоян
1532713212
Саше удачи, прухи и везухи. Без них трудно добиваться успеха, тем более за бугром. Пусть карьера сложится и футбольный Бог тебе поможет.
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Mirak92
1532714458
Давай Сань.Кони и вся Россия с тобой.Покажи уровень наш))
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