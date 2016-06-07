Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рыболовлев: «Монако» хотел пригласить Кокорина, но по разным причинам не сложилось»

    Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев рассказал, кто из игроков РФПЛ мог оказаться в стане монегасков.

    – Почему в «Монако» нет российских футболистов?

    – Пока нет. Но уверен, настанет день, когда это случится.

    – На примете кто-то есть?

    – Не могу разглашать имен, иначе это приведет к взвинчиванию и цен, и интереса к футболистам. Но постфактум могу сказать: мы реально смотрели на возможность приглашения Александра Кокорина еще до его перехода в «Зенит». По ряду причин не сложилось.

    – А Халк?

    – Встречались с его агентом. Игрок был заинтересован в переходе в «Монако». Но трансферная сумма и зарплатные ожидания показались нам завышенными. Хотя футболист он, безусловно, способный. Мы бы с радостью увидели Халка у нас в клубе.

    – Зато у вас есть Вагнер с российским прошлым.

    – Верно. И мы довольны им. Вагнер, правда, пришел несколько растренированным, так как сезон в Бразилии и Европе не совпадает. К тому же французский чемпионат – агрессивный, тут физически мощные игроки. Надо было привыкать. Но по показателям среди наших нападающих Вагнер – лучший.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2016 13:14
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 7 июня 2016, 20:54

      Даже без былой скорости Вагнер еще очень даже поиграет в Лиге 1. Пришел растренированным, и все равно вписался. Это главный показатель класса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 7 июня 2016, 20:43

      Жаль Вагнер уже без той скорости что раньше,но пользу большую приносит все равно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 июня 2016, 18:54

      Опять Вагнер лучший? Вот игрочище то ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 7 июня 2016, 18:28

      Прям все хотят кокорина! Арсенал,Манако! Помойму его хорошо пиарят вот и все!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      loboda2012 7 июня 2016, 16:55

      Лавку полировать и от пыли протирать он продойдет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      bearglass 7 июня 2016, 15:19

      ХОРОШО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 7 июня 2016, 14:17

      Вагнер хорош! )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июня 2016, 13:40

      сколько можно уже этого Кокошку мусолить никчемный игрочишко

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11