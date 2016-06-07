Рыболовлев: «Монако» хотел пригласить Кокорина, но по разным причинам не сложилось»

Даже без былой скорости Вагнер еще очень даже поиграет в Лиге 1. Пришел растренированным, и все равно вписался. Это главный показатель класса.
Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев рассказал, кто из игроков РФПЛ мог оказаться в стане монегасков.
– Почему в «Монако» нет российских футболистов?
– Пока нет. Но уверен, настанет день, когда это случится.
– На примете кто-то есть?
– Не могу разглашать имен, иначе это приведет к взвинчиванию и цен, и интереса к футболистам. Но постфактум могу сказать: мы реально смотрели на возможность приглашения Александра Кокорина еще до его перехода в «Зенит». По ряду причин не сложилось.
– А Халк?
– Встречались с его агентом. Игрок был заинтересован в переходе в «Монако». Но трансферная сумма и зарплатные ожидания показались нам завышенными. Хотя футболист он, безусловно, способный. Мы бы с радостью увидели Халка у нас в клубе.
– Зато у вас есть Вагнер с российским прошлым.
– Верно. И мы довольны им. Вагнер, правда, пришел несколько растренированным, так как сезон в Бразилии и Европе не совпадает. К тому же французский чемпионат – агрессивный, тут физически мощные игроки. Надо было привыкать. Но по показателям среди наших нападающих Вагнер – лучший.