Рыболовлев: «Монако» хотел пригласить Кокорина, но по разным причинам не сложилось»

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев рассказал, кто из игроков РФПЛ мог оказаться в стане монегасков.

– Почему в «Монако» нет российских футболистов?

– Пока нет. Но уверен, настанет день, когда это случится.

– На примете кто-то есть?

– Не могу разглашать имен, иначе это приведет к взвинчиванию и цен, и интереса к футболистам. Но постфактум могу сказать: мы реально смотрели на возможность приглашения Александра Кокорина еще до его перехода в «Зенит». По ряду причин не сложилось.

– А Халк?

– Встречались с его агентом. Игрок был заинтересован в переходе в «Монако». Но трансферная сумма и зарплатные ожидания показались нам завышенными. Хотя футболист он, безусловно, способный. Мы бы с радостью увидели Халка у нас в клубе.

– Зато у вас есть Вагнер с российским прошлым.

– Верно. И мы довольны им. Вагнер, правда, пришел несколько растренированным, так как сезон в Бразилии и Европе не совпадает. К тому же французский чемпионат – агрессивный, тут физически мощные игроки. Надо было привыкать. Но по показателям среди наших нападающих Вагнер – лучший.