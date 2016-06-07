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  • Рыболовлев: «Монако» хотел пригласить Кокорина, но по разным причинам не сложилось»

Рыболовлев: «Монако» хотел пригласить Кокорина, но по разным причинам не сложилось»

7 июня 2016, 13:14
8

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев рассказал, кто из игроков РФПЛ мог оказаться в стане монегасков.

– Почему в «Монако» нет российских футболистов?

– Пока нет. Но уверен, настанет день, когда это случится.

– На примете кто-то есть?

– Не могу разглашать имен, иначе это приведет к взвинчиванию и цен, и интереса к футболистам. Но постфактум могу сказать: мы реально смотрели на возможность приглашения Александра Кокорина еще до его перехода в «Зенит». По ряду причин не сложилось.

– А Халк?

– Встречались с его агентом. Игрок был заинтересован в переходе в «Монако». Но трансферная сумма и зарплатные ожидания показались нам завышенными. Хотя футболист он, безусловно, способный. Мы бы с радостью увидели Халка у нас в клубе.

– Зато у вас есть Вагнер с российским прошлым.

– Верно. И мы довольны им. Вагнер, правда, пришел несколько растренированным, так как сезон в Бразилии и Европе не совпадает. К тому же французский чемпионат – агрессивный, тут физически мощные игроки. Надо было привыкать. Но по показателям среди наших нападающих Вагнер – лучший.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Зенит Кокорин Александр Рыболовлев Дмитрий
Комментарии (8)
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Garrincha58
1465296037
сколько можно уже этого Кокошку мусолить никчемный игрочишко
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Сергей Свояк
1465298240
Вагнер хорош! )
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bearglass
1465301941
ХОРОШО
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loboda2012
1465307713
Лавку полировать и от пыли протирать он продойдет!
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семенчик
1465313310
Прям все хотят кокорина! Арсенал,Манако! Помойму его хорошо пиарят вот и все!
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FanatSerj
1465314882
Опять Вагнер лучший? Вот игрочище то ....
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талхк
1465321405
Жаль Вагнер уже без той скорости что раньше,но пользу большую приносит все равно.
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Вомбат
1465322069
Даже без былой скорости Вагнер еще очень даже поиграет в Лиге 1. Пришел растренированным, и все равно вписался. Это главный показатель класса.
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