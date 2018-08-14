Рейнгольд: «Промес – пустышка, Адриано – нулевой, Фернандо – никакой. Полное безобразие»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил игру красно-белых легионеров в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0). Дальше прошли греки.

«Физически ребята выглядят неважно. Квинси Промес вообще никакой. Пустышка только и всего. Фернандо — никакой. О чем говорить? Когда выпадают из команды лидеры, так и происходит. Луис Адриано тоже нулевой. Ещe и с поля выгнали. Нет, все по делу.

ПАОК прошeл по делу. Я ожидал борьбы и думал, что «Спартак» даст им бой. Сам себя настраивал. Но не получилось. Мне стало понятно все уже после 20 минут первого тайма. У всех ноги тяжелые, свежести никакой. Наверно все-таки сказывается начало сезона.

Теперь можно смело сказать, что российские команды не готовы к турнирам такого уровня. Полное безобразие», – сказал эксперт.

Спартаковцы сыграют в группе Лиги Европы.

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