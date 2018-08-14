Рейнгольд: «Промес – пустышка, Адриано – нулевой, Фернандо – никакой. Полное безобразие»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил игру красно-белых легионеров в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0). Дальше прошли греки.
«Физически ребята выглядят неважно. Квинси Промес вообще никакой. Пустышка только и всего. Фернандо — никакой. О чем говорить? Когда выпадают из команды лидеры, так и происходит. Луис Адриано тоже нулевой. Ещe и с поля выгнали. Нет, все по делу.
ПАОК прошeл по делу. Я ожидал борьбы и думал, что «Спартак» даст им бой. Сам себя настраивал. Но не получилось. Мне стало понятно все уже после 20 минут первого тайма. У всех ноги тяжелые, свежести никакой. Наверно все-таки сказывается начало сезона.
Теперь можно смело сказать, что российские команды не готовы к турнирам такого уровня. Полное безобразие», – сказал эксперт.
Спартаковцы сыграют в группе Лиги Европы.
Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?