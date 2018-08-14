Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рейнгольд: «Промес – пустышка, Адриано – нулевой, Фернандо – никакой. Полное безобразие»

Рейнгольд: «Промес – пустышка, Адриано – нулевой, Фернандо – никакой. Полное безобразие»

14 августа 2018, 23:56
25

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил игру красно-белых легионеров в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0). Дальше прошли греки.

«Физически ребята выглядят неважно. Квинси Промес вообще никакой. Пустышка только и всего. Фернандо — никакой. О чем говорить? Когда выпадают из команды лидеры, так и происходит. Луис Адриано тоже нулевой. Ещe и с поля выгнали. Нет, все по делу.

ПАОК прошeл по делу. Я ожидал борьбы и думал, что «Спартак» даст им бой. Сам себя настраивал. Но не получилось. Мне стало понятно все уже после 20 минут первого тайма. У всех ноги тяжелые, свежести никакой. Наверно все-таки сказывается начало сезона.

Теперь можно смело сказать, что российские команды не готовы к турнирам такого уровня. Полное безобразие», – сказал эксперт.

Спартаковцы сыграют в группе Лиги Европы.

Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

Этот момент добил «Спартак»

Источник: Sport24
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак ПАОК Адриано Луис Фернандо Промес Квинси Рейнгольд Валерий
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1534280926
Скелеты в шкафу только добавляются у наших команд. Ничему история не учит. Перед матчами поток дифирамбов и радужных прогнозов. Чердаку и таким же "экспертам" большой привет. А потом постфактум толпа "рейнгольдов" со своими оценками и выводами. Завтра будет вторая серия в исполнении " Зенита"...
Ответить
TAGANROG 161
1534281500
По игре и её содержанию Спартак пока только тянет на Лигу Европы к которой есть время подготовиться и набрать форму.
Ответить
апоголлл
1534283954
а дедулька-то прав ,как ни крути
Ответить
Zenmaster
1534284775
ПАРНИ Я БОЛЕЛЬЩИК ЗЕНИТА ,НО ТАК О СВОЕЙ КОМАНДЕ ГОВОРИТЬ НЕЛЬЗЯ !!! Уважаю сильных соперников !!!
Ответить
алдан2014
1534295428
По мне так Массимо исчерпал себя в Спартаке,кризис идей.нужен новый Коуч.сказать спасибо Каррере,и дальше без него.Господин Федун не просим момент,иначе сезон просрем.Это тренер уже своё выжал,не может он более.К сожалению так бывает в футболе,это нормальный процесс
Ответить
zabvo9406
1534313102
Согласен на 200 %
Ответить
vladimir-7
1534315466
Все таки нужно срочно переходить на систему "весна-осень" и не копировать Запад.
Ответить
OfaZavr
1534320764
все верно сказал как бы это не было неприятно слышать.
Ответить
zigbert
1534345967
В словах Рейнгольда есть правда ,но что бы он говорил если бы один из мячей залетел в ворота ПАОКа?
Ответить
Полная Канистра
1534348441
уже слов и верить нашим клубам нет !!!! все клубы наши одним словом дерьмо деда я с тобой
Ответить
Главные новости
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+