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    Рейнгольд: «Промес – пустышка, Адриано – нулевой, Фернандо – никакой. Полное безобразие»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил игру красно-белых легионеров в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0). Дальше прошли греки.

    «Физически ребята выглядят неважно. Квинси Промес вообще никакой. Пустышка только и всего. Фернандо — никакой. О чем говорить? Когда выпадают из команды лидеры, так и происходит. Луис Адриано тоже нулевой. Ещe и с поля выгнали. Нет, все по делу.

    ПАОК прошeл по делу. Я ожидал борьбы и думал, что «Спартак» даст им бой. Сам себя настраивал. Но не получилось. Мне стало понятно все уже после 20 минут первого тайма. У всех ноги тяжелые, свежести никакой. Наверно все-таки сказывается начало сезона.

    Теперь можно смело сказать, что российские команды не готовы к турнирам такого уровня. Полное безобразие», – сказал эксперт.

    Спартаковцы сыграют в группе Лиги Европы.

    Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

    Этот момент добил «Спартак»

    Источник: Sport24

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    14.08.2018 23:56
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 августа 2018, 18:54

      уже слов и верить нашим клубам нет !!!! все клубы наши одним словом дерьмо деда я с тобой

      3
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 15 августа 2018, 18:32

      ...Валера молодец,режешь правду матку. Согласен на все 100%.

      1
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 18:12

      В словах Рейнгольда есть правда ,но что бы он говорил если бы один из мячей залетел в ворота ПАОКа?

      3
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 августа 2018, 11:40

      Наконец вредный старикашка на своих повернулся. А то все Зенит, Зенит...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 11:12

      все верно сказал как бы это не было неприятно слышать.

      6
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 15 августа 2018, 10:25

      Словарь синонимов прочел и хочет выглядеть велеречиво.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 августа 2018, 09:44

      Все таки нужно срочно переходить на систему "весна-осень" и не копировать Запад.

      5
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 15 августа 2018, 09:05

      Согласен на 200 %

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 15 августа 2018, 08:43

      Полное безобразие - это очередное изрыгание таких экспертов, которые всегда вылезают в тяжелую для команды минуту. В команде сами знают, кто виноват и кто смог сыграть в меру своих возможностей. Да, обидно, что не смогли пройти греков, а никто и не ожидал триумфального шествия. У нас в стране нет команд, которые в состоянии успешно бороться в Лиге чемпионов, отдельное спасибо за это нашим футбольным функционерам, которые годами уничтожают наш футбол.
      Не знаю, что покажут в ЛЧ Локомотив и ЦСКА, но на сегодняшний день, они выглядят даже хуже проигравшего Спартака. Конечно, время еще есть, но учитывая развитие нашего футбола, его возможности, надеяться нам особо не на что.

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      Рейтинг: +1099

      exreporter > Т34 15 августа 2018, 21:44

      это к вопросу о том, на что я всегда пытаюсь обратить внимание. Что игрок, в том числе бывший, тренер и аналитик - это три разные амплуа. Игрок может стать аналитиком. А может и не стать. Аналитик может быть бывшим игроком, а может и не быть (Уткин, к примеру). А почему-то у нас считается, что любой бывший игрок или ветеран - обязательно философ

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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 15 августа 2018, 07:36

      Ох, и предоставил же вчера Спартак старому маразматику кучу поводов заняться его любимым делом - изрыганием нечистот в адрес своей команды.

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