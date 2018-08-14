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  • Глушаков: «Адриано извинился за удаление перед всей командой»

Глушаков: «Адриано извинился за удаление перед всей командой»

14 августа 2018, 23:17
6

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итог ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0). Дальше прошли греки.

«Очень тяжело было играть в меньшинстве. Ничья в итоге, смотрелись неплохо, но привилегий это не дает. Свои моменты мы не реализовали, надо делать выводы. Работать дальше.

Луис Адриано в раздевалке извинился перед всей командой. Момента того я не видел. Да и не так важно это сейчас. С каждым может случиться. Греки много симулировали, тянули время. Хотели выиграть любым способом. Может, надо учиться этому», – сказал хавбек.

«Спартак» сыграет в группе Лиги Европы.

Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Адриано Луис
Комментарии (6)
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Доремидонт
1534279292
Вы там у себя в команде разберитесь уже когда играть начнёте. Нам, болелам до ваших извинений, как до промокашек чернил, ибо давно уже пишем шариковыми ручками.
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Yev
1534280217
Вот интересно, если его от...уярят в раздевалке, заявление в полицию он будет в Москве писать или в Питере?
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Владислав Vlad
1534280692
Перед командой он извинился? А как же те 40 тысяч, которые пришли на стадион? А как же те 50 миллионов, которые смотрели телетрансляцию??? Ладно, если бы Луиске было бы лет двадцать пять, и не было бы опыта в еврокубках. Но он же должен понимать, что цена ошибки - вылет из ЛЧ.
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amazonaws
1534281550
Судья подыграл грекам, которые много симулировали. Адриано не наиграл на красную. Но ему не стоило себя так вести. Ошибки Карреры в воспитании игроков. ЧУДЯТ и подводят команду. Спартак сыграл СЛАБО, а Адриано подвёл команду. Вы сами всё видели. Удары в створ – 0:6. Вратарь ГРЕКОВ скучал в воротах и некому было его побеспокоить. Все удары летели МИМО ворот, а Спартак, ко всем своим бедам, ещё и пролетел мимо ЛЧ!
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АХА
1534284070
И и...
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кошмарик
1534284326
очко ему порвать.. потом зашить колючей проволокой, и опять порвать!!
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