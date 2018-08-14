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    Глушаков: «Адриано извинился за удаление перед всей командой»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итог ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0). Дальше прошли греки.

    «Очень тяжело было играть в меньшинстве. Ничья в итоге, смотрелись неплохо, но привилегий это не дает. Свои моменты мы не реализовали, надо делать выводы. Работать дальше.

    Луис Адриано в раздевалке извинился перед всей командой. Момента того я не видел. Да и не так важно это сейчас. С каждым может случиться. Греки много симулировали, тянули время. Хотели выиграть любым способом. Может, надо учиться этому», – сказал хавбек.

    «Спартак» сыграет в группе Лиги Европы.

    Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.08.2018 23:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 15 августа 2018, 01:05

      очко ему порвать.. потом зашить колючей проволокой, и опять порвать!!

      0
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      Рейтинг: +98

      АХА 15 августа 2018, 01:01

      И и...

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 августа 2018, 00:19

      Судья подыграл грекам, которые много симулировали.
      Адриано не наиграл на красную.
      Но ему не стоило себя так вести.
      Ошибки Карреры в воспитании игроков.
      ЧУДЯТ и подводят команду.
      Спартак сыграл СЛАБО, а Адриано подвёл команду.
      Вы сами всё видели.
      Удары в створ – 0:6.
      Вратарь ГРЕКОВ скучал в воротах и некому было его побеспокоить.
      Все удары летели МИМО ворот, а Спартак, ко всем своим бедам, ещё и пролетел мимо ЛЧ!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 15 августа 2018, 00:04

      Перед командой он извинился?
      А как же те 40 тысяч, которые пришли на стадион?
      А как же те 50 миллионов, которые смотрели телетрансляцию???
      Ладно, если бы Луиске было бы лет двадцать пять, и не было бы опыта в еврокубках. Но он же должен понимать, что цена ошибки - вылет из ЛЧ.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 14 августа 2018, 23:56

      Вот интересно, если его от...уярят в раздевалке, заявление в полицию он будет в Москве писать или в Питере?

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      Рейтинг: +57

      Доремидонт 14 августа 2018, 23:41

      Вы там у себя в команде разберитесь уже когда играть начнёте. Нам, болелам до ваших извинений, как до промокашек чернил, ибо давно уже пишем шариковыми ручками.

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