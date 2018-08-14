Глушаков: «Адриано извинился за удаление перед всей командой»

очко ему порвать.. потом зашить колючей проволокой, и опять порвать!!
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итог ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа (0:0). Дальше прошли греки.
«Очень тяжело было играть в меньшинстве. Ничья в итоге, смотрелись неплохо, но привилегий это не дает. Свои моменты мы не реализовали, надо делать выводы. Работать дальше.
Луис Адриано в раздевалке извинился перед всей командой. Момента того я не видел. Да и не так важно это сейчас. С каждым может случиться. Греки много симулировали, тянули время. Хотели выиграть любым способом. Может, надо учиться этому», – сказал хавбек.
«Спартак» сыграет в группе Лиги Европы.
Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?