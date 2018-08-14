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    Дмитрий Черышев: «Сын хотел перейти в «Валенсию» и ждал этого трансфера»

    Отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева и главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал трансфер сына из «Вильярреала». Игрок хотел переехать в Валенсию.

    «Это замечательно. Он очень хотел в «Валенсию», ждал этого трансфера. Хотел работать именно с этим тренером — Марселино Гарсией Торалем. Было видно, что от тренера в «Вильярреале» он держался отстранeно, а сам наставник ему не очень доверял.

    Денис выдал замечательный чемпионат мира, забил четыре гола. Сын перешeл в большой клуб, с историей. Я очень рад за него. Он будет играть в Лиге чемпионов, это две разные вещи. В Лиге Европы легче добиться результатов, но Лига чемпионов — это другое.

    Главное, что у Дениса есть потенциал в этом клубе, он будет работать с тренером, который в нeм заинтересован. Мне очень приятно, что испанские СМИ пишут о трансфере так: «Летучая мышь возвращается домой», – сказал тренер.

    Денис Черышев играл за «Валенсию» в 2016 году (семь матчей в Примере, три гола).

    Черышев вернулся в «Валенсию». И это лучшее решение

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.08.2018 19:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +459

      77SAM 16 августа 2018, 07:40

      Дерзай Денис !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 13:16

      О чем разговор ,если даже отец рад этому переходу.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 августа 2018, 20:14

      Не,ну Санта-Барбара не нужна...

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 20:06

      надеюсь у него в Валенсии все получиться. удачи Денису и главное без травм!

      3
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