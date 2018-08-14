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    Черышев вернулся в «Валенсию». И это лучшее решение


    4
    Голосов: 5
    14.08.2018 22:00
    Идеальный клуб с подходящим тренером.

    Когда он успел?

    На чемпионате мира Денис Черышев сильно поднял уровень интереса к себе. Он забил четыре гола за сборную, а потом вернулся на предсезонку в «Вильярреал». Там и оказалось, что Денис не входит в планы тренерского штаба. По решению главного тренера его сначала не вызвали на игру предсезонки против «Вердера», а потом вообще сдали в аренду. «Валенсия» подсуетилась и вернула игрока, который здесь уже зажигал.

    Главный тренер «Валенсии» Марселино – инициатор этого перехода. У него Черышев уже играл все в том же «Вильярреале», а в одном из сезонов даже делал 11 голевых передач в Примере. Для «Вильярреала» сделка тоже выгодна, потому что контракт Черышева с клубом действует до 2021 года. Потом россиянина можно выгодно продать, либо все-таки попробовать сделать звездой.

    Почему «Вильярреал» его отпустил?

    Марселино в «Вильярреале» давно не работает, а без него в предыдущем сезоне Денис постоянно лечился. Под вопросом было его место в сборной на домашнем чемпионате мира, но даже принципиальный Черчесов поверил в Черышева. В «Вильярреале» россиянин хоть и сыграл в 24 матчах сезона, на поле проводил в среднем по 38 минут. За это время он забил только два гола и никак не поучаствовал в успехах «Вильярреала». Клубу сейчас важнее еще раз подписать у «Милана» забивного Карлоса Бакку, чем мучительно встраивать Черышева в игру и думать, как поступить. «Вильярреал» выбрал наименьшее сопротивление. С игровой точки зрения команда от этого не теряет вообще ничего. Для испанцев Черышев по-прежнему похож на игрока, который в любой момент может сломаться и смотреть игры с трибун.

    «Валенсия» – это точно хорошо?

    Даже очень. Когда Черышев еще принадлежал мадридскому «Реалу», именно «Валенсия» взбодрила карьеру россиянина перед окончательным уходом в «Вильярреал». В Примере он тогда успел провести за клуб только семь матчей, но отличился в них три раза и сильно понравился фанатам. Сейчас «Валенсия» в очередной раз перестраивает состав и схему, но Марселино явно готовит что-то интересное. Васс, Гамейро и Батшуайи – летние атакующие подписания команды, которая попала в Лигу чемпионов. Рядом с ними Черышеву будет комфортно играть в быстрый и комбинационный футбол. С остальным проблем у него не возникнет. Испанский футбол для Черышева даже слишком родной.

    Как реагируют фанаты?

    • Картинки с Путиным.
    • Требование подписать Гедеша.
    • Злость, мемы и Карпин.

    Главный вопрос

    Мы теряем Черышева. Не из-за травм

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 15 августа 2018, 08:53

      Хорошей и удачной игры за летучих мышей, молодец.

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 14 августа 2018, 22:04

      Удачи Денису в Ла Лиги и в ЛЧ !!!

      1
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      Рейтинг: +20

      Bandit7 14 августа 2018, 20:21

      Неплохо

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 14 августа 2018, 19:12

      Молодец!!!Мои поздравления!!!

      2
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 14 августа 2018, 19:10

      Удачи Денису. Безусловно один их самых больших талантов России

      2
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 14 августа 2018, 18:37

      правильное решение

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 14 августа 2018, 18:10

      удачи ему

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 14 августа 2018, 17:42

      Денис докажи все своей игрой...Больше не ломайся...

      4
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 14 августа 2018, 17:36

      своею игрой заслужил повышения.Валенсия амбициозна и ставит перед собою серьезные задачи.будет трудно,но пожелаю успехов и здоровья!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 августа 2018, 17:05

      главное,без травм... удачи и скорей влиться в коллектив

      8
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