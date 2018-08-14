Черышев вернулся в «Валенсию». И это лучшее решение

Когда он успел?

На чемпионате мира Денис Черышев сильно поднял уровень интереса к себе. Он забил четыре гола за сборную, а потом вернулся на предсезонку в «Вильярреал». Там и оказалось, что Денис не входит в планы тренерского штаба. По решению главного тренера его сначала не вызвали на игру предсезонки против «Вердера», а потом вообще сдали в аренду. «Валенсия» подсуетилась и вернула игрока, который здесь уже зажигал.

Главный тренер «Валенсии» Марселино – инициатор этого перехода. У него Черышев уже играл все в том же «Вильярреале», а в одном из сезонов даже делал 11 голевых передач в Примере. Для «Вильярреала» сделка тоже выгодна, потому что контракт Черышева с клубом действует до 2021 года. Потом россиянина можно выгодно продать, либо все-таки попробовать сделать звездой.

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Почему «Вильярреал» его отпустил?

Марселино в «Вильярреале» давно не работает, а без него в предыдущем сезоне Денис постоянно лечился. Под вопросом было его место в сборной на домашнем чемпионате мира, но даже принципиальный Черчесов поверил в Черышева. В «Вильярреале» россиянин хоть и сыграл в 24 матчах сезона, на поле проводил в среднем по 38 минут. За это время он забил только два гола и никак не поучаствовал в успехах «Вильярреала». Клубу сейчас важнее еще раз подписать у «Милана» забивного Карлоса Бакку, чем мучительно встраивать Черышева в игру и думать, как поступить. «Вильярреал» выбрал наименьшее сопротивление. С игровой точки зрения команда от этого не теряет вообще ничего. Для испанцев Черышев по-прежнему похож на игрока, который в любой момент может сломаться и смотреть игры с трибун.

«Валенсия» – это точно хорошо?

Даже очень. Когда Черышев еще принадлежал мадридскому «Реалу», именно «Валенсия» взбодрила карьеру россиянина перед окончательным уходом в «Вильярреал». В Примере он тогда успел провести за клуб только семь матчей, но отличился в них три раза и сильно понравился фанатам. Сейчас «Валенсия» в очередной раз перестраивает состав и схему, но Марселино явно готовит что-то интересное. Васс, Гамейро и Батшуайи – летние атакующие подписания команды, которая попала в Лигу чемпионов. Рядом с ними Черышеву будет комфортно играть в быстрый и комбинационный футбол. С остальным проблем у него не возникнет. Испанский футбол для Черышева даже слишком родной.

Как реагируют фанаты?

Картинки с Путиным.

Требование подписать Гедеша.

Злость, мемы и Карпин.

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Мы теряем Черышева. Не из-за травм