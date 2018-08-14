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Черышев вернулся в «Валенсию». И это лучшее решение

Когда он успел?

На чемпионате мира Денис Черышев сильно поднял уровень интереса к себе. Он забил четыре гола за сборную, а потом вернулся на предсезонку в «Вильярреал». Там и оказалось, что Денис не входит в планы тренерского штаба. По решению главного тренера его сначала не вызвали на игру предсезонки против «Вердера», а потом вообще сдали в аренду. «Валенсия» подсуетилась и вернула игрока, который здесь уже зажигал.

Главный тренер «Валенсии» Марселино – инициатор этого перехода. У него Черышев уже играл все в том же «Вильярреале», а в одном из сезонов даже делал 11 голевых передач в Примере. Для «Вильярреала» сделка тоже выгодна, потому что контракт Черышева с клубом действует до 2021 года. Потом россиянина можно выгодно продать, либо все-таки попробовать сделать звездой.

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Почему «Вильярреал» его отпустил?

Марселино в «Вильярреале» давно не работает, а без него в предыдущем сезоне Денис постоянно лечился. Под вопросом было его место в сборной на домашнем чемпионате мира, но даже принципиальный Черчесов поверил в Черышева. В «Вильярреале» россиянин хоть и сыграл в 24 матчах сезона, на поле проводил в среднем по 38 минут. За это время он забил только два гола и никак не поучаствовал в успехах «Вильярреала». Клубу сейчас важнее еще раз подписать у «Милана» забивного Карлоса Бакку, чем мучительно встраивать Черышева в игру и думать, как поступить. «Вильярреал» выбрал наименьшее сопротивление. С игровой точки зрения команда от этого не теряет вообще ничего. Для испанцев Черышев по-прежнему похож на игрока, который в любой момент может сломаться и смотреть игры с трибун.

«Валенсия» – это точно хорошо?

Даже очень. Когда Черышев еще принадлежал мадридскому «Реалу», именно «Валенсия» взбодрила карьеру россиянина перед окончательным уходом в «Вильярреал». В Примере он тогда успел провести за клуб только семь матчей, но отличился в них три раза и сильно понравился фанатам. Сейчас «Валенсия» в очередной раз перестраивает состав и схему, но Марселино явно готовит что-то интересное. Васс, Гамейро и Батшуайи – летние атакующие подписания команды, которая попала в Лигу чемпионов. Рядом с ними Черышеву будет комфортно играть в быстрый и комбинационный футбол. С остальным проблем у него не возникнет. Испанский футбол для Черышева даже слишком родной.

Как реагируют фанаты?

  • Картинки с Путиным.
  • Требование подписать Гедеша.
  • Злость, мемы и Карпин.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Главный вопрос

[poll id=1707]

Мы теряем Черышева. Не из-за травм

Испания. Примера Испания Валенсия Вильярреал Реал Черышев Денис
Комментарии (10)
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84aivengo
1534255517
главное,без травм... удачи и скорей влиться в коллектив
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Marley Bob
1534257376
своею игрой заслужил повышения.Валенсия амбициозна и ставит перед собою серьезные задачи.будет трудно,но пожелаю успехов и здоровья!
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KOLBIS
1534257721
Денис докажи все своей игрой...Больше не ломайся...
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Karpathian
1534259404
удачи ему
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mihail1980
1534261070
правильное решение
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Tuxuu777
1534263013
Удачи Денису. Безусловно один их самых больших талантов России
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Artemka69
1534263171
Молодец!!!Мои поздравления!!!
Ответить
Bandit7
1534267294
Неплохо
Ответить
android-uz
1534273462
Удачи Денису в Ла Лиги и в ЛЧ !!!
Ответить
Stavropolets
1534312382
Хорошей и удачной игры за летучих мышей, молодец.
Ответить
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