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    Мы теряем Черышева. Не из-за травм


    1.9
    Голосов: 14
    15.08.2018 10:05
    Он меняет одинаковые клубы и не развивается.

    Денис Черышев – самый забивной русский на ЧМ-2018. За пять матчей на российских стадионах полузащитник сделал четыре гола, чем взвинтил цену и внимание к себе на мировом рынке. Голы Черышева Саудовской Аравии и Хорватии так зашли в Европе, что им заинтересовалась «Барселона». Но вместо тусовки в компании Месси, Суареса и Бускетса наш парень поехал в аренду в «Валенсию».

    Черышев принадлежит «Вильярреалу». После ЧМ-2018 клуб встретил игрока аплодисментами, но сам он мысленно уже собирал вещи и прощался со всеми. Полузащитник оказался не нужен клубу, где сейчас переизбыток игроков. Из-за натянутых отношений с главным тренером Хавьером Кальехой Черышев попал в список на утилизацию. «Вильярреал» хотел получить от трансфера 20 миллионов евро, но в итоге всего лишь сдал футболиста в аренду.

    Черышев свалил вовремя, а «Валенсия» – вроде бы идеальный вариант для россиянина:

    а) Черышев очень хотел туда попасть. Денис уже играл на «Месталье» в 2016 году. В семи матчах Примеры он забил три гола;

    б) Черышев вновь поработает с тренером, при котором выдал лучший сезон в карьере. С Марселино Денис пересекался в «Вильярреале» и за 40 матчей забил семь голов. Испанский специалист ждал Черышева и настаивал на переходе;

    в) Примера – лига, в которой Черышев варится всю карьеру и полностью адаптирован к условиям;

    г) Лига чемпионов.

    «Летучая мышь возвращается домой». Такой фразой «Валенсия» встретила второе пришествие Черышева на «Месталью». За семь матчей в 2016 году он каким-то образом стал для команды родным. Но не для всех. Многие фанаты вместо Черышева ждали в клубе Гонсало Гедеша – португалец провел прошлый сезон в «Валенсии» на правах аренды и настрелял 15 очков по системе «гол+пас». От выкупа португальца из «ПСЖ» валенсийцы отказались и выбрали бюджетный вариант с Черышевым.

    Россиянин пошел самым логичным и легким путем, но застоялся в своем развитии. «Севилья», «Вильярреал», «Валенсия» – вечное торчание в испанских около топах, которые не всегда держат стабильный уровень. Такое развитие карьеры не дает реального прогресса. Для коллекции не хватает только аренд в «Атлетик» или «Реал Сосьедад». То, на что способен Черышев на испанских полях, – понятно давно. Способен ли он куда-то еще так дерзко залететь, как было с «Вильярреалом», – вопрос. В июле россиянина звали в «Эвертон», но он по-прежнему в Испании.

    Вся карьера Черышева – большое путешествие по стране с арендами и переходами, перемешанными с тонной травм. Денис застрял в вечном кругу и боится или не хочет из него вырваться. Для реальной прокачки скиллов нужен новый вызов – больший, чем дежурное приземление в насиженные точки.

    В следующем сезоне даже при самых топовых показателях Черышев вернется обратно в «Вильярреал» – о праве выкупа в официальных сообщениях не говорится ни слова. Даже если «Валенсия» все-таки найдет на него деньги, большой радости это не принесет. По привычному плану в этом сезоне у команды наступит спад, как бывало с ней после предыдущих взлетов.

    Пока ориентируемся на официальные факты. Стать фронтменом клуба если и получится, то только на сезон. Затем – отсылка туда, где он никому не нужен. Или очередное повреждение и статус персонажа, который каждый сезон паркуется в однотипных испанских командах.

    Черышеву нужно что-то менять. Иначе карьеру закопают не только вечные травмы, но и собственная слабость и нежелание быть круче. Даже чемпионат мира не помог ему вырваться из привычного круга.

    Важные материалы о карьере Черышева:

    Черышев вернулся в «Валенсию». И это лучшее решение

    Черышев прошел через ад. Все не зря

    Черышев забил в Примере. Впервые за два года

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 1.9 Голосов: 14
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 16 августа 2018, 06:45

      Нужно пожелать Денису удачи и поменьше травм.

      0
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 15 августа 2018, 19:10

      Недавно была статья что переход в Валенсию это хорошо,а теперь мы его теряем,вам больше писать не о чем!?

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 августа 2018, 17:07

      По моему грамотное решение. Во всех своих клубах он вроде на главных ролях, постоянно в основе (если не травмирован) А зачем сидеть в запасе, в каком нибудь топе. Черышев профессионал и отлично знает свой уровень, и не выпендривается. Человек любит футбол и идёт туда где ему дают заниматься любимым делом. Да и Валенсия достаточно не плохой клуб.

      4
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 августа 2018, 16:48

      Черышев сам решал и будет решать свою судьбу. Рекомендации "специалистов" надо оставить для РФПЛ. Кто ему помогал? Кто его тренировал и готовил? Успехов ему и поменьше травм.

      3
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      Рейтинг: +468

      Alemann 15 августа 2018, 16:35

      Черышеву нужно сменить чемпионат?
      - Только не на российский.

      2
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      Рейтинг: +137

      coocoo 15 августа 2018, 15:23

      Странная статья, чтобы попасть в Барселону нужно реально прыгнуть выше головы. И чем Валенсия хуже Эвертона? Какой новый вызов, он играет в классной лиге, в хорошем клубе, да, не в великом, но в хорошем

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 августа 2018, 14:57

      сравнили...сменить Вильярреал на Валенсию это вам не Краснодар на Локо

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 15 августа 2018, 14:26

      Ну вот теперьесть неплохой повод поболеть за Валенсию

      3
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 15 августа 2018, 14:04

      это мы смолова потеряли, а валенсия на правильном пути в лч наконец вышел, трансферы хорошие делают вроде батушаи

      1
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      Рейтинг: +315

      ateist90 15 августа 2018, 13:44

      Всем бы нашим игрокам так "не развиваться" играя при этом в Валенсии и Вильярреале, с таким количеством травм, как у Дениса! Да и уровень свой Ден отлично на ЧМ продемонстрировал, и он достаточно высок!

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