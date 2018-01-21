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    Черышев забил в Примере. Впервые за два года


    3.8
    Голосов: 6
    21.01.2018 01:30
    Сборная России, внимание.

    В рамках 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле обыграл «Леванте» (2:1). Победный гол в ворота гостей на 50-й минуте забил российский полузащитник Денис Черышев. Вот как это было:

    Отметим, что во время голевого эпизода Черышев ударился о штангу и на 65-й минуте был заменен. Отец Дениса уже прокомментировал этот эпизод, а также перфоманс сына в прошедшей игре:

    «Еще не успел позвонить Денису. Когда он забил, я в первую очередь сразу напрягся, потому что сын сильно ударился о штангу. Я немного переживал из-за этого. Ждал, когда он встанет. После того как Денис вернулся на поле, я понял, что можно уже радоваться.

    Самое главное не в том, что Денис забил или отдал голевую передачу. Конечно, это важно в футболе, особенно для тех футболистов, которые находятся на его позиции. Это игровая обязанность. Важнее, что сын сыграл грамотно, и мне было очень приятно смотреть на его игровые действия как нападающего. Причем на этой позиции он играл довольно-таки давно. Я очень рад, что Денис забил. Поздравляю его с голом».

    Гол в ворота «Леванте» стал первым для Черышева в матчах Примеры с марта 2016 года. Кроме того, Денис оформил победный гол и в недавней игре на Кубок Короля, в которой «Вильярреал» одержал верх над «Леганесом» (2:1).

    Правда, победным его можно назвать только с натяжкой – несмотря на успех в ответной игре, «желтая субмарина» уступила «Леганесу» по сумме двух матчей.

    Российский полузащитник определенно вернулся в форму – еще несколько таких вспышек, и Станиславу Черчесову придется разыскивать телефонный номер Дениса. Черышев играет в основе команды, которая на данный момент опережает мадридский «Реал» по количеству набранных очков (34 против 32). Футболистов такого калибра в России можно пересчитать по пальцам, так что главный тренер сборной наверняка обратит внимание на ренессанс Черышева.

    Главное – без новых травм.

    Сенсационное поражение «Реала». Победный гол создал Черышев

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 6
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +704

      SanInstructor 4 февраля 2018, 15:56

      если не будет травмирован, может попасть в окончательный состав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 22 января 2018, 03:17

      Это самый сильный футболёр России! Играет в заштатном позорном клуб и забивает раз в пятилетку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 21 января 2018, 20:34

      Он всегда был нужен, но травмы ...!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 20:30

      Денис, удачного тебе продолжения.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      Pablo845 21 января 2018, 13:27

      наконец-то!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 21 января 2018, 12:45

      Хрустальный мальчик,когда он забил и ударился о штангу,в голове закрылась мысль что опять на пол года выбыл.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 21 января 2018, 12:06

      хороший игрок но у него футбольнохрустальная болезнь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 21 января 2018, 11:05

      нужен то он нужен,но умудряется даже на тренировках травмироваться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Batiqol 21 января 2018, 07:53

      Денис сильный фудболист но парню не везёт с травмами

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 21 января 2018, 04:35

      Впервые за 2 года забил, и давайте в сборную! А если бы впервые за 5 лет, то сразу капитаном?

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > Smekaev 21 января 2018, 09:04

      ха-ха!

      1
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      Рейтинг: +43

      forza Juve 1 > Smekaev 21 января 2018, 09:57

      а кто ещё из наших сможет создать победный гол против Реала??

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > forza Juve 1 21 января 2018, 13:30

      Да кто угодно, если вспомнить матч Рубина против Гвардиоловской Барселоны, то там команда победила, а кто удар наносит уже не так принципиально. А игроков хороших и у нас хватает. У нас в другом проблемы - менталитет другой, как решили СССР разваливать, всем в головы начали вдалбливать, что главное в жизни - деньги, и все ради них. И потому у нас все решили, что надо делать бизнес, причем каждый на своем рабочем месте. Ну вот от этого все и проблемы - надо футболистам в футбол играть, учителям - учить, ментам - закон защищать и т.д. А деньги сами придут, если ты специалист, каких больше нет... если, конечно, не прощелкать...

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