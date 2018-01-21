Черышев забил в Примере. Впервые за два года

Сборная России, внимание.

В рамках 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» на своем поле обыграл «Леванте» (2:1). Победный гол в ворота гостей на 50-й минуте забил российский полузащитник Денис Черышев. Вот как это было:

twit text — 8NEWS.ru (@8newsru) January 20, 2018

Отметим, что во время голевого эпизода Черышев ударился о штангу и на 65-й минуте был заменен. Отец Дениса уже прокомментировал этот эпизод, а также перфоманс сына в прошедшей игре:

«Еще не успел позвонить Денису. Когда он забил, я в первую очередь сразу напрягся, потому что сын сильно ударился о штангу. Я немного переживал из-за этого. Ждал, когда он встанет. После того как Денис вернулся на поле, я понял, что можно уже радоваться. Самое главное не в том, что Денис забил или отдал голевую передачу. Конечно, это важно в футболе, особенно для тех футболистов, которые находятся на его позиции. Это игровая обязанность. Важнее, что сын сыграл грамотно, и мне было очень приятно смотреть на его игровые действия как нападающего. Причем на этой позиции он играл довольно-таки давно. Я очень рад, что Денис забил. Поздравляю его с голом».

Гол в ворота «Леванте» стал первым для Черышева в матчах Примеры с марта 2016 года. Кроме того, Денис оформил победный гол и в недавней игре на Кубок Короля, в которой «Вильярреал» одержал верх над «Леганесом» (2:1).

Правда, победным его можно назвать только с натяжкой – несмотря на успех в ответной игре, «желтая субмарина» уступила «Леганесу» по сумме двух матчей.

twit text — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 20, 2018

Российский полузащитник определенно вернулся в форму – еще несколько таких вспышек, и Станиславу Черчесову придется разыскивать телефонный номер Дениса. Черышев играет в основе команды, которая на данный момент опережает мадридский «Реал» по количеству набранных очков (34 против 32). Футболистов такого калибра в России можно пересчитать по пальцам, так что главный тренер сборной наверняка обратит внимание на ренессанс Черышева.

Главное – без новых травм.

Сенсационное поражение «Реала». Победный гол создал Черышев