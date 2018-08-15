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Мы теряем Черышева. Не из-за травм

Денис Черышев – самый забивной русский на ЧМ-2018. За пять матчей на российских стадионах полузащитник сделал четыре гола, чем взвинтил цену и внимание к себе на мировом рынке. Голы Черышева Саудовской Аравии и Хорватии так зашли в Европе, что им заинтересовалась «Барселона». Но вместо тусовки в компании Месси, Суареса и Бускетса наш парень поехал в аренду в «Валенсию».

Черышев принадлежит «Вильярреалу». После ЧМ-2018 клуб встретил игрока аплодисментами, но сам он мысленно уже собирал вещи и прощался со всеми. Полузащитник оказался не нужен клубу, где сейчас переизбыток игроков. Из-за натянутых отношений с главным тренером Хавьером Кальехой Черышев попал в список на утилизацию. «Вильярреал» хотел получить от трансфера 20 миллионов евро, но в итоге всего лишь сдал футболиста в аренду.

Черышев свалил вовремя, а «Валенсия» – вроде бы идеальный вариант для россиянина:

а) Черышев очень хотел туда попасть. Денис уже играл на «Месталье» в 2016 году. В семи матчах Примеры он забил три гола;

б) Черышев вновь поработает с тренером, при котором выдал лучший сезон в карьере. С Марселино Денис пересекался в «Вильярреале» и за 40 матчей забил семь голов. Испанский специалист ждал Черышева и настаивал на переходе;

в) Примера – лига, в которой Черышев варится всю карьеру и полностью адаптирован к условиям;

г) Лига чемпионов.

«Летучая мышь возвращается домой». Такой фразой «Валенсия» встретила второе пришествие Черышева на «Месталью». За семь матчей в 2016 году он каким-то образом стал для команды родным. Но не для всех. Многие фанаты вместо Черышева ждали в клубе Гонсало Гедеша – португалец провел прошлый сезон в «Валенсии» на правах аренды и настрелял 15 очков по системе «гол+пас». От выкупа португальца из «ПСЖ» валенсийцы отказались и выбрали бюджетный вариант с Черышевым.

Россиянин пошел самым логичным и легким путем, но застоялся в своем развитии. «Севилья», «Вильярреал», «Валенсия» – вечное торчание в испанских около топах, которые не всегда держат стабильный уровень. Такое развитие карьеры не дает реального прогресса. Для коллекции не хватает только аренд в «Атлетик» или «Реал Сосьедад». То, на что способен Черышев на испанских полях, – понятно давно. Способен ли он куда-то еще так дерзко залететь, как было с «Вильярреалом», – вопрос. В июле россиянина звали в «Эвертон», но он по-прежнему в Испании.

Вся карьера Черышева – большое путешествие по стране с арендами и переходами, перемешанными с тонной травм. Денис застрял в вечном кругу и боится или не хочет из него вырваться. Для реальной прокачки скиллов нужен новый вызов – больший, чем дежурное приземление в насиженные точки.

В следующем сезоне даже при самых топовых показателях Черышев вернется обратно в «Вильярреал» – о праве выкупа в официальных сообщениях не говорится ни слова. Даже если «Валенсия» все-таки найдет на него деньги, большой радости это не принесет. По привычному плану в этом сезоне у команды наступит спад, как бывало с ней после предыдущих взлетов.

Пока ориентируемся на официальные факты. Стать фронтменом клуба если и получится, то только на сезон. Затем – отсылка туда, где он никому не нужен. Или очередное повреждение и статус персонажа, который каждый сезон паркуется в однотипных испанских командах.

Черышеву нужно что-то менять. Иначе карьеру закопают не только вечные травмы, но и собственная слабость и нежелание быть круче. Даже чемпионат мира не помог ему вырваться из привычного круга.

Важные материалы о карьере Черышева:

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Испания. Примера Испания Валенсия Вильярреал Черышев Денис
Комментарии (16)
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Mr_Jobber
1534319015
Почему бомбардир совершенно не следит за контентом? 2 статьи на одну тему и абсолютно разный настрой. https://m.bombardir.ru/articles/455063-Cheryshev-vernulsya-v-Valensiyu-I-eto-luchshee-reshenie Получается, сам с собой не идёт договориться - хорошо или плохо, что Чернышёв ушёл в валенсию
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KalterJax
1534320127
Не согласен с темой статьи! Черышев игрок уже сложившийся, ему не 19, а уже к 30 подходит! за Реал он играл и даже забивал, пускай и в товарняках! и что значит не растёт?! само по себе играть в испанской лиге уже классно! вон Карпин с Мостовым тоже играли в средних клубах Испании, но это не мешало им быть одними из лучших футболистов России! Черышев держит свой уровень, а это с его травмами, уже считай достижение, поэтому он постоянно на виду у клубов Испании! и потом какая Барселона? вы че?! да Черышев добротный игрок, но при всем уважении не уровень Барсы!
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ateist90
1534329847
Всем бы нашим игрокам так "не развиваться" играя при этом в Валенсии и Вильярреале, с таким количеством травм, как у Дениса! Да и уровень свой Ден отлично на ЧМ продемонстрировал, и он достаточно высок!
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Вальдемар IV
1534331053
это мы смолова потеряли, а валенсия на правильном пути в лч наконец вышел, трансферы хорошие делают вроде батушаи
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Yuriy_Shahta
1534332361
Ну вот теперьесть неплохой повод поболеть за Валенсию
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coocoo
1534335818
Странная статья, чтобы попасть в Барселону нужно реально прыгнуть выше головы. И чем Валенсия хуже Эвертона? Какой новый вызов, он играет в классной лиге, в хорошем клубе, да, не в великом, но в хорошем
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Alemann
1534340143
Черышеву нужно сменить чемпионат? - Только не на российский.
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val-berezko
1534340931
Черышев сам решал и будет решать свою судьбу. Рекомендации "специалистов" надо оставить для РФПЛ. Кто ему помогал? Кто его тренировал и готовил? Успехов ему и поменьше травм.
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woyser
1534342036
По моему грамотное решение. Во всех своих клубах он вроде на главных ролях, постоянно в основе (если не травмирован) А зачем сидеть в запасе, в каком нибудь топе. Черышев профессионал и отлично знает свой уровень, и не выпендривается. Человек любит футбол и идёт туда где ему дают заниматься любимым делом. Да и Валенсия достаточно не плохой клуб.
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Фотон
1534391142
Нужно пожелать Денису удачи и поменьше травм.
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