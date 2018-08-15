Мы теряем Черышева. Не из-за травм

Денис Черышев – самый забивной русский на ЧМ-2018. За пять матчей на российских стадионах полузащитник сделал четыре гола, чем взвинтил цену и внимание к себе на мировом рынке. Голы Черышева Саудовской Аравии и Хорватии так зашли в Европе, что им заинтересовалась «Барселона». Но вместо тусовки в компании Месси, Суареса и Бускетса наш парень поехал в аренду в «Валенсию».

Черышев принадлежит «Вильярреалу». После ЧМ-2018 клуб встретил игрока аплодисментами, но сам он мысленно уже собирал вещи и прощался со всеми. Полузащитник оказался не нужен клубу, где сейчас переизбыток игроков. Из-за натянутых отношений с главным тренером Хавьером Кальехой Черышев попал в список на утилизацию. «Вильярреал» хотел получить от трансфера 20 миллионов евро, но в итоге всего лишь сдал футболиста в аренду.

Черышев свалил вовремя, а «Валенсия» – вроде бы идеальный вариант для россиянина:

а) Черышев очень хотел туда попасть. Денис уже играл на «Месталье» в 2016 году. В семи матчах Примеры он забил три гола;

б) Черышев вновь поработает с тренером, при котором выдал лучший сезон в карьере. С Марселино Денис пересекался в «Вильярреале» и за 40 матчей забил семь голов. Испанский специалист ждал Черышева и настаивал на переходе;

в) Примера – лига, в которой Черышев варится всю карьеру и полностью адаптирован к условиям;

г) Лига чемпионов.

«Летучая мышь возвращается домой». Такой фразой «Валенсия» встретила второе пришествие Черышева на «Месталью». За семь матчей в 2016 году он каким-то образом стал для команды родным. Но не для всех. Многие фанаты вместо Черышева ждали в клубе Гонсало Гедеша – португалец провел прошлый сезон в «Валенсии» на правах аренды и настрелял 15 очков по системе «гол+пас». От выкупа португальца из «ПСЖ» валенсийцы отказались и выбрали бюджетный вариант с Черышевым.

Россиянин пошел самым логичным и легким путем, но застоялся в своем развитии. «Севилья», «Вильярреал», «Валенсия» – вечное торчание в испанских около топах, которые не всегда держат стабильный уровень. Такое развитие карьеры не дает реального прогресса. Для коллекции не хватает только аренд в «Атлетик» или «Реал Сосьедад». То, на что способен Черышев на испанских полях, – понятно давно. Способен ли он куда-то еще так дерзко залететь, как было с «Вильярреалом», – вопрос. В июле россиянина звали в «Эвертон», но он по-прежнему в Испании.

Вся карьера Черышева – большое путешествие по стране с арендами и переходами, перемешанными с тонной травм. Денис застрял в вечном кругу и боится или не хочет из него вырваться. Для реальной прокачки скиллов нужен новый вызов – больший, чем дежурное приземление в насиженные точки.

В следующем сезоне даже при самых топовых показателях Черышев вернется обратно в «Вильярреал» – о праве выкупа в официальных сообщениях не говорится ни слова. Даже если «Валенсия» все-таки найдет на него деньги, большой радости это не принесет. По привычному плану в этом сезоне у команды наступит спад, как бывало с ней после предыдущих взлетов.

Пока ориентируемся на официальные факты. Стать фронтменом клуба если и получится, то только на сезон. Затем – отсылка туда, где он никому не нужен. Или очередное повреждение и статус персонажа, который каждый сезон паркуется в однотипных испанских командах.

Черышеву нужно что-то менять. Иначе карьеру закопают не только вечные травмы, но и собственная слабость и нежелание быть круче. Даже чемпионат мира не помог ему вырваться из привычного круга.

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