Черышев – игрок «Валенсии»

«Валенсия» объявила о переходе из «Вильярреала» полузащитника Дениса Черышева.

Оранжевые арендовали россиянина до окончания сезона-2018/19.

В минувшей кампании 27-летний футболист провел за «Вильярреал» 32 матча, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

В составе сборной России на ЧМ-2018 Черышев забил четыре мяча в пяти играх.

Полузащитник уже выступал за «Валенсию» на правах аренды будучи игроком «Реала» с февраля по май 2016 года.