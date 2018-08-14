Черышев – игрок «Валенсии»

Может здесь в Валенсии раскроет свой потенциал.
«Валенсия» объявила о переходе из «Вильярреала» полузащитника Дениса Черышева.
Оранжевые арендовали россиянина до окончания сезона-2018/19.
В минувшей кампании 27-летний футболист провел за «Вильярреал» 32 матча, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.
В составе сборной России на ЧМ-2018 Черышев забил четыре мяча в пяти играх.
Полузащитник уже выступал за «Валенсию» на правах аренды будучи игроком «Реала» с февраля по май 2016 года.