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    Черышев – игрок «Валенсии»

    «Валенсия» объявила о переходе из «Вильярреала» полузащитника Дениса Черышева.

    Оранжевые арендовали россиянина до окончания сезона-2018/19.

    В минувшей кампании 27-летний футболист провел за «Вильярреал» 32 матча, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

    В составе сборной России на ЧМ-2018 Черышев забил четыре мяча в пяти играх.

    Полузащитник уже выступал за «Валенсию» на правах аренды будучи игроком «Реала» с февраля по май 2016 года.

    Источник: ФК «Валенсия»

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    14.08.2018 16:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 12:23

      Может здесь в Валенсии раскроет свой потенциал.

      2
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 14 августа 2018, 20:38

      После ЧМ предсказуемо перешёл в более сильный клуб.Можно только поздравить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 19:30

      надо же все таки состоялся переход о котором слухи ходили. не думал что его тренер Вильярреала захочет отпускать. удачи Денису в Валенсии!

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > OfaZavr 14 августа 2018, 20:16

      "Вильяреал" разгружает платёжную ведомость и 3-4-х футболистов с высокими "личками" продаёт или отдаёт в аренду. Была такая инфа из клуба.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Рубик Докоян 15 августа 2018, 10:17

      да, и тренеру он видимо не очень нужен, как писали у Дениса с ним не очень ладиться.

      1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 14 августа 2018, 18:07

      Удачи!

      1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 14 августа 2018, 17:03

      В Лиге Чемпионов проиграет. Валенсия сейчас добротная команда

      2
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      Рейтинг: +122

      serginho8 14 августа 2018, 16:30

      главное чтобы без травм. А так это даже хорошо, тут и лч будет, да и нынешняя Валенсия это шаг вперед, тем более раз в ВР на него не рассчитывали. Понятно что раз Валенсия взяла его без права выкупа, то скорее и тут его не видят игроком основы, игрок для ротации, но если у него получится, то глядишь и захотят выкупить или же кто то другой захочет. Уже не юнец, но и идти в рпл рано!))

      6
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 14 августа 2018, 16:30

      Удачи,Денис..достойное повышение

      5
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 14 августа 2018, 16:28

      Удачи! Следущий Реал)

      4
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 14 августа 2018, 16:27

      дай бог что бы играл

      3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 августа 2018, 16:22

      Что за карьера у Дениса, уже 27 лет , а он продолжает по арендам играть при чём уже и клубы повторяются , в Валенсии он уже был сезон в аренде из Реала , ведь явно же "летучие мыши" его берут скорее для ротации , но посмотрим получится ли у Черышева опровергнуть поговорку , что "в одну реку дважды не входят".

      4
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      Рейтинг: +122

      serginho8 > hevbn 28 14 августа 2018, 16:34

      понятно что для подмены его берут, но у Валенсии и сезон будет насыщенный. травм главное чтобы не было, а там и время предоставят игровое. это как минимум не понижение, что в ВР не был игроком основы железным что и тут, а так всё от него зависеть будет. На ЧМ себя он показал, от того и обиднее что ВР не рассчитывает на него.. хуже себе не сделает от перехода этого.

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