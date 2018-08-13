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РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Рубин» и возглавил турнирную таблицу

13 августа 2018, 21:57
74

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» в гостях победил «Рубин» – 1:0. Единственный гол забил Александр Ерохин.

На 71-й минуте за две желтые карточки с поля удалили полузащитника Далера Кузяева.

«Зенит» выиграл три матча из трех и возглавил турнирную таблицу. «Рубин» – восьмой.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Ерохин, 78.

«Рубин»: Джанаев, Сорокин, Навас, Кудряшов (Устинов, 45+1), Флорес, Байрамян, Камболов, Могилевец, Коновалов, Азмун, Бухаров (Шакири, 46).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Нобоа, Шатов (Ерохин, 46), Мак (Анюков, 87), Дзюба (Заболотный, 83).

Предупреждения: Кудряшов, 44; Коновалов, 73 – Мевля, 54; Кузяев, 64.

Удаление: нет – Кузяев, 71.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит
Комментарии (74)
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BAIv
1534186985
играют медленно тошнилово, Ероха запорол моменты, но с четвертого раза попал в ворота
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bzfar
1534187210
Судя по тому как Зенит выигрывает, похоже Зенит может стать чемпионом РПЛ. Как-то эти победы напоминают Локомотив прошлого года и Спартак позапрошлого... неяркие, но по три очка
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insider_retro
1534187417
Игра не обожгла, глаза не прослезились, экзема на руках от волнения не проступила... Лидер чемпа обозначился без дикого впечатления и томного экстаза...
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Leon_ARS
1534187467
Рубин, однозначно, не заслужил проигрыша, Зенит - не наиграл на победу. Ничья, была бы справедливее.
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prezent2017
1534187572
Зенит бы и вдевятером кинул эту казанскую лавочку. Класс не сопоставим!
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кузнецов артем
1534187647
С такой игрой и 9 очков, ну это фарт дикий... Будем надеяться, что он скоро закончиться... В первом тайме 0 ударов по воротам, Семак тренеришка, жду увольнения до зимы
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bzfar
1534188137
Честно говоря, даже не знаешь пока, кто в этом чемпионате достоин быть чемпионом. Пока качество игры всех клубов очень низкое, а некоторые еще и без мотивации, как будто не любимым делом занимаются, а в рабстве находятся... Вот как-то так пока...
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Kollljan
1534188230
Выиграли на классе. Молодцы!
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AArmeets
1534188612
Все реалисты не любят Зенит. Я имею в виду живущих за пределами прекрасного С-Петербурга. Причина- существование этого клуба за счёт НАРОДНОГО ДОСТОЯНИЯ. Власть, не беси народ.
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zigbert
1534191314
Зенит можно похвалить ,не растерялись играя в меньшинстве.
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