РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Рубин» и возглавил турнирную таблицу

В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» в гостях победил «Рубин» – 1:0. Единственный гол забил Александр Ерохин.

На 71-й минуте за две желтые карточки с поля удалили полузащитника Далера Кузяева.

«Зенит» выиграл три матча из трех и возглавил турнирную таблицу. «Рубин» – восьмой.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Ерохин, 78.

«Рубин»: Джанаев, Сорокин, Навас, Кудряшов (Устинов, 45+1), Флорес, Байрамян, Камболов, Могилевец, Коновалов, Азмун, Бухаров (Шакири, 46).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Нобоа, Шатов (Ерохин, 46), Мак (Анюков, 87), Дзюба (Заболотный, 83).

Предупреждения: Кудряшов, 44; Коновалов, 73 – Мевля, 54; Кузяев, 64.

Удаление: нет – Кузяев, 71.

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