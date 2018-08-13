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    РПЛ. «Зенит» в меньшинстве обыграл «Рубин» и возглавил турнирную таблицу

    В матче 3-го тура РПЛ «Зенит» в гостях победил «Рубин» – 1:0. Единственный гол забил Александр Ерохин.

    На 71-й минуте за две желтые карточки с поля удалили полузащитника Далера Кузяева.

    «Зенит» выиграл три матча из трех и возглавил турнирную таблицу. «Рубин» – восьмой.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Ерохин, 78.

    «Рубин»: Джанаев, Сорокин, Навас, Кудряшов (Устинов, 45+1), Флорес, Байрамян, Камболов, Могилевец, Коновалов, Азмун, Бухаров (Шакири, 46).

    «Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Нобоа, Шатов (Ерохин, 46), Мак (Анюков, 87), Дзюба (Заболотный, 83).

    Предупреждения: Кудряшов, 44; Коновалов, 73 – Мевля, 54; Кузяев, 64.

    Удаление: нет – Кузяев, 71.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2018 21:57
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 14 августа 2018, 09:58

      Победа над Рубином- это маленькая пилюля от боли.Но в сердцах болельщиков "такая боль Динамо-Зенит-4:0 !" Будет ли излечение от такой раны 16 числа, без зрителей?

      0
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 14 августа 2018, 09:05

      Так держать!!!

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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 14 августа 2018, 08:19

      А с минчанами тоже 1:0?

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 14 августа 2018, 08:06

      ,,Голубые,, поразмялись малёхо перед грозными ,,бульбашами,,
      Теперь ожидаем корриду при полном аншлаге.
      А вы ,болелы,будьте толерантны к братьям меньшим.
      ,,если долго мучиться,что-нибудь получиться,, - пропела на дорожку АБП)))

      1
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      Рейтинг: +17853

      ilichkadr 14 августа 2018, 00:03

      Отличный результат, идем дальше..............

      0
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 13 августа 2018, 23:44

      Зенит - 3 победы из 3. Зенит-2 - 6 поражений из 6. "Отличная" перспектива у команды...

      1
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 13 августа 2018, 23:15

      Зенит можно похвалить ,не растерялись играя в меньшинстве.

      11
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 13 августа 2018, 22:54

      И за просмотр ЭТОГО ещё и платить??? Да я лучше всего Хичкока бесплатно пересмотрю по пятому разу, чем созерцать этот ужас.

      2
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > ЮНик 13 августа 2018, 23:00

      Конечно, только больше не смейте требовать чтобы госкомпании и региональные бюджеты отказались от поддержки профессиональных футбольных клубов. Раз такие как вы (а вас таких почти все население страны) не хотите платить за футбол, то ничего другого просто не остается.

      -1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Вомбат 13 августа 2018, 23:17

      А если такие "футболисты" будут получать в месяц больше, чем шахтер за 10 лет, "то ничего другого просто и не остается". Деньги надо ЗАРАБАТЫВАТЬ!!! А не валять дурака. Посмотрите уважаемый матчи английской премьер-лиги, где носятся и землю роют все 90(+5или7 мин.). Причем БЕСПЛАТНО посмотрите.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 22:43

      Игры нет, но хоть есть результат. Пока всё коряво, натужно, но на желании. В меньшинстве смогли обыграть "Рубин" и для настроения и положительных эмоций это очень хорошо. Но с такой игрой у минчан сможем отыграть только два мяча.

      7
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      Рейтинг: +21

      AArmeets 13 августа 2018, 22:30

      Все реалисты не любят Зенит. Я имею в виду живущих за пределами прекрасного С-Петербурга. Причина- существование этого клуба за счёт НАРОДНОГО ДОСТОЯНИЯ.
      Власть, не беси народ.

      -1
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > AArmeets 13 августа 2018, 22:44

      Мне интересно по каким признакам вы определили, что Зенит существует за счёт народного состояния. 49% акций газпрома принадлежит частным лицам, откуда вы можете знать, что именно государственные деньги, а не частные, расходуются на клуб?

      2
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 > AArmeets 13 августа 2018, 22:49

      За счет народного достояния живут не только все московские клубы но и вся Москва. Зачем ты ноешь?

      10
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Dimka_Foxy 13 августа 2018, 23:12

      Ты в каком классе учишься ? Если уже повзрослел , то не пиши подобную чушь и не позорься !

      0
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      Рейтинг: +597

      Krd123 > ROSTOV SUPER 13 августа 2018, 23:14

      Вахххаааа

      -2
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > ROSTOV SUPER 14 августа 2018, 14:23

      Позоритесь здесь вы, как только услышите слово Газпром, то поднимается волна возмущений, как будто они к вам в квартиру залезли.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Dimka_Foxy 14 августа 2018, 15:10

      Как ни странно , но в квартиру ко мне они залезли !

      0
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