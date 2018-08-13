Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лунин – в заявке «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА против «Атлетико»

    Твиттер-аккаунт «Реала» опубликовал заявку команды на встречу за Суперкубок УЕФА.

    Вратари: Навас, Касилья, Зидан, Лунин, Куртуа.

    Защитники: Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Регилон, Санчес, Лопес.

    Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Себайос, Вальверде.

    Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Майорал, де Томас, Винисиус.

    19-летний Лунин пополнил состав «Реала» в июле, перейдя из «Зари». Сумма перехода украинца составила 8,5 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что защитник Альваро Одриосола пропустит матч из-за травмы отводящей мышцы правой ноги.

    Сливочные встретятся с «Атлетико» 15 августа в Таллине.

    Источник: ФК «Реал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2018 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +597

      Krd123 13 августа 2018, 20:14

      Че то чухан Diter ни че не пишет)) Хохлиная тема

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 19:19

      но это ему ничего не гарантирует, в заявке пять вратарей а сыграет только один и скорее всего это будет Куртуа.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 13 августа 2018, 19:08

      Спорное, конечно, решение - переход в Реал. Хотя, если всем докажет и будет номер один, это будет просто фантастика. В любом случае, удачи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 13 августа 2018, 18:41

      5 вратарей... Мда.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11