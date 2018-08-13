Лунин – в заявке «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА против «Атлетико»

Твиттер-аккаунт «Реала» опубликовал заявку команды на встречу за Суперкубок УЕФА.

Вратари: Навас, Касилья, Зидан, Лунин, Куртуа.

Защитники: Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Регилон, Санчес, Лопес.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Себайос, Вальверде.

Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Майорал, де Томас, Винисиус.

19-летний Лунин пополнил состав «Реала» в июле, перейдя из «Зари». Сумма перехода украинца составила 8,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитник Альваро Одриосола пропустит матч из-за травмы отводящей мышцы правой ноги.

Сливочные встретятся с «Атлетико» 15 августа в Таллине.