Лунин – в заявке «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА против «Атлетико»

Твиттер-аккаунт «Реала» опубликовал заявку команды на встречу за Суперкубок УЕФА.
Вратари: Навас, Касилья, Зидан, Лунин, Куртуа.
Защитники: Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Регилон, Санчес, Лопес.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Себайос, Вальверде.
Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Майорал, де Томас, Винисиус.
19-летний Лунин пополнил состав «Реала» в июле, перейдя из «Зари». Сумма перехода украинца составила 8,5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что защитник Альваро Одриосола пропустит матч из-за травмы отводящей мышцы правой ноги.
Сливочные встретятся с «Атлетико» 15 августа в Таллине.
Источник: ФК «Реал»