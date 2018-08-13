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    Одриосола не поможет «Реалу» в матче за Суперкубок УЕФА. Игрок получил травму на тренировке

    Защитник «Реала» Альваро Одриосола не примет участия в матче за Суперкубок УЕФА с «Атлетико» из-за травмы отводящей мышцы правой ноги первой степени.

    22-летний футболист перешел в мадридский клуб этим летом из «Реала Сосьедад», но юудет вынужден пропустить начало сезона из-за повреждения, полученного на тренировке.

    Одриосола также пропустит игру первого тура Примеры против «Хетафе», но может восстановиться к матчу с «Жироной».

    Встреча «Реал» – «Атлетико» состоится в среду, 15 августа, и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Football Espana

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    13.08.2018 15:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 13 августа 2018, 16:52

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