Президент «Барселоны»: «У нас еще есть время для заключения сделок»

врятли до зимы им еще кто то нужен
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу не исключил приход новых футболистов до закрытия летнего трансферного окна. Этим летом состав каталонцев пополнили защитник Клеман Лангле, полузащитники Артур и Артуро Видаль и нападающий Малком.
«Я не хочу называть никаких имен. Мы уважительно относимся к другим клубам.
Осталось почти 20 дней до закрытия трансферного окна. Посмотрим, какие игроки уйдут или придут.
У нас еще есть время для заключения сделок», – заявил Бартомеу.
Трансферное окно в Испании закрывается 31 августа. Ранее сообщалось о работе «Барселоны» над переходом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.