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    Президент «Барселоны»: «У нас еще есть время для заключения сделок»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу не исключил приход новых футболистов до закрытия летнего трансферного окна. Этим летом состав каталонцев пополнили защитник Клеман Лангле, полузащитники Артур и Артуро Видаль и нападающий Малком.

    «Я не хочу называть никаких имен. Мы уважительно относимся к другим клубам.

    Осталось почти 20 дней до закрытия трансферного окна. Посмотрим, какие игроки уйдут или придут.

    У нас еще есть время для заключения сделок», – заявил Бартомеу.

    Трансферное окно в Испании закрывается 31 августа. Ранее сообщалось о работе «Барселоны» над переходом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Источник: Marca

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    13.08.2018 08:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 13 августа 2018, 11:23

      врятли до зимы им еще кто то нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 августа 2018, 10:29

      Ленгле дебютировал так себе. А в общем и целом, команда укомплектована.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 09:31

      Состав и так внушительный по именам и мастерству. Разве что в защиту нужен ещё качественный и надёжный ЦЗ.

      2
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