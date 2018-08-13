Вальверде: «Барселоне» все еще не хватает игровой практики»

Дембеле выстрелил, как в прямом, так и переносном смысле. Жаль, что по-прежнему, в игре он отмечается лишь отдельными эпизодами. Целостной картины нет. Суарез, видимо, опять будет долго вкатываться в сезон. Стареет... Ленгле дебютировал так себе. В общем, Барса явно не была готова функционально к этому матчу, но на классе, индивидуальном мастерстве обошли более "живую" Севилью. С одной стороны хорошо, что при Вальверде выходит регулярно получать положительный результат в тяжело складывающихся играх, с другой - кажется, что таких игр стало больше, чем было при других тренерах)
Цыплят по осени считают, а в футболе - в июне. Так что, думаю, этот сезон рассудит Вальверде. При чём именно ЛЧ. Внутренние трофеи и так уже девать некуда, нужно догонять Реал на международном уровне. Если такой Бильбао-стайл поможет Барсе дойти хотя бы до финала ЛЧ, то его оставят. В противном случае, наверное, на этом всё. Фанаты не прочь закрыть глаза на далеко не всегда красивый футбол в угоду результату. Но, если результата нет, то тут уж всё понятно... Примеры Реала, МЮ в ЛЕ или Португалии на ЧЕ-16 показывает, что прагматичный футбол бывает очень эффективен.
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после матча за Суперкубок Испании против «Севильи» посетовал на недостаток игровой практики команды на старте сезона.
«Нам все еще не хватает игровой практики, но сейчас мы счастливы, потому что победили серьезного соперника, несмотря ни на что.
Мы пропустили первыми, но затем вернулись в игру. Атмосфера на стадионе была отличная, многие болельщики поддерживали нас.
Дембеле? Это игрок с отличными качествами, и сегодня он показал это. Он помог нам в очень сложном матче», – заявил Вальверде.
Матч Суперкубка Испании «Барселона» – «Севилья» завершился со счетом 2:1.