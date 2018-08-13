Вальверде: «Барселоне» все еще не хватает игровой практики»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после матча за Суперкубок Испании против «Севильи» посетовал на недостаток игровой практики команды на старте сезона.

«Нам все еще не хватает игровой практики, но сейчас мы счастливы, потому что победили серьезного соперника, несмотря ни на что.

Мы пропустили первыми, но затем вернулись в игру. Атмосфера на стадионе была отличная, многие болельщики поддерживали нас.

Дембеле? Это игрок с отличными качествами, и сегодня он показал это. Он помог нам в очень сложном матче», – заявил Вальверде.

Матч Суперкубка Испании «Барселона» – «Севилья» завершился со счетом 2:1.