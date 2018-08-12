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    Семин: «Зачем мучить игроков, когда можно начать в восемь вечера? Но что об этом говорить, реакции все равно нет»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин остался недоволен тем, что матч третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1) начался в самый разгар дня – в 14:00 по московскому времени. Также специалист прокомментировал дебют за команду нападающего Федора Смолова, который не забил, но в одном из моментов попал в штангу.

    – «Локомотив» не забивает в четвертом матче подряд.

    – Такие периоды бывают. Ничего не залетает. Но я думаю, что мы забили чистый гол.

    – Почему заменили Рыбуса?

    – Он почувствовал себя не очень хорошо. Это замена по травме.

    – Правильно ли начинать матчи днем и в такую погоду?

    – Сегодня в чемпионате два матча. Зачем мучить футболистов, когда можно начать в восемь вечера. Но что об этом говорить, реакции все равно нет.

    – Как оцените дебют Смолова?

    – Он хорошо тренировался и неплохо сыграл. Но главный критерий для нападающего – это голы. Он не забил. Мы пытались усиливать атаку за счет Эдера и Фарфана. Не получилось.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    12.08.2018 17:13
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 21:13

      Семин прав - в такую жару играть тяжело.

      3
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 августа 2018, 19:22

      Игру нужно налаживать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad 12 августа 2018, 18:58

      Мне интересно, когда команды утверждают календарь то вопросов нет, а потом говорят что их не слышат! Как так то?

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 12 августа 2018, 18:46

      семин превратился в старого маразматика, скоро ему укажут на выход

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 12 августа 2018, 18:45

      На гисметео в начале матча 31 градус значилось в Оренбурге. Тут Палыч прав: ну их наф игры в такое пекло.

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 августа 2018, 18:39

      Палыч, когда начинали играть суперкубок в 21-00 ты говорил почему так поздно начинаем, сейчас почему рано начинаем!!! Может в себе и в своей команда надо поискать причины столь неудачного начала, а не нести всякую оправдательную хрень!!!

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 12 августа 2018, 18:31

      Смолов лучший))) бабки отмыли

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 12 августа 2018, 18:00

      Парни, деньги отрабатывайте в любое время.

      0
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 12 августа 2018, 17:51

      Это у вас восемь, а у нас двенадцать,
      Не всё ж время над Сибирью издеваться.

      2
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 12 августа 2018, 17:49

      Шпалыч, не становись нытиком.....

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > rammax fcsm 12 августа 2018, 18:02

      Ты совсем неадекват? Журналист задает вопросы, Палыч отвечает.

      1
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm > Антибиотик 12 августа 2018, 18:16

      пасть захлопнутой держи

      -3
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