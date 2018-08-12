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  • Семин: «Зачем мучить игроков, когда можно начать в восемь вечера? Но что об этом говорить, реакции все равно нет»

Семин: «Зачем мучить игроков, когда можно начать в восемь вечера? Но что об этом говорить, реакции все равно нет»

12 августа 2018, 17:13
23

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин остался недоволен тем, что матч третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1) начался в самый разгар дня – в 14:00 по московскому времени. Также специалист прокомментировал дебют за команду нападающего Федора Смолова, который не забил, но в одном из моментов попал в штангу.

– «Локомотив» не забивает в четвертом матче подряд.

– Такие периоды бывают. Ничего не залетает. Но я думаю, что мы забили чистый гол.

– Почему заменили Рыбуса?

– Он почувствовал себя не очень хорошо. Это замена по травме.

– Правильно ли начинать матчи днем и в такую погоду?

– Сегодня в чемпионате два матча. Зачем мучить футболистов, когда можно начать в восемь вечера. Но что об этом говорить, реакции все равно нет.

– Как оцените дебют Смолова?

– Он хорошо тренировался и неплохо сыграл. Но главный критерий для нападающего – это голы. Он не забил. Мы пытались усиливать атаку за счет Эдера и Фарфана. Не получилось.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Оренбург Локомотив Семин Юрий
Комментарии (23)
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все_будет_AUDI
1534083321
Сезон только начался уже началось нытьё
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Вомбат
1534083384
А вы, Юрий Павлович, не думайте, а пересмотрите запись. И увидите офсайд. Да, один гол у вас отняли, но второй был нечистый. А если вы свои проблемы будете перекладывать на судей, Локо психологически сломается и поплывет.
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Lester84
1534083688
Да-да-да. Плохому танцору известно что мешает. Тренер Семин конечно легендарный, но пора бы уже признать, что время его ушло. Везде, где бы он не тренировал в последние годы - первый сезон уже него проходит более-менее хорошо, а в следующем начинается какая-то лажа. Видимо другие команды подстраиваются под стиль игры его команды, а что-то новое он уже придумать не может. Везде находит причины неудач, кроме себя
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Мары
1534084131
Играть в принципе действительно могли бы и попозже.Сие факт. А вот офсайд был чистейший.И вообще интервью больше похоже просто на оправдание. Это Палыча не красит.
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ufos73
1534084468
Ни че Палыч в ноябре будут ставить и на 9 вечера )))
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rammax fcsm
1534085341
Шпалыч, не становись нытиком.....
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subbotaspartak
1534085473
Это у вас восемь, а у нас двенадцать, Не всё ж время над Сибирью издеваться.
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Сильвербой
1534088344
Палыч, когда начинали играть суперкубок в 21-00 ты говорил почему так поздно начинаем, сейчас почему рано начинаем!!! Может в себе и в своей команда надо поискать причины столь неудачного начала, а не нести всякую оправдательную хрень!!!
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Eddyson
1534088705
На гисметео в начале матча 31 градус значилось в Оренбурге. Тут Палыч прав: ну их наф игры в такое пекло.
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zigbert
1534097605
Семин прав - в такую жару играть тяжело.
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