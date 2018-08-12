Семин: «Зачем мучить игроков, когда можно начать в восемь вечера? Но что об этом говорить, реакции все равно нет»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин остался недоволен тем, что матч третьего тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1) начался в самый разгар дня – в 14:00 по московскому времени. Также специалист прокомментировал дебют за команду нападающего Федора Смолова, который не забил, но в одном из моментов попал в штангу.

– «Локомотив» не забивает в четвертом матче подряд.

– Такие периоды бывают. Ничего не залетает. Но я думаю, что мы забили чистый гол.

– Почему заменили Рыбуса?

– Он почувствовал себя не очень хорошо. Это замена по травме.

– Правильно ли начинать матчи днем и в такую погоду?

– Сегодня в чемпионате два матча. Зачем мучить футболистов, когда можно начать в восемь вечера. Но что об этом говорить, реакции все равно нет.

– Как оцените дебют Смолова?

– Он хорошо тренировался и неплохо сыграл. Но главный критерий для нападающего – это голы. Он не забил. Мы пытались усиливать атаку за счет Эдера и Фарфана. Не получилось.