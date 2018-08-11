Смолов и Хеведес прилетели в Оренбург с «Локомотивом»

«Локомотив» приземлился в Оренбурге, где завтра, 12 августа, пройдет матч 3-го тура РПЛ.

В составе москвичей на игру прилетели 23 игрока, в том числе нападающий Федор Смолов и защитник Бенедикт Хеведес.

Матч «Локомотив» – «Оренбург» начнется в 14:00 по московскому времени.

Вратари: Гилерме, Коченков.

Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Виталий Денисов, Кверквелия, Лысов.

Полузащитники: Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Антон Миранчук, Игнатьев, Тарасов, Игорь Денисов, Рыбус, Алексей Миранчук;

Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

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