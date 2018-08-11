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    Смолов и Хеведес прилетели в Оренбург с «Локомотивом»

    «Локомотив» приземлился в Оренбурге, где завтра, 12 августа, пройдет матч 3-го тура РПЛ.

    В составе москвичей на игру прилетели 23 игрока, в том числе нападающий Федор Смолов и защитник Бенедикт Хеведес.

    Матч «Локомотив» – «Оренбург» начнется в 14:00 по московскому времени.

    Вратари: Гилерме, Коченков.

    Защитники: Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Виталий Денисов, Кверквелия, Лысов.

    Полузащитники: Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Антон Миранчук, Игнатьев, Тарасов, Игорь Денисов, Рыбус, Алексей Миранчук;

    Нападающие: Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

    Еще 5 важных причин, зачем Смолову «Локо»

    Источник: ФК «Локомотив»

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    11.08.2018 22:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 августа 2018, 06:57

      ждемс гол Смолова и победы локо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 августа 2018, 01:39

      Главное, что Боря в составе.

      4
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Diesel133 12 августа 2018, 06:56

      )))))

      0
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      Рейтинг: +51

      Buyan86 > Diesel133 12 августа 2018, 08:48

      Это да, победа в кармане)))

      0
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      Рейтинг: +489

      mikitka 11 августа 2018, 23:43

      город посмотреть прилетели?)

      0
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      Рейтинг: +51

      Rept4 11 августа 2018, 23:02

      Смол0в, кто это?

      0
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      Рейтинг: +263

      Саладин 11 августа 2018, 22:53

      Огонь состав)

      2
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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 11 августа 2018, 22:50

      Надеемся Беня и Федя усилят Локо.

      2
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