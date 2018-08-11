«Барселона» готова выслушать предложение «ПСЖ» по Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле может перейти в «ПСЖ» этим летом. Каталонский клуб готов выслушать предложение парижан по 21-летнему футболисту.

Руководство «Барселоны» неоднократно заявляло, что француз не покинет команду. Сам игрок также публично говорил, что не уйдет в другой клуб.

Тем не менее, новый главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель намерен заполучить Дембеле до закрытия трансферного окна.

Парижане имеют средства на приобретение форварда и хотят проверить, сколько «Барселона» готова удержать Дембеле, особенно после приобретения Малкома у «Бордо».