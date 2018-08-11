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    «Барселона» готова выслушать предложение «ПСЖ» по Дембеле

    Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле может перейти в «ПСЖ» этим летом. Каталонский клуб готов выслушать предложение парижан по 21-летнему футболисту.

    Руководство «Барселоны» неоднократно заявляло, что француз не покинет команду. Сам игрок также публично говорил, что не уйдет в другой клуб.

    Тем не менее, новый главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель намерен заполучить Дембеле до закрытия трансферного окна.

    Парижане имеют средства на приобретение форварда и хотят проверить, сколько «Барселона» готова удержать Дембеле, особенно после приобретения Малкома у «Бордо».

    Источник: Tribalfootball

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    11.08.2018 13:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +116

      ron 80 11 августа 2018, 18:52

      очередная сплетня от бесталковых журналюг.

      0
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      Рейтинг: +22

      Gamidio 11 августа 2018, 18:46

      Пока рано продавать дембеле. Он еще не расскрылся из-за травм в прошлом сезоне

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 августа 2018, 15:59

      У ПСЖ и так атака перенасыщена. Им бы в опорную зону кого-то.

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