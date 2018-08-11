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  • Обляков: «Приятен интерес ЦСКА, но со мной оттуда не связывались»

Обляков: «Приятен интерес ЦСКА, но со мной оттуда не связывались»

11 августа 2018, 11:07
6

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков прокомментировал информацию, что он может перейти в ЦСКА. По словам игрока, с ним москвичи не связывались.

«Я спокойно отреагировал на эту новость. Думаю, такие слухи есть обо всех игроках. Бывает, что после них всe взрывается или проходит спокойно, и никто даже не говорит об этом. Мне приятно, что есть интерес из топ-клуба, ничего больше сказать не могу. Никаких разговоров с клубом у меня не было.

Я в «Уфе», и меня всe устраивает. В будущее не хочу заглядывать, как сложится жизнь, пока не знаю. О Европе или российских клубах надо говорить, если предложения поступят. Сначала надо доказать всe своей игрой, чтобы тобой интересовался любой клуб, а дальше посмотрим», – сказал хавбек.

Обляков – воспитанник санкт-петербургского футбола.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Обляков Иван
Комментарии (6)
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Viper for CSKA
1533975965
Отличный молодой игрок. Его подписание, как и подписание любого молодого креативного полузащитника для ЦСКА будет прекрасным шагом.
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Lester84
1533981666
Я думаю ближе к закрытию ТО что-то, да прояснится
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Пестрый
1533984455
Чем цска лучше Уфы? сейчас?? ******** в фнл захотелось?))
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Пестрый
1533984606
Фамилия этого чувака не проходит)))) Звездочками замазывают)))
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prezent2017
1533984820
Ты давай, в Уфе забивай, в ЛЕ. Конюшня ныне не та, в пердив метит.
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vladimir-7
1533987868
Если ЦСКА с тобой не связывался, то откуда тебе приятен интерес ЦСКА к твоей персоне.
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