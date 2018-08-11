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    Обляков: «Приятен интерес ЦСКА, но со мной оттуда не связывались»

    Полузащитник «Уфы» Иван Обляков прокомментировал информацию, что он может перейти в ЦСКА. По словам игрока, с ним москвичи не связывались.

    «Я спокойно отреагировал на эту новость. Думаю, такие слухи есть обо всех игроках. Бывает, что после них всe взрывается или проходит спокойно, и никто даже не говорит об этом. Мне приятно, что есть интерес из топ-клуба, ничего больше сказать не могу. Никаких разговоров с клубом у меня не было.

    Я в «Уфе», и меня всe устраивает. В будущее не хочу заглядывать, как сложится жизнь, пока не знаю. О Европе или российских клубах надо говорить, если предложения поступят. Сначала надо доказать всe своей игрой, чтобы тобой интересовался любой клуб, а дальше посмотрим», – сказал хавбек.

    Обляков – воспитанник санкт-петербургского футбола.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    11.08.2018 11:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2018, 14:44

      Если ЦСКА с тобой не связывался, то откуда тебе приятен интерес
      ЦСКА к твоей персоне.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 августа 2018, 13:53

      Ты давай, в Уфе забивай, в ЛЕ. Конюшня ныне не та, в пердив метит.

      -2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 11 августа 2018, 13:50

      Фамилия этого чувака не проходит)))) Звездочками замазывают)))

      0
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 11 августа 2018, 13:47

      Чем цска лучше Уфы? сейчас?? ******** в фнл захотелось?))

      -2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 августа 2018, 13:01

      Я думаю ближе к закрытию ТО что-то, да прояснится

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 11 августа 2018, 11:26

      Отличный молодой игрок. Его подписание, как и подписание любого молодого креативного полузащитника для ЦСКА будет прекрасным шагом.

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