Обляков: «Приятен интерес ЦСКА, но со мной оттуда не связывались»

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков прокомментировал информацию, что он может перейти в ЦСКА. По словам игрока, с ним москвичи не связывались.

«Я спокойно отреагировал на эту новость. Думаю, такие слухи есть обо всех игроках. Бывает, что после них всe взрывается или проходит спокойно, и никто даже не говорит об этом. Мне приятно, что есть интерес из топ-клуба, ничего больше сказать не могу. Никаких разговоров с клубом у меня не было.

Я в «Уфе», и меня всe устраивает. В будущее не хочу заглядывать, как сложится жизнь, пока не знаю. О Европе или российских клубах надо говорить, если предложения поступят. Сначала надо доказать всe своей игрой, чтобы тобой интересовался любой клуб, а дальше посмотрим», – сказал хавбек.

Обляков – воспитанник санкт-петербургского футбола.