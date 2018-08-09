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  • Нападающий ПАОКа Пелкас: «Пока мы еще ничего не сделали для победы»

Нападающий ПАОКа Пелкас: «Пока мы еще ничего не сделали для победы»

9 августа 2018, 08:42
5

Нападающий ПАОКа Димитриос Пелкас рассказал о том, что нужно сделать его команде в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком» для выхода в групповой этап турнира.

«Получился очень хороший матч, напряженный. Сегодня мы добились много и в то же время ничего.

Теперь все начинается заново. Мы должны показать гораздо больше, чтобы выиграть и пройти в следующий раунд. Необходимо быть дисциплинированными и сконцентрированными. Это то, от чего зависит результат ответной игры.

Да, мы мечтаем попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого каждый из нас должен превзойти себя.

Пока мы еще ничего не сделали для победы. В Москве для нас будет «финал», – приводит слова Пелкаса sport24.gr.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» завершился со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет в Москве 14 августа.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ПАОК Спартак Пелкас Димитриос
Комментарии (5)
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Рубик Докоян
1533793863
Победу вам обеспечили ошибки и пофигизм отдельных игроков "Спартака".
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oyabun
1533794096
ПАОК выглядел очень заурядной командой. Другое дело, что Спартак сыграл намного ниже своих возможностей. Посмотрим на игру в Москве. если будет повторение игры с АЕК, Федуну надо будет делать соответствующие выводы.
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zigbert
1533800830
Такую команду надо проходить.
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OfaZavr
1533803390
если наши сыграют в ответном как и подобает то вам ПАОКу вряд ли что-то светит со своими дырищами в обороне. у них ошибок и брака приличное кол-во и не пройти такую команду просто стыдно.
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Полная Канистра
1533824336
приедешь Пелкасом уедешь Пеликаном
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