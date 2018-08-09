Нападающий ПАОКа Пелкас: «Пока мы еще ничего не сделали для победы»

Нападающий ПАОКа Димитриос Пелкас рассказал о том, что нужно сделать его команде в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком» для выхода в групповой этап турнира.

«Получился очень хороший матч, напряженный. Сегодня мы добились много и в то же время ничего.

Теперь все начинается заново. Мы должны показать гораздо больше, чтобы выиграть и пройти в следующий раунд. Необходимо быть дисциплинированными и сконцентрированными. Это то, от чего зависит результат ответной игры.

Да, мы мечтаем попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого каждый из нас должен превзойти себя.

Пока мы еще ничего не сделали для победы. В Москве для нас будет «финал», – приводит слова Пелкаса sport24.gr.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» завершился со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет в Москве 14 августа.