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    Нападающий ПАОКа Пелкас: «Пока мы еще ничего не сделали для победы»

    Нападающий ПАОКа Димитриос Пелкас рассказал о том, что нужно сделать его команде в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартаком» для выхода в групповой этап турнира.

    «Получился очень хороший матч, напряженный. Сегодня мы добились много и в то же время ничего.

    Теперь все начинается заново. Мы должны показать гораздо больше, чтобы выиграть и пройти в следующий раунд. Необходимо быть дисциплинированными и сконцентрированными. Это то, от чего зависит результат ответной игры.

    Да, мы мечтаем попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого каждый из нас должен превзойти себя.

    Пока мы еще ничего не сделали для победы. В Москве для нас будет «финал», – приводит слова Пелкаса sport24.gr.

    Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК – «Спартак» завершился со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет в Москве 14 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2018 08:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 августа 2018, 17:18

      приедешь Пелкасом уедешь Пеликаном

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 11:29

      если наши сыграют в ответном как и подобает то вам ПАОКу вряд ли что-то светит со своими дырищами в обороне. у них ошибок и брака приличное кол-во и не пройти такую команду просто стыдно.

      4
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 9 августа 2018, 10:47

      Такую команду надо проходить.

      5
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      Рейтинг: +33521

      oyabun 9 августа 2018, 08:54

      ПАОК выглядел очень заурядной командой. Другое дело, что Спартак сыграл намного ниже своих возможностей. Посмотрим на игру в Москве. если будет повторение игры с АЕК, Федуну надо будет делать соответствующие выводы.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 августа 2018, 08:51

      Победу вам обеспечили ошибки и пофигизм отдельных игроков "Спартака".

      4
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