Кепа перешел в «Челси». Это самый дорогой вратарь и самый дорогой испанец в истории

«Атлетик» объявил о продаже Кепы Аррисабалаги в «Челси». Сумма сделки составила 80 миллионов фунтов.

Футболист стал самым дорогим вратарем в истории футбола. По этому показателю он обошел Алиссона, перешедшего из «Ромы» в «Ливерпуль» за 62,5 миллиона.

Кепа также побил рекорд стоимости испанских футболистов. Прежде самым дорогим испанцем был нападающий синих Альваро Мората. Сумма его перехода из «Реала» составила 65 миллионов евро.

Отметим, что «Челси» еще не объявил о трансфере.