Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кепа перешел в «Челси». Это самый дорогой вратарь и самый дорогой испанец в истории

Кепа перешел в «Челси». Это самый дорогой вратарь и самый дорогой испанец в истории

8 августа 2018, 14:10
9

«Атлетик» объявил о продаже Кепы Аррисабалаги в «Челси». Сумма сделки составила 80 миллионов фунтов.

Футболист стал самым дорогим вратарем в истории футбола. По этому показателю он обошел Алиссона, перешедшего из «Ромы» в «Ливерпуль» за 62,5 миллиона.

Кепа также побил рекорд стоимости испанских футболистов. Прежде самым дорогим испанцем был нападающий синих Альваро Мората. Сумма его перехода из «Реала» составила 65 миллионов евро.

Отметим, что «Челси» еще не объявил о трансфере.

Источник: Twitter
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Челси Атлетик Кепа
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
hevbn 28
1533727637
Во дела происходят на трансферном рынке ,ещё 5-10 лет назад было не возможно себе представить чтобы испанский вратарь ,каким бы он не был, стоил дороже испанского нападающего .Понятно ,что это происходит потому ,что Челси очень нужен вратарь , из-за того что уходит Куртуа , а для того чтобы купить нового вратаря осталось 2 дня , Атлетику в этом смысле сильно повезло , а Кепа перспективный вратарь , но абсолютно " не обстрелянный" на высоком уровне, не известно сможет ли он заиграть в АПЛ. Желаю ему удачи в этом.
Ответить
Hala Madrid
1533732452
Куртуа, добро пожаловать в Мадрид.
Ответить
тигрик
1533733335
Туфта какая то, а не трансфер
Ответить
zigbert
1533741519
Теперь в Челси вратарская позиция будет закрытой.Вратарь правда совсем молодой и придется набираться опыта. Дороговато он им обошелся ,но с продажей Куртуа все нормализуется.
Ответить
OfaZavr
1533742536
вот ведь до чего уже цены на трансферном рынке дошли, за вратаря столько вываливают, да еще и не за известного и звездного.
Ответить
МВС
1533743709
За такие деньги он,наверное,ловит все,что летит в створ ворот.да и не только..
Ответить
ARSteven89
1533758061
Чё происходит вообще, кто это, за кого такие деньги, чего он достиг в карьере????? Мне кажется пацан сам в шоке...
Ответить
Makaweli
1551036623
За эту сумму можно купить 10 Кеп, Романа развели!
Ответить
Главные новости
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
23:12
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
22:53
1
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
1
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
2
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
1
Все новости
Все новости
Фото«Реал» представил еще одного новичка
21:59
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Список самых дорогих клубов мира
13:45
1
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
Вчера, 20:21
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
Вчера, 14:00
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
«Реал» презентовал нового главного тренера
Вчера, 09:50
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+