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    Кепа перешел в «Челси». Это самый дорогой вратарь и самый дорогой испанец в истории

    «Атлетик» объявил о продаже Кепы Аррисабалаги в «Челси». Сумма сделки составила 80 миллионов фунтов.

    Футболист стал самым дорогим вратарем в истории футбола. По этому показателю он обошел Алиссона, перешедшего из «Ромы» в «Ливерпуль» за 62,5 миллиона.

    Кепа также побил рекорд стоимости испанских футболистов. Прежде самым дорогим испанцем был нападающий синих Альваро Мората. Сумма его перехода из «Реала» составила 65 миллионов евро.

    Отметим, что «Челси» еще не объявил о трансфере.

    Источник: Twitter

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    08.08.2018 14:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 24 февраля 2019, 22:30

      За эту сумму можно купить 10 Кеп, Романа развели!

      0
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 8 августа 2018, 22:54

      Чё происходит вообще, кто это, за кого такие деньги, чего он достиг в карьере????? Мне кажется пацан сам в шоке...

      0
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      Рейтинг: +1364

      МВС 8 августа 2018, 18:55

      За такие деньги он,наверное,ловит все,что летит в створ ворот.да и не только..

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 18:35

      вот ведь до чего уже цены на трансферном рынке дошли, за вратаря столько вываливают, да еще и не за известного и звездного.

      3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 8 августа 2018, 18:18

      Теперь в Челси вратарская позиция будет закрытой.Вратарь правда совсем молодой и придется набираться опыта. Дороговато он им обошелся ,но с продажей Куртуа все нормализуется.

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      Рейтинг: +806

      тигрик 8 августа 2018, 16:02

      Туфта какая то, а не трансфер

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 8 августа 2018, 15:47

      Куртуа, добро пожаловать в Мадрид.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 августа 2018, 14:27

      Во дела происходят на трансферном рынке ,ещё 5-10 лет назад было не возможно себе представить чтобы испанский вратарь ,каким бы он не был, стоил дороже испанского нападающего .Понятно ,что это происходит потому ,что Челси очень нужен вратарь , из-за того что уходит Куртуа , а для того чтобы купить нового вратаря осталось 2 дня , Атлетику в этом смысле сильно повезло , а Кепа перспективный вратарь , но абсолютно " не обстрелянный" на высоком уровне, не известно сможет ли он заиграть в АПЛ. Желаю ему удачи в этом.

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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > hevbn 28 8 августа 2018, 14:52

      Мне кажется в плане заиграет или нет, может получится как у Де Хеа - в первый сезон может много ляпов делать, но если в него поверят как в своё время в Давида, то всё может у него получиться...

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