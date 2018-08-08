Сарри: «Потенциал этой команды хороший. Реализуем его за 2-3 месяца»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что за несколько дней до старта чемпионата Англии он видит хороший потенциал у своей команды. Все игроки впервые собрались перед матчем Международного кубка чемпионов с «Лионом» после летнего отпуска, связанного с чемпионатом мира-2018.

«Футболисты вернулись в состав после ЧМ-2018 только в последние пару дней. Я считаю, что им было полезнее провести 25 минут в игре, чем заниматься отдельно с тренером по физической подготовке.

Безусловно, им предстоит еще работать над своей формой. Я рад, что впервые могу работать со всей своей командой. У нас осталось всего три дня на подготовку к ближайшему матчу, и это будет очень важная для нас игра.

Нам необходимо время, но мы начали работать всем составом лишь два дня назад. У этой команды хороший потенциал, который мы имеем возможность реализовать в течение двух-трех месяцев.

Азар? Я не вижу никаких проблем. За последние два дня я несколько раз беседовал с ним обо всем. Проблемы Азара не существует.

Капитан команды? Мы обсудим этот вопрос с игроками и персоналом клуба. Я приму решение, опираясь на их мнение. Сегодня я впервые имел возможность работать одновременно со всеми футболистами, и мне необходимо узнать каждого из них лучше», – сказал Сарри.

Матч Международного кубка чемпионов «Челси» – «Лион» завершился в основное время со счетом 0:0 (5:4 – по пенальти).