Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарри: «Потенциал этой команды хороший. Реализуем его за 2-3 месяца»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, что за несколько дней до старта чемпионата Англии он видит хороший потенциал у своей команды. Все игроки впервые собрались перед матчем Международного кубка чемпионов с «Лионом» после летнего отпуска, связанного с чемпионатом мира-2018.

    «Футболисты вернулись в состав после ЧМ-2018 только в последние пару дней. Я считаю, что им было полезнее провести 25 минут в игре, чем заниматься отдельно с тренером по физической подготовке.

    Безусловно, им предстоит еще работать над своей формой. Я рад, что впервые могу работать со всей своей командой. У нас осталось всего три дня на подготовку к ближайшему матчу, и это будет очень важная для нас игра.

    Нам необходимо время, но мы начали работать всем составом лишь два дня назад. У этой команды хороший потенциал, который мы имеем возможность реализовать в течение двух-трех месяцев.

    Азар? Я не вижу никаких проблем. За последние два дня я несколько раз беседовал с ним обо всем. Проблемы Азара не существует.

    Капитан команды? Мы обсудим этот вопрос с игроками и персоналом клуба. Я приму решение, опираясь на их мнение. Сегодня я впервые имел возможность работать одновременно со всеми футболистами, и мне необходимо узнать каждого из них лучше», – сказал Сарри.

    Матч Международного кубка чемпионов «Челси» – «Лион» завершился в основное время со счетом 0:0 (5:4 – по пенальти).

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2018 08:09
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 8 августа 2018, 09:51

      Пока заметен только импотенциал команды..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11