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Челси - Лион

07.08.2018, Вторник, 22:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Международный кубок чемпионов Челси - Лион
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