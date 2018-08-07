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    Лунев: «При Семаке все приходят на тренировку с горящими глазами, настроение великолепное»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о том, как изменился тренировочный процесс после прихода Сергея Семака в команду и об отличиях в работы с бывшим главным тренером Роберто Манчини.

    «Я уже отвечал на пресс-конференции перед матчем с «Енисеем», что стало намного больше игровых ситуаций и упражнений, где задействованы вратари, что не может не радовать.

    До этого мы мало работали над ударами, мало были задействованы с остальной группой футболистов, разве что в тактических моментах. Сейчас мы, наконец-то, тренируемся вместе с командой, и это не может не доставлять удовольствия.

    Поэтому все приходят на тренировку с горящими глазами, у всех великолепное настроение, боевое, все готовы работать и полностью отдаваться любимому делу», – сказал Лунев.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.08.2018 00:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 7 августа 2018, 07:56

      Дак это здорова давно надо было русского тренера, а то эти иностранцы уже поперек горла стоят!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 07:16

      В футболе очень многое начинается в раздевалке и в ней заканчивается... Хорошо, что микроклимат в команде благоприятный, нет группировок и разборок между игроками, игроками и тренером. И Семак никогда не позволит себе публичной уничижительной критики футболистов своей команды.

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 7 августа 2018, 02:21

      Атмосфера в команде - один из самых важных факторов. Очень хорошо, что игроки психологически чувствуют себя хорошо во время тренировочного процесса, это не может не радовать!

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