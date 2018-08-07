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  • Лунев: «При Семаке все приходят на тренировку с горящими глазами, настроение великолепное»

Лунев: «При Семаке все приходят на тренировку с горящими глазами, настроение великолепное»

7 августа 2018, 00:51
3

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о том, как изменился тренировочный процесс после прихода Сергея Семака в команду и об отличиях в работы с бывшим главным тренером Роберто Манчини.

«Я уже отвечал на пресс-конференции перед матчем с «Енисеем», что стало намного больше игровых ситуаций и упражнений, где задействованы вратари, что не может не радовать.

До этого мы мало работали над ударами, мало были задействованы с остальной группой футболистов, разве что в тактических моментах. Сейчас мы, наконец-то, тренируемся вместе с командой, и это не может не доставлять удовольствия.

Поэтому все приходят на тренировку с горящими глазами, у всех великолепное настроение, боевое, все готовы работать и полностью отдаваться любимому делу», – сказал Лунев.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей Семак Сергей
Комментарии (3)
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woyser
1533597689
Атмосфера в команде - один из самых важных факторов. Очень хорошо, что игроки психологически чувствуют себя хорошо во время тренировочного процесса, это не может не радовать!
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Рубик Докоян
1533615360
В футболе очень многое начинается в раздевалке и в ней заканчивается... Хорошо, что микроклимат в команде благоприятный, нет группировок и разборок между игроками, игроками и тренером. И Семак никогда не позволит себе публичной уничижительной критики футболистов своей команды.
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FCZenit is Ivanovo
1533617803
Дак это здорова давно надо было русского тренера, а то эти иностранцы уже поперек горла стоят!
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