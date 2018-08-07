Лунев: «При Семаке все приходят на тренировку с горящими глазами, настроение великолепное»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о том, как изменился тренировочный процесс после прихода Сергея Семака в команду и об отличиях в работы с бывшим главным тренером Роберто Манчини.

«Я уже отвечал на пресс-конференции перед матчем с «Енисеем», что стало намного больше игровых ситуаций и упражнений, где задействованы вратари, что не может не радовать.

До этого мы мало работали над ударами, мало были задействованы с остальной группой футболистов, разве что в тактических моментах. Сейчас мы, наконец-то, тренируемся вместе с командой, и это не может не доставлять удовольствия.

Поэтому все приходят на тренировку с горящими глазами, у всех великолепное настроение, боевое, все готовы работать и полностью отдаваться любимому делу», – сказал Лунев.