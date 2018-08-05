Марез и Агуэро сыграют у «Манчестер Сити» с первых минут. 17-летний нападающий Хадсон-Одои – у «Челси»

Стали известны стартовые составы на матч за Суперкубок Англии между «Челси» и «Манчестер Сити». В составе лондонского клубы на поле появится 17-летний форвард Каллум Хадсон-Одой, у «Сити» выйдет 18-летний полузащитник Фил Фоден.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунс, Агуэро, Ляпорт, Сане, Бренардо Силва, Менди, Фернандиньо, Марез, Фоден.

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Жоржиньо, Фабрегас, Баркли, Педро, Мората, Хадсон-Одой.

Матч начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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