ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Сибири», «Зенит-2» уступил «Томи» и другие результаты

«Спартак-2» в гостях проиграл «Сибири» в матче второго тура ФНЛ. «Зенит-2» на выезде уступил «Томи».
В остальных встречах «Луч» и «Балтика» сыграли вничью, «СКА-Хабаровск» победил «Мордовию», а «Краснодар-2» обыграл «Тюмень».
Россия. Первенство ФНЛ. 4-й тур
СКА-Хабаровск – Мордовия – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Багаев, 45+1; 1:1 – Казанков, 56 (с пенальти); 2:1 – Дедечко, 90+2.
Сибирь – Спартак-2 – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Киреенко, 45+3.
Гол: 1:0 – Казаев, 16.
Тюмень – Краснодар-2 – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Уткин, 79 (с пенальти).
Удаления: Хайманов, 50 – Онугха, 28.
Источник: Бомбардир.ру