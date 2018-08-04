ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Сибири», «Зенит-2» уступил «Томи» и другие результаты

«Спартак-2» в гостях проиграл «Сибири» в матче второго тура ФНЛ. «Зенит-2» на выезде уступил «Томи».

В остальных встречах «Луч» и «Балтика» сыграли вничью, «СКА-Хабаровск» победил «Мордовию», а «Краснодар-2» обыграл «Тюмень».

Россия. Первенство ФНЛ. 4-й тур

Луч – Балтика – 0:0

СКА-Хабаровск – Мордовия – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Багаев, 45+1; 1:1 – Казанков, 56 (с пенальти); 2:1 – Дедечко, 90+2.

Сибирь – Спартак-2 – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Киреенко, 45+3.

Томь – Зенит-2 – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Казаев, 16.

Тюмень – Краснодар-2 – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Уткин, 79 (с пенальти).

Удаления: Хайманов, 50 – Онугха, 28.

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