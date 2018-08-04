Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. «Спартак-2» проиграл «Сибири», «Зенит-2» уступил «Томи» и другие результаты

    «Спартак-2» в гостях проиграл «Сибири» в матче второго тура ФНЛ. «Зенит-2» на выезде уступил «Томи».

    В остальных встречах «Луч» и «Балтика» сыграли вничью, «СКА-Хабаровск» победил «Мордовию», а «Краснодар-2» обыграл «Тюмень».

    Россия. Первенство ФНЛ. 4-й тур

    Луч – Балтика – 0:0

    СКА-Хабаровск – Мордовия – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Багаев, 45+1; 1:1 – Казанков, 56 (с пенальти); 2:1 – Дедечко, 90+2.

    Сибирь – Спартак-2 – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Киреенко, 45+3.

    Томь – Зенит-2 – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Казаев, 16.

    Тюмень – Краснодар-2 – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Уткин, 79 (с пенальти).

    Удаления: Хайманов, 50 – Онугха, 28.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2018 16:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11