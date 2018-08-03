Боккетти: «В прошлом сезоне допустили слишком много ошибок и даже не заняли второе место. Сами виноваты!»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти оценил перспективы московского клуба в новом сезоне.

«Спартак» – это «Спартак», и на нас всегда все настраиваются максимально, даже если мы сами не действующие чемпионы. Мы должны понимать, что все зависит от нас, а не от других. В прошлом сезоне мы допустили слишком много ошибок, сами виноваты! Могли выиграть чемпионат страны еще раз, а вместо этого умудрились не занять даже второе место.

В нынешнем чемпионате должна быть одна задача – первое место. А для этого надо как можно чаще выигрывать! И в матче с «Локомотивом» сделаем для этого все возможное. Да, это сильный соперник, но на сегодняшний день я считаю нашим главным оппонентом в борьбе за золото команду «Зенит», – сказал Боккетти.

По итогам прошлого сезона «Спартак» занял в РПЛ третье место.