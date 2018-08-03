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  • Боккетти: «В прошлом сезоне допустили слишком много ошибок и даже не заняли второе место. Сами виноваты!»

Боккетти: «В прошлом сезоне допустили слишком много ошибок и даже не заняли второе место. Сами виноваты!»

3 августа 2018, 19:46
5

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти оценил перспективы московского клуба в новом сезоне.

«Спартак» – это «Спартак», и на нас всегда все настраиваются максимально, даже если мы сами не действующие чемпионы. Мы должны понимать, что все зависит от нас, а не от других. В прошлом сезоне мы допустили слишком много ошибок, сами виноваты! Могли выиграть чемпионат страны еще раз, а вместо этого умудрились не занять даже второе место.

В нынешнем чемпионате должна быть одна задача – первое место. А для этого надо как можно чаще выигрывать! И в матче с «Локомотивом» сделаем для этого все возможное. Да, это сильный соперник, но на сегодняшний день я считаю нашим главным оппонентом в борьбе за золото команду «Зенит», – сказал Боккетти.

По итогам прошлого сезона «Спартак» занял в РПЛ третье место.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (5)
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oyabun
1533315676
Все верно сказал. В прошедшем сезоне провалили начало и концовку, очень хочется надеяться что сделали соответствующие выводы и в этом такого не повторится. Оренбург, при всем уважении, был репетицией, а настоящим показателем готовности команды стать Чемпионом, будет предстоящая встреча с Локомотивом. Верим в Спартак! Верим в Победу!
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Мары
1533315808
Я бы поостерёгся кого нибудь сейчас на пьедестал выставлять. Что то будет ясно только ближе к концу первого круга, а пока только прикидки и домыслы.В прошлом году все такие гадания боком вышли.Так что Сальваторе сконцетрируйся пока на своей игре, а не на гадании по кофейной гуще.
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OfaZavr
1533316546
и снова Сальва все верно говорит, вот сделайте выводы и ошибок подобных старайтесь не повторять.
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bzfar
1533318463
Так Сальваторе в прошлом году особо и не напрягался, а надо было "рвать и метать"
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zigbert
1533326722
Правильно сказал а теперь от слов надо переходить к действию.
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