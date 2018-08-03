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    Боккетти: «В прошлом сезоне допустили слишком много ошибок и даже не заняли второе место. Сами виноваты!»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти оценил перспективы московского клуба в новом сезоне.

    «Спартак» – это «Спартак», и на нас всегда все настраиваются максимально, даже если мы сами не действующие чемпионы. Мы должны понимать, что все зависит от нас, а не от других. В прошлом сезоне мы допустили слишком много ошибок, сами виноваты! Могли выиграть чемпионат страны еще раз, а вместо этого умудрились не занять даже второе место.

    В нынешнем чемпионате должна быть одна задача – первое место. А для этого надо как можно чаще выигрывать! И в матче с «Локомотивом» сделаем для этого все возможное. Да, это сильный соперник, но на сегодняшний день я считаю нашим главным оппонентом в борьбе за золото команду «Зенит», – сказал Боккетти.

    По итогам прошлого сезона «Спартак» занял в РПЛ третье место.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.08.2018 19:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 23:05

      Правильно сказал а теперь от слов надо переходить к действию.

      3
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 3 августа 2018, 20:47

      Так Сальваторе в прошлом году особо и не напрягался, а надо было "рвать и метать"

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 20:15

      и снова Сальва все верно говорит, вот сделайте выводы и ошибок подобных старайтесь не повторять.

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 августа 2018, 20:03

      Я бы поостерёгся кого нибудь сейчас на пьедестал выставлять.
      Что то будет ясно только ближе к концу первого круга, а пока только прикидки и домыслы.В прошлом году все такие гадания боком вышли.Так что Сальваторе сконцетрируйся пока на своей игре, а не на гадании по кофейной гуще.

      7
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      Рейтинг: +33446

      oyabun 3 августа 2018, 20:01

      Все верно сказал. В прошедшем сезоне провалили начало и концовку, очень хочется надеяться что сделали соответствующие выводы и в этом такого не повторится. Оренбург, при всем уважении, был репетицией, а настоящим показателем готовности команды стать Чемпионом, будет предстоящая встреча с Локомотивом. Верим в Спартак! Верим в Победу!

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